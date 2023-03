За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Среди игр в открытом мире не существует проектов, которые могут похвастаться такими же успехами, как легендарная серия Grand Theft Auto, однако это совсем не значит, что другие разработчики не пытались создать своих конкурентов этих игр.

И если номерные части культовой франшизы уже успели посетить практически все платформы, от смартфонов до актуальных консолей нового поколения, то охват некоторых релизов, явно вдохновлённых творчеством Rockstar Games, несмотря на высокое их качество, остаётся небольшим. Год назад я уже писал о пяти клонах GTA, достойных вашего внимания, а сегодня представлю ещё 5 названий, которые заинтересуют всех преданных фанатов игровой вселенной Rockstar.





True Crime: New York City

True Crime: New York City — это игра, разработанная студией Luxoflux и изданная Activision на консолях Xbox, PlayStation 2 и GameCube в 2006 году. Проект является сюжетным продолжением вышедшей тремя годами раннее True Crime: Streets of LA, существенно расширяющий её геймплейную составляющую.

Игрокам предстоит взять на себя роль детектива Марка Фримена, который работает в Нью-Йорке. Игра предлагает высоко детализированный для игр нулевых открытый мир и множество интересных механик, таких как возможность выслеживать преступников и арестовывать их, вести расследования и использовать любой гражданский транспорт, временно его изымая.

В отличие от Streets of LA, в New York City большую роль играет система репутации: в ходе сюжета главный герой то и дело попадает в ситуации, в которых ему необходимо принять то или иное решение. Выборы и действия игрока влияют на шкалу репутации, а концовка напрямую зависит от набранных очков "хорошего" и "плохого" полицейского.

True Crime: New York City получила положительные отзывы игроков за интересный сюжет, новые механики и геймплейную свободу, свойственную песочницам, однако не впечатлила обозревающих своим техническим состоянием. Несмотря на проработку мелочей (так, в игру была добавлена система общественного транспорта и функциональный метрополитен), базовые механики и управление были реализованы не лучшим образом, а слабое железо консолей шестого поколения плохо справлялось с нагрузкой.

Тем не менее, проблемы игры не столь актуальны сегодня, когда даже среднебюджетный телефон без проблем эмулирует и GameCube, и PS2, что уж говорить об актуальных ПК. Попробовать True Crime: New York City определённо стоит: игра отлично передаёт дух криминальной Америки и погружает в будни обыкновенного полицейского из Нью-Йорка, работающего среди низовых банд и бандитских группировок.





Total Overdose

Изданное Eidos Interactive в 2005 году детище Deadline Games — Total Overdose — часто называют мексиканской версией GTA. Главным героем игры выступает освобождённый из тюрьмы своим братом Томми, работающим в службе безопасности, бывший преступник Рамиро Круз, который пытается отомстить за смерть своего отца криминальному синдикату со связями в правительстве.

Полным клоном GTA игру назвать сложно, однако заимствует многие механики из творений Rockstar. И если криминальная тематика, возможность управления транспортом и тяжёлое прошлое главного героя играют разработчикам на руку при повествовании, то открытый мир был явно добавлен в угоду трендам — самой игре он не нужен. Тем не менее, Мексика в игре выглядит крайне колоритно, а от диалогов и происходящего в целом так и веет колоритом боевиков Роберта Родригеса.

Игровой процесс является, пожалуй, главной фишкой Total Overdose. Персонаж может использовать различное оружие, включая парные пистолеты, автоматические винтовки и даже РПГ. Кроме того, игроки могут выполнять различные трюки во время перестрелок, чтобы получить дополнительные очки. Перекаты, слоу-мо и прыжки по стенам — всё это геймплейно поощряется и делает каждую стычку с противниками незабываемым зрелищем.

Конечно, Total Overdose не идеальна. Слабый сюжет и примитивная даже на момент выхода игры графика могут оттолкнуть потенциальных игроков, однако те, кто жаждет поучаствовать в кинематографичных перестрелках в колоритном криминальном сеттинге, не останутся разочарованными. Сегодня игра доступна для покупки в GOG, а владельцы PS2 и оригинальной Xbox могут насладиться неплохо оптимизированными под консоли и "железо" приставок консольными версиями Total Overdose.





The Godfather: The Game

В прошлую подборку была заслуженно включена Scarface: The World Is Yours — игра, основанная на культовой криминальной кинокартине "Лицо со шрамом". Другой фильм с Аль Пачино, получивший игровое воплощение и достойный упоминания сегодня — это The Godfather: The Game. Как нетрудно догадаться из названия, проект базируется на одноимённом фильме "Крёстный отец" 1972 года. Игра была разработана EA Redwood Shores и издана материнской компанией Electronic Arts.

Стоит оговориться, что речь в подборке идёт именно о релизе для Microsoft Windows, PlayStation 2 и Xbox. Позже существенно отличающиеся версии проекта были выпущены для PSP, Xbox 360, Wii, PlayStation 3 и даже Java под различными названиями. Тем не менее, оригинальная The Godfather: The Game и сама оказалась вполне неплохой игрой. Несмотря на заимствования из культовой San Andreas (например, банды в игре отличаются в первую очередь выделяющимся цветом одежды своих членов), The Godfather остаётся самобытной, следуя стилистике фильмов Фрэнсиса Форда Копполы.

