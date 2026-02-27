Это скажется на доступности потребительских товаров – видеокарт, консолей и другого оборудования

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), чьи слова приводит издание Reuters, подтвердила, что глобальный дефицит игровых чипов может продлиться до конца года. Компания признаёт последствия растущего спроса на чипы для своего игрового бизнеса, который отходит на второй план на фоне активного развития искусственного интеллекта (ИИ).

Топ-менеджер компании подчеркнула, что, как бы NVIDIA ни хотелось иметь больше поставок, в течение нескольких кварталов дефицит будет «очень сильным». Прогнозировать решение проблемы руководство компании не спешит, предлагая подождать улучшения к концу года.

В условиях развития ИИ существующие цепочки поставок микросхем памяти сосредоточены в первую очередь на удовлетворение этого спроса. Всё это сказывается на ограничении предложения потребительских товаров для геймеров, таких, как видеокарты и игровые консоли, где основными поставщиками являются NVIDIA (Nintendo Switch) и AMD (Microsoft Xbox и PlayStation). По прогнозам исследовательской компании TrendForce в декабре прошлого года, в 2026 году рынок консолей сократится на 4,4%.