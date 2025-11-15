Конец года выдался неожиданно благодатным на разные интересные девайсы, зачастую не совсем обычные. Сегодня я расскажу про проектор Wanbo Projector X5 Pro, который одинаково хорошо подходит как для проведения презентаций в офисах, так и для домашнего использования в развлекательных целях, фактически заменяя собой целый домашний кинотеатр, так как тут имеется встроенный функционал умного телевизора, благодаря чему даже не придётся подключать внешнюю приставку.

реклама





Технические характеристики проектора

Сразу пробежимся по основным техническим характеристикам данного проектора. Wanbo Projector X5 Pro выводит изображение в разрешении Full HD (1920x1080), для чего используется линза из стекла с LED источником света яркостью 1100 ANSI люмен. Также проектор может воспроизводить звук с помощью двух встроенных динамиков мощностью по 5 Вт каждый. Как говорил выше, проектор имеет встроенный функционал умного телевизора с Android TV, а не только позволяет выводить получаемый по HDMI видеосигнал или воспроизводить контент непосредственно с подключенных к нему USB накопителей. Прошивка Android TV 9.0 поддерживает Google TV, а также работу ряда видеосервисов, включая YouTube, NETFLIX и Disney, для быстрого запуска которых есть отдельные кнопки на пульте дистанционного управления проектором. Также при нажатии на специальную кнопку на пульте активируется голосовое управление с помощью умного помощника Google Assistant. Проектор позволяет запускать контент непосредственно с флешек и переносных жёстких дисков, подключенных через USB порт. В таком случае поддерживается воспроизведение файлов следующих форматов: изображения в JPG, PNG и BMP, музыка в AMR, FLAC, M4A, MP3, MP2, OGG и WAV, а также видео в AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MPG, MPEG, MP4, RM, RMVB, SWF, 3GP, TS и VOB.

Проектор Wanbo Projector X5 Pro можно располагать на расстоянии от 1,1 м до 4 м от экрана, стены или другой поверхности, на которую будет проецироваться изображение. При этом мы получим картинку с диагональю от 40” до 150”. Само собой, размер изображения будет изменяться по принципу: чем больше расстояние до поверхности, тем больше размер изображения. В таблице ниже привел значения расстояния от проектора до экрана и размеры изображения на экране.

реклама



Расстояние от проектора до экрана в метрах Размер изображения на экране по диагонали в дюймах Размеры изображения на экране по длине и ширине в метрах 1,1 м реклама



40” 0,89 x 0,5 м 1,4 м 50” реклама



1,11 x 0,62 м 1,7 м 60” 1,33 x 0,75 м 2,0 м 70” 1,55 x 0,87 м 2,2 м 80” 1,77 x 0,99 м 2,5 м 90” 1,99 x 1,12 м 2,8 м 100” 2,21 x 1,25 м 3,0 м 110” 2,43 x 1,37 м 3,3 м 120” 2,66 x 1,49 м 3,5 м 130” 2,88 x 1,62 м 3,8 м 140” 3,1 x 1,74 м 4,0 м 150” 3,32 x 1,87 м

Но тут стоит учитывать, что меню настроек позволяет при необходимости уменьшить размер проецируемого изображения до 50% от исходного. Правда, в таком случае будет несколько хуже его детализация. Проектор Wanbo Projector X5 Pro использует систему автоматической фокусировки изображения и корректировки трапецидальных искажений в случае, если оптическая ось проектора падает на плоскость проецирования не под прямым углом.

Из интерфейсов подключения у проектора имеется вход HDMI для вывода изображения и звука с ПК или ноутбука, пара портов USB 2.0 для подключения внешних накопителей непосредственно к проектору, а также стандартный 3,5 мм аудиоразъём для подключения внешних колонок или наушников. Помимо этого поддерживается беспроводное соединение по Wi-Fi 6 (2,5 G и 5 G) для выхода в Интернет и Bluetooth 5.0 для подключения других беспроводных устройств.

