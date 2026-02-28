«Пять ночей с Фредди 2» («Five Nights at Freddy's 2»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЯ не играл в игру, на основе которой сняли первый и второй фильмы, но стримы смотрел. И лично мое мнение: это не игра. Ну вот, хоть как судите. Не игра и все. И стоило на основе этого снимать фильм? Я вовсе не уверен. Но первый фильм, вероятно, нашел зрителя (скорее, заработал денег) и сняли вторую часть.

Для тех, кто не в курсе: это ужасы. И судить данное произведение буду, как фильм ужасов. Сюжет второго фильма плавно вытекает из первого. Но вам придется долго ждать, пока вы поймете всю суть происходящего. А суть в том, что был некий маньяк и его аниматронные куклы.

Изображение: ru.kinorium.comИ маньяк убивал детей. А их души вселялись в эти куклы. Сюжет вообще не оригинален, но еще туда-сюда. Другое дело, что реализация «ужасов» сделана отвратительно! Примерно половину фильма вообще ничего не происходит. Рассусоливают что угодно: свои страхи, тревоги, отсылки к первому фильму.

Изображение: ru.kinorium.comНо ужасов нет. Справедливости ради, ужасов нет и во второй половине фильма. Вообще нет! Есть пугающие моменты, но именно фирменного «напряжения нервов», которым славятся хорошие «ужастики», тут нет. И это, собственно, и делает фильм плохим. Если не страшно, то, может быть, интересно? Ни разу!

Изображение: ru.kinorium.com

Сюжет крайне бестолковый и вторичный. Более того, «правила игры» меняют по ходу развития сюжета. Например, аниматронные куклы двигаются так, что лязг стоит кругом. Поступь такая тяжелая, что воин "Братства стали" в броне, нервно курит в сторонке. Но, когда надо, кукла оказывается рядом! Совершенно беззвучно. Как так? Я не знаю. А вопрос телепортации кукол на крышу автомобиля до сих пор для меня загадка.

Сценарист и режиссер не стали заморачиваться такими «мелочами». И так сойдет. Кроме бестолкового сюжета тут нет вообще ничего. Актеры проговаривают просто слова, на цельный сценарий и вменяемые диалоги это не тянет.

Изображение: ru.kinorium.comСами куклы, хоть и близки к оригинальным идеям, ну совершенно не страшные. И стоят в том же ряду, что и Чаки в обнимку с Меган. И почему тогда это ужасы? Я не в курсе. Фильм можно смотреть только в том случае, когда вы ярый фанат игры. Другие могут не понять «за сюжет».

«Крик 7» («Scream 7»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com- Шо, опять? А то как же. Прошло уже 30(!) лет с момента выхода первого фильма этой франшизы. Я смотрел все фильмы, хотя совершенно не фанат подобного направления фильмов ужасов.

Шестая часть, которая абсолютно проходная, попыталась возродить франшизу с новыми актерами. Задействовали «молодую тяжелую артиллерию» в виде Дженны Ортеги. Но фокус не получился. Теперь решили просто пригласить основных действующих лиц первых фильмов.

Изображение: ru.kinorium.com

Изображение: ru.kinorium.comЭто же всегда срабатывает… Нет, господа, не срабатывает. Итак, снова на одной из главных ролей Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), которая сильно постарела и уже имеет вполне взрослую дочь.

Изображение: ru.kinorium.comНо старые скелеты в шкафу и не думают перестать греметь костями. Фильм не понравился. Он глубоко вторичен. Ностальгия «старой гвардии» не срабатывает. А с чего бы срабатывать, если сценарий писал бездарь. Могут сказать, что в молодежных фильмах ужасов это неважно. Так и есть. Но тогда не пытайтесь туда засовывать психологические проблемы героев. Это никому не интересно!

Почему-то раньше это отлично понимали. Красивые молодые девушки, обнаженка, расчлененка, минимум болтовни и злобный злодей. Сейчас, часть обязательных атрибутов убрали, но добавили много болтовни, которая фильм не делает лучше или интереснее. Это не триллер, типа «Семь», где есть глубочайшая психологическая завязка и драма. Это совершенно другой жанр! Никому не интересны «страдания» героини на протяжении тридцати лет.

Изображение: ru.kinorium.coДа, фильм вполне изобилует скримерами. Даже есть очень «колоритный момент» с расчленением в театре. Но общее впечатление от просмотра это не меняет. А уж мотивацией главного злодея, франшиза не славилась никогда. Тут же она и вовсе высосана из пальца. И да (спойлер): злодеев в маске Крика тут несколько.

Я нисколько не сомневаюсь, что и эта поделка провалится в прокате. Ну нельзя паразитировать столько лет на одном и том же сюжете! Сделайте что-то свое. Например, фильм ужасов «Шепот». Или «Скрип». Ну, хоть попробуйте! Сейчас практически все фильмы ужасов сводятся в сиквелам и «ремастерам» (они же перезапуски). И что-то такой подход не работает. Стоит ли смотреть? Если вы прям фанат серии «Крик», то смотрите. Если ждете оригинальности – нет.