События в мире Михаил Андреев
ТМЗ начал осваивать производство 13-литрового двигателя КАМАЗ Р6
Таких двигателей нужно много, и вот, их производство распространяют на другие площадки.

Как известно, последние четыре года России не на кого рассчитывать в вопросе автомобилестроения, кроме самой себя, Беларуси и «восточного партнёра». В связи с этим потребность во внутреннем производстве автомобильной технике постоянно увеличивается, а вместе с ней растёт и потребность в выпуске всех соответствующих компонентов, узлов и агрегатов.

Может быть интересно

Источник изображения: КАМАЗ / ТМЗ.

По этой причине на Тутаевском моторном заводе (ТМЗ), являющемся дочерним предприятием КАМАЗа, начали осваивать производство широко распространённого дизельного двигателя КАМАЗ Р6 объёмом 13 литров для грузовой и специальной техники.

Как сообщила пресс-служба КАМАЗа, на данный момент на ТМЗ идёт реализация первого этапа проекта начала выпуска вышеупомянутых двигателей. Производимые на предприятии двигатели Р6 будут поставляться на Петербургский тракторный завод, и, по плану, первая партия собранных на ТМЗ силовых агрегатов будет отправлена заказчику уже в июле текущего года.

После того как в Тутаеве будет налажено производство 13-литровых двигателей, предприятие планирует начать производство двигателей Р6 объёмом 15,2 и 18 литров. Потребность в них в промышленности тоже постоянно увеличивается.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #камаз