Проектор Wanbo Projector X5 Pro имеет размеры 252 x 246 x 113 мм (где 113 мм – его высота с учётом резиновых ножек) при весе 2,7 кг. Производителем заявлен низкий уровень шума во время работы проектора на уровне 26 дБ. Устройство работает от сетей переменного тока с напряжением от 100 В до 240 В, при этом имеет встроенный блок питания, подключаясь непосредственно к розетке стандартным съёмным кабелем, который при необходимости можно заменить на кабель большей длины.

Упаковка и комплектация

Wanbo Projector X5 Pro поставляется в коробке из обычного картона, внутрь которой вставлена более нарядная коробка белого цвета с ручкой для переноски и изображениями проектора с двух сторон. Внутри неё роектор надежно зафиксирован вставками из вспененного полимерного материала снизу и сверху. При том, в нижней вставке за вынимающейся панелью ещё и спрятаны кабель питания и пульт дистанционного управления, без которого, в общем-то, пользоваться проектором не удастся.

Неказистого вида внешняя коробка из простого картона

Внутри находится нарядная белая коробка с изображениями проектора с двух сторон и ручкой для переноски

Также в упаковку вложена инструкция в виде сложенной гармошкой листовки, там можно узнать некоторые важные вещи касательно работы и разных функций устройства, также в ней находится отрывной гарантийный талон, так что важно её не потерять при распаковке. Комплектный кабель питания длиной 140 см для подключения к проектору использует стандартный разъём в виде «восьмёрки», так что при необходимости его можно заменить на более короткий или длинный в зависимости от места и способа установки проектора. А вот пары «мизинчиковых» батареек типа AAA для пульта дистанционного управления в комплекте нет, так что придётся найти их у себя в закромах или докупить отдельно. Также в комплекте нет кабеля HDMI, но тут уж каждый подберёт самостоятельно кабель нужной ему длины.

Проектор и комплект поставки, включающий пульт дистанционного управления, кабель питания и инструкцию

Пульт дистанционного управления. Кнопок немного и в целом всё понятно. А вот батарейки придётся докупить отдельно

Дизайн и эргономика

Проектор Wanbo Projector X5 Pro имеет классическую для проекторов компоновку с элементами дизайна, более характерными уже для Hi-Fi техники премиум класса. В нашем случае проектор выполнен в тёмно-синем исполнении корпуса с чёрной глянцевой передней панелью и золотой окантовкой под ней, также существует версия проектора белого цвета. На передней панели слева от линзы проектора можно разглядеть скрытый глазок камеры, используемой для автоматической подстройки изображения.

Обратите внимание на неприметный глазок камеры на передней панели проектора. Камера тут используется для автоматической настройки изображения. Но люди с манией слежения заметно напряглись

На боковых сторонах проектора расположены вентиляционные решетки, выполненные весьма изящным образом. Если смотреть на проектор спереди, то с левого бока ближе к передней части есть снимающаяся часть решётки (крепится за счёт пазов и магнитов) с вынимающимся фильтром от пыли, который можно и нужно время от времени чистить. За фильтром расположен центробежный вентилятор, прогоняющий воздух для охлаждения компонентов работающего устройства.

Вид на проектор сбоку. Обратите внимание на снимающуюся часть решётки с фильтром от пыли

Фильтр от пыли снят. За ним находится вентилятор, охлаждающий компоненты проектора

На задней стороне проектора располагается квадратная кнопка его включения/выключения, а также разъёмы HDMI (вход), пара портов USB 2.0 для подключения внешних накопителей и стандартный 3,5 мм аудиоразъём для внешних колонок и наушников, внизу находится разъём в виде «восьмёрки» для подключения кабеля питания. Справа на задней панели находится решётка, через которую нагретый воздух покидает пределы корпуса проектора.

Вид на проектор сзади. На задней панели располагается кнопка включения, порт HDMI, два USB, 3,5 мм аудио и разъём для подключения кабеля питания

Спереди на нижней поверхности проектора имеется откидывающаяся подпорка, позволяющая установить его под углом 7 градусов к горизонту, тем самым «приподняв» изображение на экране (трапецидальное искажение при этом можно будет скорректировать в автоматическом режиме). На нижней панели по центру есть втулка с резьбой для установки проектора на штатив, а для установки на кронштейны предусмотрены ещё четыре втулки, находящиеся под резиновыми ножками, на которых проектор стоит в обычном положении. Расстояние между резьбовыми втулками на местах ножек составляет 195 мм по длине и 200 мм по ширине.

