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B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение

Обзор минималистичной ретро-метроидвании, приятно удивляющей, но вызывающей лёгкую фрустрацию
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Не каждая студия готова рисковать успехом своего проекта ради визуала и эстетики, однако разработчики из студий Small bros и Retrovibe пошли на это, выпустив в апреле этого года игру, внешне напоминающую проекты для виртуальной консоли Pico-8. Тем не менее, B.I.O.T.A — это полноценный законченный продукт со своим сюжетом, механиками и особенностями. О нём мы сегодня и поговорим.

Графика и визуал

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Первое, на что хочется обратить внимание — это, конечно, графика. Видеоигра исполнена в стилистике пиксель-арта и смотрится на современных экранах аляповато: вместо детализированного визуала Dead Cells или ярко-мультяшной стилистики Celeste или Stardew Valley здесь эстетика ранних монохромных игр для оригинального Game Boy. Для того, чтобы игроки могли хоть что-то опознать на экране, персонажи и основные объекты для взаимодействия были выделены дизайнерами белой обводкой толщиной в 1 пиксель. Помогло ли это? Нисколько. В условиях отсутствия цветовой идентификации опознать и отличить своего персонажа, противника или летящий в сторону героя проджектайл практически невозможно. Отдельной занозой становятся практически незаметные взрывающиеся бочки, легко убивающие персонажа игрока при случайном в них попадании.


Конечно, стоит отметить попытки разработчиков адаптировать всё, от сеттинга (противники здесь в основном не являются гуманоидами, чтобы хоть как-то отличить их от персонажа игрока) до интерфейса под выбранное разрешение, но стоило ли ставить себе палки в колёса и так сильно портить игровой опыт в надежде отличиться и быть замеченными? В действительности именно стилизация в сочетании с динамичным и достаточно комплексным геймплеем, о котором мы поговорим чуть дальше, и становятся главной проблемой проекта.

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Немного сказывается на восприятии, конечно, и выбранная игроком цветовая палитра, которая позволяет "раскрашивать" игру в оттенки выбранного цвета. Кроме того, некоторые палитры открываются по ходу игры и служат поощрениями для игрока за найденные секреты. Подобный приём не является новаторским и использовался ещё в Switch 'N' Shoot 2014 г., где создавал цель продолжать играть в бесконечном режиме. 

В B.I.O.T.A же, выбрав цвет на свой вкус, вы вряд ли хоть раз решитесь изменить его — во-первых, выбор почему-то влияет на контрастность цветов, из-за чего некоторые локации становятся слишком тёмными или слишком яркими в зависимости от выбора, во-вторых, большая часть цветов — это вариации оттенков синего, фиолетового и зеленого, а значит принципиально "кастомизировать" игру не получится. В сумме разработчики предлагают 54 различных цветовых гамм, большую часть из которых я не открыл, поэтому возможно ситуация меняется после детального исследования локаций.


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Создается впечатление, что лучшим выбором для разработчиков было бы закрепление отдельных цветовых палитр за различными уровнями в зависимости от их тематики. Подобный стилистических ход использовался ещё во времена Atari и NES для выделения подводных или подземных уровней в виду ограниченности ресурсов консоли и непонятно, почему разработчики B.I.O.T.A не решились им воспользоваться.


История и сеттинг

Старт сюжету B.I.O.T.A даёт прибытие группы космических наёмников на своём звездолете в отдалённую горнодобывающую колонию на гигантском астероиде. В результате нападения инопланетных (или не очень) монстров шахтёрские установки прекратили свою работу, и перед героями возникает задача — найти и починить установки, попутно исследуя подземные помещения, пещеры и шахты. Вскоре причина поломки проясняется, а герои узнают, что за инопланетным вторжением стоит крупный конгломерат под названием V-corp, работающие в котором профессоры знают о происшедшем гораздо больше обычных наёмников. 

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Несмотря на то, что B.I.O.T.A не удивляет глубиной сюжетных линий или неожиданными сценарными ходами, её история служит поставленной цели — задаёт тон и мотивирует двигаться вперёд по незамысловатым промышленным помещениям. 

С одной стороны, выбранный фантастический сеттинг развязывает авторам руки в вопросах дизайна персонажа, противников и окружения и позволяет разнообразить арсенал героев, добавив в него не только привычные винтовки и дробовики, но и лазеры с энергетическими посохами. С другой же стороны это негативно сказывается на уникальности игры, уж слишком незамысловатой и заезженной кажется космическая стилистика проекта.


Геймплей

С точки зрения игрового процесса B.I.O.T.A напоминает классическую метроидванию с вкраплениями сайд-скроллера, платформера и 2D-шутера и некоторыми элементами современных проектов. Разработчики явно не хотели заставлять игроков зря напрягаться, упрощая геймплей в некоторых моментах. Так, в любой из комнат можно сохраниться по нажатии одной лишь клавиши (а разработчики с помощью контекстных подсказок периодически сами об этом напоминают) без необходимости искать контрольные точки, а из любой локации можно моментально переместиться в местный хаб, где можно получить медицинскую помощь или приобрести улучшение на чёрном рынке.

С ходу вам доступны 4 персонажа со своим набором способностей и вооружения, уникальной "ультой", помогающей расправиться сразу с множеством противников и отличительным обликом. Вернувшись на базу, вы всегда можете изменить свой выбор и это ни сколько не скажется на игровом процессе. По ходу прохождения игры вы встретите ещё четверых героев, которые ничем не уступают стартовым.

Не вызывает отторжения и геймплейный цикл: прыгать по платформам и расправляться с инопланетными монстрами здесь приятно. Выстрелы и движения сопровождаются плавными анимациями, спектр вооружения и возможности персонажей разнообразны, а в конце уровня вас всегда ждёт босс, готовый сдаться после вышей второй или третьей попытки. При этом сами локации достаточно короткие, но разнообразные, словно они действительно рассчитаны на игру с помощью Nintendo Game Boy.


В какой-то момент вам даже дают возможность поуправлять боевым роботом, полетать на космическом истребителе или взять на себя роль капитана субмарины на отдельных аркадных уровнях, что приятно удивляет после продолжительной беготни по однообразным заводскими помещениям. 

Обилие механик вместе с возможностями прокачки каждого из персонажей делают B.I.O.T.A комплексным и увлекательным проектом, который не успевает наскучить. Впрочем, продолжительность игры составляет всего 4-5 часов, а значит пройти её от начала до конца за несколько вечеров не станет серьёзной задачей.


Саундтрек и звучание


Многим игрокам понравилось музыкальное сопровождение B.I.O.T.A, стилизованное под 8bit-эпоху, однако в действительности выделяется и остаётся в памяти лишь заглавная тема. Нельзя сказать, что игра плохо звучит — вовсе нет — видно, что над OST поработали не хуже, чем над другими составляющими проекта, однако игре всё же не хватает собственных запоминающихся мелодий, которыми изобиловали Celeste, Undertale и другие культовые инди-проекты.

Итого

Нельзя не отметить вложенных в B.I.O.T.A усилий и любви разработчиков, которые смогли добитсья того, что на скриншотах игра выглядит максимально эстетично и смело. К сожалению, в попытке максимально приблизить игру к играм с Game Boy разработчики забыли о том, что целевой платформой проекта всё же является ПК, и когда на портативной консоли трудности в навигации можно было бы простить, на больших широкоформатных мониторах подобный подход вызывает фрустрацию.

Если же у вас где-то завалялся старый ЭЛТ-монитор, если вас не пугает низкое разрешение и вы готовы потратить пару дней на прохождение этой небольшой метроидвании, смело приобретайте игру в Steam, тем более что установленная на неё стоимость — 259 руб. — вполне демократична.

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обзор игры шутер фантастика инди обзор игры пк-гейминг платформер метроидвания b.i.o.t.a
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