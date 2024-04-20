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О HD 7790 2Гб в 2024 году

Казалось бы что эту карту пора положить на полку и забыть на веки вечные. Но сегодня мы протестируем на ней генерацию кадров.
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Недавно видео блогеры отчитались об появлении в некоторых играх патчей поддержки генерации кадров от AMD. И вроде бы генерация кадров от AMD не должна работать на старом железе из коробки. Как оказалось - нет, она работает. Причем работает на одной из первых видеокарт с заявленной аппаратной поддержкой DX12. Без каких либо манипуляций, генерация кадров завелась в двух играх: Remnant II и The Last of Us Part I. Причем включение генерации кадров способно дать ощутимый прирост.

Remnant II с обычным FSR 2

Remnant II с FSR3 и активной генерацией кадров

The Last of Us Part I чередование с включением/отключением генерации кадров

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Такое ощущение, что разработчики просто забыли ввести ограничение для старого железа или оно вовсе и не предполагалось. Пользователя же такая возможность не может не радовать. Кто-то задастся вопросом: почему?

Ответ лежит на поверхности. Чем слабее и старее система, тем больше приходится производить манипуляций для ухудшения картинки, чтобы игра была способна хоть как-то играться на этой системе. Там режется не только полноэкранное сглаживание, режется буквально всё изменяя картинку и картинка очень сильно отличается от оригинала. Приходится искать готовые картофельные конфиги, либо делать их самому. С появлением технологии апскейлинга и генерации кадров эти манипуляции исчерпывают себя, так как эти две технологии способны дать значительный прирост производительности с минимумом потерь в качестве картинки в отличии от картофельных конфигов. Если Вы хотите понять разницу, то воспользуйтесь генерацией кадров в игре Remnant II, а затем скачайте патч с отключением временного сглаживания и Вам тут же захочется вернуться назад к генерации кадров. Так что определенные плюсы для игроков, особенно игроков на слабых системах от этих технологий есть.

Тем временем данные технологии не являются причиной сидеть на старом железе вечность, так как разработчики игр уже давно на него не ориентируются и помимо приятных моментов может всплыть и масса неприятных моментов. К примеру очередное обновление может сломать запуск и работу игры на старой системе... 

И в завершении статьи хочется обратиться к AMD мысленно: Ну сколько можно?.. Эту видеокарту по хорошему отправить бы на полку еще 5 лет назад, а не тестировать на ней новые технологии. Однако AMD это позволяет делать.

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hd 7790 генерация кадров fsr3 frame generation boinare
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