Подпорка снизу в разложенном состоянии позволяет установить проектор под углом 7 градусов. Под резиновыми ножками находятся втулки с резьбой для крепления проектора на кронштейн

В плане дизайна и эргономики проектор Wanbo Projector X5 Pro производит сугубо приятные впечатления. Лично я могу тут придраться разве что к чёрной глянцевой передней панели, легко собирающей абсолютно все отпечатки пальцев и пылинки, сильно заметные на ней. Хотя объективно с этим ничего не поделаешь, если уж выбрали такой дизайн. Ну и придерусь ещё пожалуй к постоянно открытой линзе проектора, тут уж могли бы сделать какую-нибудь закрывающую её шторку как на старых плёночных фотоаппаратах-«мыльницах», ну или хотя бы съёмную крышечку, как на объективах для «зеркалок». Хотя, может быть, тут это просто не настолько актуально. Так что хорошая тряпочка из микрофибры для протирки оптики и глянцевых поверхностей будет лучшим аксессуаром, который можно взять на сдачу при покупке данного проектора.

Основные режимы работы проектора

Вместо скучных тестов в лабораторных условиях рассмотрим реальные сценарии использования проектора Wanbo Projector X5 Pro дома для видеоигр и просмотра разного контента. В нашем случае проектор был размещён на тумбочке высотой около 90 см на расстоянии 2,2 м от стены со светлыми обоями, которая за неимением специального экрана и будет выступать в роли плоскости для проецирования изображения. При этом я выдвинул подставку в нижней части проектора, установив его под углом, что позволило «приподнять» нижний край изображения примерно на 25 см, с высоты 40 см до 65 см от пола, чтобы картинка была на комфортном для просмотра уровне, если сидеть на диване или в кресле. Размер изображения на стене составил порядка 80” по диагонали, то есть, примерно 1,8 м по ширине и 1 м по высоте.

После включения проектора происходит автоматическая настройка фокусировки и появляется приветствие с предложением настроить функции умного телевизора с Android TV. Тут можно дополнительно запустить автоматическую коррекцию трапецидального искажения, так как мы установили проектор под углом к горизонту, да и в целом это никогда не будет лишним. Для этого нажимаем кнопку с изображением проектора на пульте, выбираем самый верхний пункт меню настроек «Image Correction» и затем «Auto Keystone». Проектор заодно и сфокусируется заново, и пропорции изображения скорректирует. Кстати, если по каким-то причинам изображение по умолчанию имеет слишком большой размер и хочется его уменьшить, не перемещая при этом сам проектор, это можно сделать через пункт «Screen Zoom» в том же меню «Image Correction». Таким образом, можно уменьшить размер картинки до 50% от изначального размера.

Используемая в качестве заставки в режиме Smart TV фотография хорошо передаёт чёткость, контрастность и естественные цвета изображения

Далее мы можем как приступить к настройке «умного» функционала Android TV, так и использовать Wanbo Projector X5 Pro в качестве обычного проектора, подключенного к ПК или ноутбуку при помощи кабеля HDMI, для чего нам нужно будет выбрать пункт HDMI в меню выбора источника сигнала, которое вызывается по нажатию правой верхней кнопки на пульте. Из этого меню, кстати, также можно перейти и к меню настроек проектора.

На пульте достаточно мало кнопок, назначение большинства из них интуитивно понятно, меню настроек проектора также достаточно простые и логичные, есть поддержка русского языка (хотя перевод местами бывает слегка кривоват), так что особо много внимания этому уделять не буду. Разве что скажу, что справа от кнопки регулировки уровня звука на пульте есть такая же двухпозиционная кнопка с символами вращения по часовой стрелке и против – она позволяет вручную фокусировать проектор, если вдруг автоматическая фокусировка по какой-то причине не справляется с задачей.

