10test
Компания Lenovo анонсировала планшет со странным дизайном
Планшет будет оснащен 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K

Lenovo планирует вскоре представить в Китае ряд свежих планшетов. Ранее компания объявила о запуске Legion Y700 Gen 5 как альтернативы iPad mini. Также она раскрыла первые детали о паре новинок под брендом Xiaoxin и планшете Tab Plus Gen 2. Согласно информации от iF Design, устройство получило 12,1-дюймовый экран с разрешением 2,5K. Похоже, заметный круглый модуль на тыльной стороне выполняет сразу несколько задач.

Эта круглая секция интегрирует аудиосистему JBL с 9 динамиками PRO. К тому же, они дополнены пассивными радиаторами для глубокого баса. Планшет оснащен складной подставкой, подходящей для вертикальной и горизонтальной ориентации. Вероятно, Tab Plus Gen 2 совместим с активным стилусом.

Компания Lenovo планирует представить планшет Tab Plus Gen 2 на следующей неделе на MWC 2026 в Барселоне.

#lenovo #планшет #ipad mini #xiaoxin #legion y700 gen 5 #tab plus gen 2
Источник: notebookcheck.net
