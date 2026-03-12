Новый закон о русском языке обяжет компании менять иностранные вывески и названия. По оценкам маркетолога Александры Гороховой, малому бизнесу это обойдется в сотни тысяч рублей, а крупные сети потратят десятки миллионов.

Новый закон о русском языке заставляет компании пересматривать названия, оформление и рекламу. Для бизнеса это означает дополнительные расходы — от замены вывесок до переработки сайтов и упаковки. В некоторых случаях речь идет о суммах, сопоставимых с месячной прибылью.

© Владимир Баранов/РИА «Новости»

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на основателя маркетингового агентства OMYLAB Александру Горохову, даже простая смена вывески требует заметных затрат. Несветовая конструкция с установкой обойдется примерно в 30–50 тысяч рублей. Объемная световая вывеска стоит уже 80–150 тысяч. Если объект расположен в центре города и требует согласований, бюджет может превысить 200 тысяч.

Но расходы на этом не заканчиваются. Компании приходится менять логотип и фирменный стиль — это еще около 40–120 тысяч рублей. Переработка сайта может стоить от 50 до 150 тысяч. К этому добавляются новые меню, прайсы, рекламные материалы и упаковка.

В результате небольшая компания тратит примерно 200–500 тысяч рублей. Для среднего бизнеса суммы значительно выше: сеть из нескольких заведений может потратить 5–10 миллионов рублей на обновление вывесок, рекламы и брендбука.

Особенно чувствительным изменение станет для отраслей, где иностранные названия выступают частью образа — например, в индустрии красоты, ресторанном бизнесе и образовательных проектах.

Смена названия иногда снижает выручку в первые месяцы. По словам Гороховой, падение может достигать 10–25%, потому что клиенты не сразу узнают знакомый бренд под новым названием.

Компании часто не покрывают такие расходы из прибыли. Поэтому бизнес постепенно включает дополнительные затраты в цену товаров и услуг.