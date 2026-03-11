Сайт Конференция
Раскопки показали использование храма Самикон в Греции в качестве древнего архива
Храм VI века до н. э. мог быть как религиозным, так и бюрократическим центром

В рамках проводимых в Греции, на археологическом участке Самикон в Западном Пелопоннесе, раскопок были выявлены новые данные относительно храма VI века до н.э. Помимо того, что это был религиозный центр, он мог являться и архивом официальных документов. Это было установлено в рамках исследовательской программы, которая началась в 2022 году и завершится в нынешнем.

Изображение: министерство культуры Греции

Храмовое здание имеет длину 28 м и ширину 9,5 м. Вместо одного большого зала это сооружение обладает двумя смежными залами, организованными вокруг центральной колоннады. Для религиозной архитектуры архаического периода это необычное расположение. Именно это заставило исследователей высказать предположение о том, что два пространства использовались по-разному.

Изображение: министерство культуры Греции

В северо-западном зале в 2024 году нашли большую бронзовую надпись и ритуальный сосуд для хранения погребальной воды. После удаления толстого слоя обрушившейся черепицы с крыши зала на полу были найдены следы древнего пожара. Именно разрушения помогли сохранить свидетельство о прошлом. Помещение было запечатано, и в нём остался ряд предметов, в том числе бронзовые листы. В этом помещении могли храниться письменные тексты.

Изображение: министерство культуры Греции

Также в 2025 году было найдено три фрагмента терракотового орнамента с крыши. Диаметр дисков в целом состоянии мог быть не менее метра. На фрагментах остались следы чёрной и красной краски и рельефные полосы. Подобный декоративный стиль привычен для архаического периода, но для определения точного происхождения нужны дополнительные исследования.

#археология #греция #раскопки #античность
Источник: greekreporter.com
