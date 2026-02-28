«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
«Пять ночей с Фредди 2» («Five Nights at Freddy's 2»), 2025
Я не играл в игру, на основе которой сняли первый и второй фильмы, но стримы смотрел. И лично мое мнение: это не игра. Ну вот, хоть как судите. Не игра и все. И стоило на основе этого снимать фильм? Я вовсе не уверен. Но первый фильм, вероятно, нашел зрителя (скорее, заработал денег) и сняли вторую часть.
Для тех, кто не в курсе: это ужасы. И судить данное произведение буду, как фильм ужасов. Сюжет второго фильма плавно вытекает из первого. Но вам придется долго ждать, пока вы поймете всю суть происходящего. А суть в том, что был некий маньяк и его аниматронные куклы.
реклама
И маньяк убивал детей. А их души вселялись в эти куклы. Сюжет вообще не оригинален, но еще туда-сюда. Другое дело, что реализация «ужасов» сделана отвратительно! Примерно половину фильма вообще ничего не происходит. Рассусоливают что угодно: свои страхи, тревоги, отсылки к первому фильму.
Но ужасов нет. Справедливости ради, ужасов нет и во второй половине фильма. Вообще нет! Есть пугающие моменты, но именно фирменного «напряжения нервов», которым славятся хорошие «ужастики», тут нет. И это, собственно, и делает фильм плохим. Если не страшно, то, может быть, интересно? Ни разу!
реклама
Сюжет крайне бестолковый и вторичный. Более того, «правила игры» меняют по ходу развития сюжета. Например, аниматронные куклы двигаются так, что лязг стоит кругом. Поступь такая тяжелая, что воин "Братства стали" в броне, нервно курит в сторонке. Но, когда надо, кукла оказывается рядом! Совершенно беззвучно. Как так? Я не знаю. А вопрос телепортации кукол на крышу автомобиля до сих пор для меня загадка.
Сценарист и режиссер не стали заморачиваться такими «мелочами». И так сойдет. Кроме бестолкового сюжета тут нет вообще ничего. Актеры проговаривают просто слова, на цельный сценарий и вменяемые диалоги это не тянет.
Сами куклы, хоть и близки к оригинальным идеям, ну совершенно не страшные. И стоят в том же ряду, что и Чаки в обнимку с Меган. И почему тогда это ужасы? Я не в курсе. Фильм можно смотреть только в том случае, когда вы ярый фанат игры. Другие могут не понять «за сюжет».
«Крик 7» («Scream 7»), 2026
- Шо, опять? А то как же. Прошло уже 30(!) лет с момента выхода первого фильма этой франшизы. Я смотрел все фильмы, хотя совершенно не фанат подобного направления фильмов ужасов.
реклама
Шестая часть, которая абсолютно проходная, попыталась возродить франшизу с новыми актерами. Задействовали «молодую тяжелую артиллерию» в виде Дженны Ортеги. Но фокус не получился. Теперь решили просто пригласить основных действующих лиц первых фильмов.
Это же всегда срабатывает… Нет, господа, не срабатывает. Итак, снова на одной из главных ролей Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), которая сильно постарела и уже имеет вполне взрослую дочь.
Но старые скелеты в шкафу и не думают перестать греметь костями. Фильм не понравился. Он глубоко вторичен. Ностальгия «старой гвардии» не срабатывает. А с чего бы срабатывать, если сценарий писал бездарь. Могут сказать, что в молодежных фильмах ужасов это неважно. Так и есть. Но тогда не пытайтесь туда засовывать психологические проблемы героев. Это никому не интересно!
реклама
Почему-то раньше это отлично понимали. Красивые молодые девушки, обнаженка, расчлененка, минимум болтовни и злобный злодей. Сейчас, часть обязательных атрибутов убрали, но добавили много болтовни, которая фильм не делает лучше или интереснее. Это не триллер, типа «Семь», где есть глубочайшая психологическая завязка и драма. Это совершенно другой жанр! Никому не интересны «страдания» героини на протяжении тридцати лет.
Да, фильм вполне изобилует скримерами. Даже есть очень «колоритный момент» с расчленением в театре. Но общее впечатление от просмотра это не меняет. А уж мотивацией главного злодея, франшиза не славилась никогда. Тут же она и вовсе высосана из пальца. И да (спойлер): злодеев в маске Крика тут несколько.
Я нисколько не сомневаюсь, что и эта поделка провалится в прокате. Ну нельзя паразитировать столько лет на одном и том же сюжете! Сделайте что-то свое. Например, фильм ужасов «Шепот». Или «Скрип». Ну, хоть попробуйте! Сейчас практически все фильмы ужасов сводятся в сиквелам и «ремастерам» (они же перезапуски). И что-то такой подход не работает. Стоит ли смотреть? Если вы прям фанат серии «Крик», то смотрите. Если ждете оригинальности – нет.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила