Фантастическое везение или очередной «фейк» — думайте сами.

Пользователь форума Reddit рассказал, что на купленном им по дешёвке (за $100, если точнее) поддоне с возращёнными товарами от Amazon находилось 40 модулей оперативной памяти по 16 Гбайт каждая, тогда как у другого пользователя и вовсе получилось забрать целую упаковку «плашек» вместо одного комплекта. На сайте почти ежедневно появляется информация о таких везунчиках, и сегодняшняя заметка продолжает этот цикл.

Источник изображения: Reddit / PCMasterRace

Итак, завсегдатай Reddit с ником PCMasterRace рассказал, что купил 25 килограмм возвращённых товаров от Amazon по $4 за 1 килограмм, обнаружив внутри 40 модулей памяти DDR5. В соответствующей теме форума есть фотография розничной упаковки, но пользователи оставили под ней привычную долю саркастичных комментариев о перепродаже, «удобрив» всё изрядной порцией скептицизма. То есть, нужно понимать, что PCMasterRace мог просто соврать, но в такое невероятное везение порой хочется верить.

Если рассмотреть фотографию поближе, то можно заприметить, что каждый такой модуль — это Kingston FURY Beast DDR5-5600 на 16 Гбайт, а этикетка соответствует номеру детали Kingston KF556C40BB-16. Это один модуль UDIMM на 16 Гбайт, рассчитанный на 5600 МТ/с при CL40 под управлением Intel XMP 3.0.

Если вся наглядная информация окажется верной, то общий объём памяти, указанный на фотографии, составит 40 × 16 Гбайт, или 640 Гбайт. Сколько это может стоить в вашем ближайшем магазине — прикидывайте сами. Но журналисты из Videocards подсчитали, что в США у крупных розничных продавцов «плашки» стоят по $280 за штуку. Потратив $100 на поддон с возвращёнными товарами, «реддитор» смог заработать $11200.