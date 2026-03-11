Intel представила новые модели Arrow Lake-S Refresh.

Компания Intel презентовала свою новую серию настольных процессоров Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake-S Refresh), представители которой получили ряд улучшений по сравнению с моделями Arrow Lake, пишет издание VideoCardz.

Может быть интересно

Сообщается, что анонсированные модели Arrow Lake-S Refresh получили 4 дополнительных E-ядра по сравнению с предшественниками — Core Ultra 7 270K Plus и 270KF Plus имеют конфигурацию 8P+16E с тактовой частотой до 5,5 ГГц, а Core Ultra 5 250K Plus и 250KF Plus — 6P+12E с частотой до 5,3 ГГц. Также новинки выгодно отличаются от предшествующих моделей повышенной на 900 МГц межкристальной частотой, что, как отмечает производитель, улучшает взаимодействие между процессором и контроллером памяти и снижает задержку.

Кроме того, новинки получают поддержку инструмента бинарной оптимизации (Binary Optimization Tool), который обеспечивает повышение производительности в ряде игр, и более быстрой памяти DDR-7200 с возможностью разгона до 8000 МТ/с. Также заявлена поддержка 4-ранговой памяти CUDIMM объёмом до 128 ГБ на некоторых матплатах Intel 800-й серии.

Благодаря описанным выше улучшениям Core Ultra 7 270K Plus в среднем обеспечивает на 15 % более высокую производительность по сравнению с Core Ultra 7 265K с максимальным увеличением fps на 39 %, тогда как Core Ultra 5 250K Plus быстрее Core Ultra 5 245K в среднем на 13 %, а максимальное преимущество составляет 24 %. Производитель называет Core Ultra 7 270K Plus своим самым быстрым игровым процессором в классе 125 Вт и говорит о превосходстве над конкурентами до двух раз при создании контента.

Источник фото: VideoCardz

Рекомендованная стоимость Intel Core Ultra 7 270K Plus составляет 299 долларов США, а Core Ultra 5 250K Plus — 199 долларов. Ценники Core Ultra 7 270KF Plus и Core Ultra 5 250KF Plus издание не называет. Новинки будут совместимы с существующими материнскими платами 800-й серии, хотя в будущем появятся и новые модели системных плат. Запуск новых моделей процессоров состоится 26 марта текущего года.