Главным героем выступает Альберто, который является не показанным в фильме членом семьи Корлеоне. Игроки могут заниматься различными видами криминальной деятельности: устраивать ограбления, организовывать убийства или крышевать нелегальный бизнес. Кроме того, по ходу сюжету предстоит управлять своей собственной мафиозной империей, ведя переговоры с другими боссами криминальных банд и кланов и заключая сделки.

Игра была достаточно тепло принята как игроками, так и критиками, получив в общем хорошие отзывы ведущих игровых журналов. Несмотря на добротное техническое состояние проекта (игровой движок Godfather Engine, используемый в Godfather: The Game, был настолько удобным, что после небольшой доработки использовался в оригинальном Dead Space) и обилие игровых активностей, на фоне массы клонов GTA, выходящих в конце нулевых, она показалась некоторым безыдейной и неоригинальной. Сегодня же, когда жанр криминальных боевиков в открытом мире переживает не лучшие времена, она может стать неплохим развлечением на несколько вечеров.





Kingpin - Life of Crime

Kingpin - Life of Crime, вышедшая в далёком 1999 году из-под пера Gray Matter Interactive в один год с первой трёхмерной частью GTA, на первый взгляд мало походит на свою "одногодку": здесь нет ни большого открытого мира, ни системы розыска, ни управляемого транспорта. Однако стоит присмотреться к игре поближе, и вы заметите механики, которые сами Rockstar к тому моменту ещё даже не начали внедрять в свои проекты.

Так, местная система диалогов очень напоминает таковую в GTA: San Andreas, где можно изредка отвечать персонажам в позитивном или негативном ключе. Как и в San Andreas, в Kingpin можно собрать свою банду, которая будет бегать за персонажем и помогать ему в бою. Как и в San Andreas, главный герой проекта начинает фактически с самых низов, постепенно добираясь до верхушек преступного сообщества. С GTA III проект роднит мотивация главных героев: персонаж тоже хочет отомстить — только не роковой красотке, а преступному боссу, чуть не отправившему его на тот свет.

Отличает игры в первую очередь жанр: Kingpin — это добротный шутер от первого лица. Игра построена на базе модифицированного движка Quake 2, а потому перестрелки оставляют приятные впечатления, а разнообразные виды оружия действительно ощущаются по-разному. Выделяет Kingpin и сеттинг: действие игры происходит в вымышленном городе Пойзонвилль, окружение в котором выполнено в стилистике арт-деко. На улицах этого мрачного мегаполиса игроку предстоит общаться с NPC, участвовать в перестрелках и выполнять разнообразные квесты с единственной целью — добраться до "короля" преступников Кингпина и разобраться с ним раз и навсегда.

В России игра стала особенно известна благодаря матерному переводу от Фаргус, выдержки из которого быстро завирусились на Youtube. Тем не менее, проект несложно воспринимать и как серьёзное произведение, достаточно лишь установить русификатор текста на оригинальную английскую версию игры.





Sleeping Dogs

Было бы кощунством закончить эту подборку, не упомянув Sleeping Dogs — игру, которая включила в себя элементы и GTA, и Yakuza, и Max Payne, подав их в уникальных пропорциях. Sleeping Dogs была разработана студией United Front Games и издана Square Enix в 2012 году, быстро став популярной благодаря своей динамичной боевой системе, отличной графике и напряженной сюжетной линии.

Главным героем "Спящих псов" выступает полицейского по имени Вей Шень, который работает под прикрытием в мире китайских гангстеров в Гонконге. Геймплей Sleeping Dogs очень похож на GTA: игрокам предстоит выполнять разнообразные задания, участвовать в погонях, ограблениях и перестрелках, однако отличается особым вниманием к боевым искусствам.

В Sleeping Dogs присутствует множество интересных механик и элементов, среди которых социальный статус Вея Шена, влияющий на доступность костюмов и квестов, а также большое количество мини-игр, включающих уличные гонки и полицейские разборки. Кроме того, игроки могут прокачивать навыки своего персонажа, чтобы открывать новые удары и комбо.

Одним из главных преимуществ Sleeping Dogs является аутентичность окружения игры. В виртуальном мире воссозданы многие достопримечательности Гонконга, включая памятники, рестораны, бары, торговые центры и храмы. Кроме того, игра отлично смотрится даже сегодня — с обилием впечатляющих визуальных эффектов и практически фотореалистическими видами гонконгских трущоб.

Несмотря на отдельные технические проблемы и топорное управление транспортом, Sleeping Dogs не хочется ругать. Благодаря своей уникальной идентичности проект получил положительные отзывы от критиков и игроков, а сегодня и я рекомендую вам эту игру. Sleeping Dogs — это не просто хороший клон GTA, а проект, сделанный с душой и предлагающий игрокам уникальный и захватывающий опыт. Если вы любите игры в открытом мире и хотите попробовать что-то новое, то Sleeping Dogs — отличный выбор.





Заключение

Рассмотренные нами сегодня игры, несмотря на общие черты, предлагают игрокам невероятное количество уникальных геймплейных механик и элементом, будь то перестрелки в замедленном времени или возможность взглянуть на преступный мир от первого лица. Независимо от того, во что вы решите поиграть, помните, что выход следующей — шестой — части GTA по всей видимости не за горами, тем более что часть материалов игры уже утекла в сеть.

А пока предлагаем поделиться в комментариях своим мнением о самом лучшем клоне GTA. Не забудьте рассказать, что именно делает этот проект уникальным, и быть может вместе мы сможем собрать ещё 5 проектов, стоящих внимания уважающего себя игрока.