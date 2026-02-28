Сайт Конференция
10test
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
На карте в игре будут новые области, основанные на сюжетах черпающих вдохновение из Кубы, Пуэрто-Рико и других карибских мест

В сети кипят страсти вокруг GTA 6, подогреваемые многочисленными сливами и слухами, в то время как Rockstar Games предпочитает хранить молчание. Помимо двух анонсирующих роликов, единственное официальное заявление касалось лишь переносов сроков выпуска игры. Несмотря на отсутствие новой информации, спекуляции не утихают, и один из пользователей Reddit, выдающий себя за бывшего сотрудника Rockstar, поделился информацией о якобы грядущих возможностях в GTA 6, поражающей своей детализацией.

Источник изображения: Notebookcheck

Этот пост, авторства пользователя с ником 'Disastrous_Suit5731', появился на сабреддите r/GTA десять дней назад. Сам аккаунт существует уже пять лет, но это его единственная публикация. Автор поста утверждает, что работал в Rockstar с конца 2020 года, но недавно покинул компанию по личным обстоятельствам и в связи со сменой карьеры. Большинство комментаторов выразили сомнения в его словах. Тем не менее вот основные тезисы из сообщения.

По словам автора, он имел возможность изучить игру изнутри и сравнивает её с The Last of Us Part II по уровню реализма, масштаба и ощущений, отмечая при этом масштаб открытого мира. Игровой мир, как утверждается, будет жить своей жизнью, независимо от действий игрока. Взаимодействие с неигровыми персонажами (NPC) обещает быть значительно более глубоким, чем даже в Red Dead Redemption 2, включая гораздо большее разнообразие диалоговых опций. Предполагается наличие функции ввода пользовательского текста для общения с NPC, которые будут реагировать осмысленно, учитывая контекст. У каждого NPC также будут свои уникальные черты характера и воспоминания.

Источник изображения: Notebookcheck

В игре будет внедрена система риска и вознаграждения, где сложность планирования будет зависеть от ценности цели при совершении краж и других преступлений. Мелкие детали будут играть значительную роль, а мир будет динамично реагировать на действия игрока. Аэропорты и другие внутренние пространства зданий в GTA 6 станут гораздо более доступными и детализированными. Появятся NPC с индивидуальным поведением, имитирующим реальных людей в аэропортах. 

Супермаркеты будут огромны, с NPC, работающими за кассами. Среди других доступных для посещения зданий упоминаются торговые центры, отели, магазины одежды, зоомагазины и прочее. Автор также отметил, что на карте появятся сюжетно-ориентированные регионы, вдохновленные Кубой, Пуэрто-Рико и другими карибскими территориями, которые будут открываться по ходу игры.

Источник изображения: Notebookcheck

Хотя часть предоставленной информации уже фигурировала в предыдущих утечках, остальное кажется весьма сомнительным. Комментаторы выражают схожие опасения относительно достоверности описанных функций и самого автора. Некоторые указывают на то, что функция ввода текста для диалогов с NPC может быть неработоспособной из-за необходимости использования генеративного ИИ, что студия отрицает. Кроме того, учитывая, что игра изначально выходит на консолях, ввод текста для диалоговых систем общения может оказаться скорее неудобным, чем полезным.

#gta 6 #rockstar #reddit #the last of us part ii
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

serascer
07:33
Ну времена меняются, почему бы и нет. Когда игры делались под Интел и Нвидиа, большинство же устраивало такое.
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
ark-bak
07:14
Их просто так вернули?
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
ark-bak
07:13
Ну-ну, а вдруг передозировка?
В Минздраве допустили возможность создания заменяющей занятия в спортзале таблетки
ark-bak
07:10
Дык это ямы, это ещё хороший асфальт. Вот у нас ямы, так, оттуда и этот грузовичок не выберется.
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
TM1
06:55
В азарте работы или в рутине игры я иногда придвигаюсь к экранам ближе, чем обычное расстояние вытянутой руки. И с разрешением 2560х1440 сетка точек не появляется. 2К - то, что надо.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Никто Просто
06:48
Вот потом же удивляться почему же так вышло, что же могло пойти не так? А гах было разделить целую индустрию самсунга на мелкие независимые фирмы. Вот даже DS и samsung foundry независимые друг от дру...
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
Илья Ярошевич
06:45
Редкий пиздеж...
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
corsi
06:25
Нет никакой проблемы, я написал про шикарный афтарский оборот "сидеть на мониторе" и судя по тому, что у него все постоянно ломается - сидит он на нем жопой. У меня два моника на 24", одному из них 12...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Сергей Анатолич
06:24
Если на фото тот самый грузовик и те самые "ямы" которые он заделывает, то для наших дорог он вряд ли подойдёт.🤣
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
Михаил Авраменко
06:21
Советский "Маугли" хорошо снят, но книга интереснее гораздо.
«Союзмультфильм» хочет сделать мультфильм по «Маугли» совместно с партнёрами из Индии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter