Global_Chronicles
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Новый закон о русском языке обяжет компании менять иностранные вывески и названия. По оценкам маркетолога Александры Гороховой, малому бизнесу это обойдется в сотни тысяч рублей, а крупные сети потратят десятки миллионов.

Новый закон о русском языке заставляет компании пересматривать названия, оформление и рекламу. Для бизнеса это означает дополнительные расходы — от замены вывесок до переработки сайтов и упаковки. В некоторых случаях речь идет о суммах, сопоставимых с месячной прибылью.

 © Владимир Баранов/РИА «Новости»

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на основателя маркетингового агентства OMYLAB Александру Горохову, даже простая смена вывески требует заметных затрат. Несветовая конструкция с установкой обойдется примерно в 30–50 тысяч рублей. Объемная световая вывеска стоит уже 80–150 тысяч. Если объект расположен в центре города и требует согласований, бюджет может превысить 200 тысяч.

Но расходы на этом не заканчиваются. Компании приходится менять логотип и фирменный стиль — это еще около 40–120 тысяч рублей. Переработка сайта может стоить от 50 до 150 тысяч. К этому добавляются новые меню, прайсы, рекламные материалы и упаковка.

В результате небольшая компания тратит примерно 200–500 тысяч рублей. Для среднего бизнеса суммы значительно выше: сеть из нескольких заведений может потратить 5–10 миллионов рублей на обновление вывесок, рекламы и брендбука.

Особенно чувствительным изменение станет для отраслей, где иностранные названия выступают частью образа — например, в индустрии красоты, ресторанном бизнесе и образовательных проектах.

Смена названия иногда снижает выручку в первые месяцы. По словам Гороховой, падение может достигать 10–25%, потому что клиенты не сразу узнают знакомый бренд под новым названием.

Компании часто не покрывают такие расходы из прибыли. Поэтому бизнес постепенно включает дополнительные затраты в цену товаров и услуг.

#ребрендинг #закон о русском языке
Источник: gazeta.ru
3JIbIDEHb
02:07
Блин, вот бвл шампунь Shauma, теперь Шаума, бвли шоколадки Snuhers и Mars, теперь Сникерс и Марс. Сколько обездоленных толстосумов при этом постродало история умалчивает
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Олег Ефимов
02:06
США хотят догнать и перегнать Россию.
В США разрабатывают технологию выработки энергии из отработанного ядерного топлива
unknown24
00:28
И сколько на адвокатов ушло чтобы за сломанный нос не сесть?
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Shatun29
23:58
Компенсировать отсутствие оцинковки может только рамный кузов либо дюралевые или пластиковые детали. А лучше лужёный кузов))))
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:55
Как и на автовазе основная прибыль не с машин, а с запчастей, поэтому нахера им делать качественный кузов, он же не будет ржаветь.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:52
А то раскатали губу под шумок взвинтить ценник)))) пусть теперь думают.
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Александр Дедок
23:12
В миллиграммах :)
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Roditch
22:58
Учитывая стоимость авто, оцинковку необходимо делать в круг.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
22:39
Если будет ценник вменяемый карты сметут, а с большим охватом дрова допиливать начнут и производитель и умельцы. Если ценник сопоставимый с NVIDIA и AMD, то только дефицит заставит их покупать и то не...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Shatun29
22:33
А зачем самим, если можно лохов из колоний напрячь? Это одна из причин развала СССР, помогать своими руками, за свой счёт, списывая долги кубометрами якобы "дружественным" странам, а пендосы доят коло...
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
