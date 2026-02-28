На карте в игре будут новые области, основанные на сюжетах черпающих вдохновение из Кубы, Пуэрто-Рико и других карибских мест

В сети кипят страсти вокруг GTA 6, подогреваемые многочисленными сливами и слухами, в то время как Rockstar Games предпочитает хранить молчание. Помимо двух анонсирующих роликов, единственное официальное заявление касалось лишь переносов сроков выпуска игры. Несмотря на отсутствие новой информации, спекуляции не утихают, и один из пользователей Reddit, выдающий себя за бывшего сотрудника Rockstar, поделился информацией о якобы грядущих возможностях в GTA 6, поражающей своей детализацией.

Источник изображения: Notebookcheck

Этот пост, авторства пользователя с ником 'Disastrous_Suit5731', появился на сабреддите r/GTA десять дней назад. Сам аккаунт существует уже пять лет, но это его единственная публикация. Автор поста утверждает, что работал в Rockstar с конца 2020 года, но недавно покинул компанию по личным обстоятельствам и в связи со сменой карьеры. Большинство комментаторов выразили сомнения в его словах. Тем не менее вот основные тезисы из сообщения.

По словам автора, он имел возможность изучить игру изнутри и сравнивает её с The Last of Us Part II по уровню реализма, масштаба и ощущений, отмечая при этом масштаб открытого мира. Игровой мир, как утверждается, будет жить своей жизнью, независимо от действий игрока. Взаимодействие с неигровыми персонажами (NPC) обещает быть значительно более глубоким, чем даже в Red Dead Redemption 2, включая гораздо большее разнообразие диалоговых опций. Предполагается наличие функции ввода пользовательского текста для общения с NPC, которые будут реагировать осмысленно, учитывая контекст. У каждого NPC также будут свои уникальные черты характера и воспоминания.

Источник изображения: Notebookcheck

В игре будет внедрена система риска и вознаграждения, где сложность планирования будет зависеть от ценности цели при совершении краж и других преступлений. Мелкие детали будут играть значительную роль, а мир будет динамично реагировать на действия игрока. Аэропорты и другие внутренние пространства зданий в GTA 6 станут гораздо более доступными и детализированными. Появятся NPC с индивидуальным поведением, имитирующим реальных людей в аэропортах.

Супермаркеты будут огромны, с NPC, работающими за кассами. Среди других доступных для посещения зданий упоминаются торговые центры, отели, магазины одежды, зоомагазины и прочее. Автор также отметил, что на карте появятся сюжетно-ориентированные регионы, вдохновленные Кубой, Пуэрто-Рико и другими карибскими территориями, которые будут открываться по ходу игры.

Источник изображения: Notebookcheck

Хотя часть предоставленной информации уже фигурировала в предыдущих утечках, остальное кажется весьма сомнительным. Комментаторы выражают схожие опасения относительно достоверности описанных функций и самого автора. Некоторые указывают на то, что функция ввода текста для диалогов с NPC может быть неработоспособной из-за необходимости использования генеративного ИИ, что студия отрицает. Кроме того, учитывая, что игра изначально выходит на консолях, ввод текста для диалоговых систем общения может оказаться скорее неудобным, чем полезным.