С выводом изображения с ПК по кабелю HDMI проблем не возникло, разве что в Windows надо корректно задать дублирование изображения с монитора на проектор, либо выбрать какой-то другой вариант, ну и не забыть в настройках звука выставить тот вариант, который соответствует передаче аудиосигнала через HDMI разъём на подключенное устройство, если хотите, чтобы звук воспроизводился через динамики проектора.

NFS: Hot Pursuit 2010 года выглядит отлично и при проецировании на полстены. Меню настроек проектора простое и понятное, есть перевод на русский язык

Теперь подключим флешку с фильмами и музыкой непосредственно к USB порту на проекторе. Чтобы открыть её содержимое, также вызываем меню выбора источника сигнала, затем выбираем пункт «USB». Тут вот у меня есть некоторые нарекания, начиная с того, что порты на проекторе почему-то расположены так, что флешки приходится втыкать лицевой стороной вниз, пусть это и мелочь. В меню воспроизведения контента с флешки мы видим несколько пунктов: Picture, Audio, Video и Store. В первых трёх пунктах на накопителе будут отображаться соответственно только файлы с изображениями, аудиофайлы и видео, в последнем – все файлы. При этом в каждом случае нам предложат доступ как к USB накопителю, так и к директории sdcard – так тут отображается собственная встроенная память проектора. Почему эту директорию не скрыли – лично мне не совсем понятно. Далее нас ждёт ещё пара странных моментов – проектор не отображает содержимое флешек, отформатированных в exFAT, только в старом-добром FAT32, накладывающем жёсткие ограничения на размер файлов, а также в NTFS, системе форматирования, более подходящей для жёстких дисков. К слову, я также подключал к проектору внешний HDD, отформатированный в NTFS – работает нормально. Второй странный момент – при подключении накопителя проектор автоматически записывает на него пустые системные папки операционной системы Android, потом их придётся удалять вручную. Самое смешное в том, что он создаёт эти пустые папки даже на флешке, отформатированной в exFAT, содержимое которой при этом не может отобразить.

А теперь вернёмся к настройке функционала Android TV, выбрав источник сигнала ATV, если до этого проектор работал в режиме HDMI или USB. Тут я избавлю себя и уважаемого читателя от детального описания десятка различных диалоговых окон с выбором языка, подключением к сети Wi-Fi, входом в аккаунт Google и согласием на обработку данных голосовым помощником, обновлением прошивки, разными настройками изображения и так далее. Прохождение всей этой полосы препятствий заняло у меня примерно полчаса с учётом скачивания обновлений прошивки. Процесс вбивания различных данных с помощью не совсем подходящего для этих целей пульта можно упростить, скачав на смартфон приложение Google Home для управления экосистемой умного дома и привязав к нему проектор, но в России оно оказалось не доступно. В целом же процесс настройки функций Smart TV пусть и не быстрый, но не сложный, стоит только проявить немного терпения и внимательности. Интерфейс «умного» телевизора на базе Android TV прост и интуитивно понятен, без каких-то изысков, требующих детального описания. Для быстрого доступа к сервисам YouTube, NETFLIX, Prime Video и Disney+ на пульте даже есть отдельные кнопки.

Основной экран в режиме Smart TV

Впечатления от запуска игр

С основными режимами работы проектора и некоторыми настройками разобрались, теперь посмотрим, как он проявит себя при запуске видеоигр, в которые можно с комфортом играть с геймпада. Сразу оговорюсь, что играл я в основном ночью в помещении с выключенным светом, что создаёт идеальные условия для работы проектора. Само собой, даже в пасмурную погоду днём, как минимум, придётся занавесить шторы, а картинка не будет такой яркой и контрастной. Хороший вариант на будущее – повесить специальный экран перед окном так, чтобы при раскрытии он как раз заодно и препятствовал попаданию в комнату солнечного света.

В тёмном помещении весьма недурно смотрятся даже S.T.A.L.K.E.R. 2 во время блужданий по открытым локациям ночью и разным заброшенным бункерам, а также мрачная нуарная Batman: Arkham Origins. А уж мой любимый Just Cause 3 на полстены с его яркой солнечной средиземноморской палитрой – так и вовсе красота, которую сложно передать словами. Doom Eternal также выглядит эффектно – где надо ярко, где надо – мрачно. Особое удовольствие – зарубиться в Tekken 7 на большом экране. Тут я поймал себя на мысли, что проектор имеет весьма небольшую задержку, комфортную для игры. В общем, удалось получить какой-то новый весьма интересный игровой опыт. Но такой вариант, по понятным причинам, подходит только для игр, адаптированных под геймпад. В том числе, для игры на консоли.

