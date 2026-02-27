Планшет будет оснащен 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K

Lenovo планирует вскоре представить в Китае ряд свежих планшетов. Ранее компания объявила о запуске Legion Y700 Gen 5 как альтернативы iPad mini. Также она раскрыла первые детали о паре новинок под брендом Xiaoxin и планшете Tab Plus Gen 2. Согласно информации от iF Design, устройство получило 12,1-дюймовый экран с разрешением 2,5K. Похоже, заметный круглый модуль на тыльной стороне выполняет сразу несколько задач.

Может быть интересно





Эта круглая секция интегрирует аудиосистему JBL с 9 динамиками PRO. К тому же, они дополнены пассивными радиаторами для глубокого баса. Планшет оснащен складной подставкой, подходящей для вертикальной и горизонтальной ориентации. Вероятно, Tab Plus Gen 2 совместим с активным стилусом.

Компания Lenovo планирует представить планшет Tab Plus Gen 2 на следующей неделе на MWC 2026 в Барселоне.