Портал WCCFTech рассказывает историю пользователя Reddit с ником u/Apprehensive-Dig2898, который купил 25 килограммов возвращенных товаров с Amazon за 100 долларов.

Покупка в слепую возвратных товаров с Amazon — занятие для тех, кто готов рискнуть. Вместо чего-то ценного внутри коробок может быть копеечная мелочевка или сломанная бытовая техника. Но иногда случаются исключения.

Может быть интересно

Пользователь Reddit с ником u/Apprehensive‑Dig2898 заплатил $100 ($4 за килограмм) — обычная цена за неликвид, который Amazon не может продать как новый.

Оказалось, что внутри коробки лежали аккуратные упаковки с оперативной памятью. 40 штук. Каждая — Kingston Fury DDR5 на 16 гигабайт. На Amazon такой модуль стоит $175 долларов, а весь набор — почти $7 000.

Покупка возвратов с Amazon остается лотереей. Получить сразу 40 модулей оперативной памяти DDR5 сразу — редкая удача.

* все фото пользователь Reddit с ником u/Apprehensive‑Dig2898