В Tekken 7 преобладают тёмные оттенки, хорошо передаваемые проектором

Также хорошо проектор справляется и с яркими красками Just Cause 3

Но вот для подключения разных ретроконсолей и прочих девайсов проектор не подходит, так как тут есть только порт HDMI и нет никаких устаревших VGA, «тюльпанов» и прочего для подключения SEGA Mega Drive, первой PlayStation, VHS магнитофона, DVD плеера какого-нибудь из начала 2000-х годов и так далее. Wanbo Projector X5 Pro – это современный проектор для современных сценариев использования, а поддержка старых интерфейсов подключения сама по себе усложнила бы устройство.

А вот в ретро-игры на проекторе поиграть можно только с помощью эмуляторов, оригинальную SEGA Mega Drive II к нему не подключишь

Касательно работы встроенной в проектор стереосистемы можно сказать следующее – динамики звучат примерно на уровне динамиков среднестатистического телевизора. По умолчанию громкость выставлена на 50%, чего будет достаточно для работы проектора в комнате в условиях окружающей тишины, но на максимальной громкости верхние частоты звенят, нижние начинают похрипывать, что не подходит для прослушивания музыки. Тем не менее, встроенные динамики относительно нормально справляются с воспроизведением звуковой дорожки в фильмах и звуков в играх. Не забываем про возможность подключить к проектору более качественную акустику через 3,5 мм разъём.

Подведём итоги

Проектор Wanbo Projector X5 Pro произвёл на меня хорошее впечатление как дизайном, так и качеством изображения: картинка контрастная, яркая, хорошо детализированы оттенки тёмных цветов. Само собой, использовать проектор лучше всего в темноте, ну или хотя бы в затенённом помещении. По HDMI можно подключить его к ПК, ноутбуку или игровой консоли, при том, в видеоигры будет комфортно играть в силу небольшой задержки. Также не стоит забывать и про встроенный функционал умного телевизора c Android TV, который позволяет пользоваться онлайн-сервисами и смотреть тот же YouTube непосредственно с самого устройства. В нынешних российских реалиях YouTube, конечно, не работает, но, как вы все прекрасно понимаете, тут уже претензии не к проектору. Из прочего можно также отметить простые и понятные меню настроек и в целом интуитивный интерфейс, разобраться во всём этом не составит труда даже тем, кто с проекторами сталкивается впервые. Цена Wanbo Projector X5 Pro на момент написания обзора составляет 32 000 – 35 000 рублей в российской рознице.

Достоинства

Премиальный дизайн, высокое качество исполнения

Автоматическая настройка фокуса и корректировка изображения

Низкая задержка, высокая чёткость, контрастность и хорошая цветопередача

Встроенный функционал умного телевизора на Android TV. Ну, разве что без стандартного антенного входа, но там сейчас всё равно «смотреть нечего»

Недостатки

Немного обескураживает экономичная комплектация, при том, что сам проектор ощущается как устройство премиум-класса. А именно – в комплекте нет пары «мизинчиковых» батареек для пульта дистанционного управления, не говоря уже о кабеле HDMI и заглушке на линзу проектора. Но, возможно, тому есть рациональное объяснение: не известно, как поведут себя элементы питания при длительной транспортировке и хранении, а кабель HDMI нужной длины каждый пользователь будет подбирать под свои конкретные нужды. Но вот заглушку от попадания пыли на линзу всё же могли положить. Или хотя бы тряпочку, подходящую для её протирки

HDMI как единственный физический видеовход, нет устаревших разъёмов VGA и «тюльпанов», хотя это нужно далеко не каждому, а поддержка подобных интерфейсов усложнила бы конструкцию самого проектора, сделав его более громоздким. Тем не менее, с одним только HDMI проектор не получится назвать в полной мере универсальным решением