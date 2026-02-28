Ожидается, что процессоры будут выпускаться по 1,4-нм техпроцессу.

Процессоры AMD на базе архитектуры Zen 7, относящиеся к семейству Grimlock Ridge, дебютируют только через несколько лет, но это не помешало информатору YouTube-канала Moore's Law Is Dead уже сейчас опубликовать рендеры предстоящих настольных моделей, пишет издание NotebookCheck.

Может быть интересно

По данным информатора, флагманские настольные процессоры AMD на основе Zen 7 получат до 32 ядер, что будет достигаться за счёт двух 16-ядерных CCD-чиплетов, а также кристалл IOD размером 155 мм², который будет использоваться и для моделей Zen 6. Размер каждого из CCD-чиплетов, судя по всему, составит около 98 мм². В предыдущих утечках упоминалось, что объём кэш-памяти топовых процессоров Grimlock Ridge может достигнуть 448 МБ благодаря 3D V-Cache.

32-ядерный процессор AMD

Также утверждается, что у AMD будут и другие варианты на базе Zen 7 в десктопном сегменте в виде 16-ядерных процессоров с двумя 8-ядерными CCD-чиплетами Silverton, которые смогут достигать высоких тактовых частот, и более доступных моделей с одним CCD-чиплетом Silverking, имеющих ряд уступок по сравнению со старшими CPU, включая отсутствие 3D V-Cache и вдвое меньшую пропускную способность, что позволит снизить затраты.

8-ядерный процессор AMD

Источник фото: NotebookCheck/Moore's Law Is Dead/YouTube

Ожидается, что настольные процессоры AMD Grimlock Ridge будут выпускаться по 1,4-нм техпроцессу TSMC A14 и сохранят совместимость с платформой AM5.