goldas
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
Однако подобные сообщения на Reddit не всегда правдивы

В сообщении на Reddit появилось интересное сообщение от пользователя PCMasterRace, который утверждает, что купил 25 кг возвращенных с Amazon паллет по 4 доллара за кг на общую сумму 100 долларов, и обнаружил внутри 40 модулей памяти DDR5.

Судя по крупному плану на фотографиях, модули являются моделями Kingston FURY Beast DDR5-5600 16GB, а этикетка соответствует номеру Kingston KF556C40BB-16. Это один модуль UDIMM на 16 ГБ, рассчитанный на скорость 5600 МТ/с при таймингах CL40 под управлением Intel XMP 3.0.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

Если номер верен, то общая емкость, указанная на фотографии, составит 40 модулей по 16 ГБ, или 640 ГБ. Цены на память сейчас сильно различаются в зависимости от региона и продавца, но на сайте Newegg указано, что у сторонних продавцов цена составляет около 280 долларов за модуль.

Это не единственная подобная история в сети. Ранее на этой неделе на Reddit появилось сообщение о том, что покупатель заказал один комплект Corsair Vengeance DDR5 на 32 ГБ, а получил вместо этого целую коробку из 10 комплектов. Newegg указывает цену этого комплекта Corsair в 429,99 долларов, что оценивает всю посылку примерно в 4300 долларов, если в коробке окажется десять одинаковых комплектов.

Часто люди, работающие в распределительных центрах, просто делают фотографии коробок и сочиняют соответствующие красивые истории. Поэтому, многие весьма скептически относятся к такого рода сообщениям.

Источник: videocardz.com
