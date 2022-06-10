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Stray, игра в сеттинге неонового киберпанка, главным героем которой выступает обыкновенный кот, смогла попасть в чарты Steam. В опубликованном отчёте по продажам игр и оборудования на площадке, охватывающем период с 30 мая по 5 июня игра, готовящаяся к выходу 19 июля, заняла 9 место. Таким внушительным количеством предзаказов разработчики обязаны и грамотному маркетингу, и необычному визуалу, но больше всего, конечно, на успех проекта ещё до релиза повлиял выбор в качестве протагониста рыжего кота — все ведь любят котиков!

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Тем не менее, Stray является далеко не первой игрой, в которой нам предстоит играть за пушистого зверька. Сегодняшний список призван разнообразить ваш игровой рацион и скрасить ожидание, ведь до выхода виновницы торжества остаётся ещё чуть больше месяца.

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Gato Roboto

Пожалуй, самая минималистичная игра в сегодняшнем списке — это Gato Roboto. Разработанная в 2019 году инди-студией Doinksoft и изданная Devolver Digital игра предлагает нам взять на себя роль кошечки Кики, помещённой в силовой механический костюм. Нашей протагонистке предстоит преодолеть немало испытаний на пути к инопланетной лаборатории, в которой оказался заключен космонавт Гэри, хозяин питомца, потерпевший крушение из-за шалости своего пушистого напарника.

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И хотя графика проекта выполнена в 1-битной стилистике, геймплейно игра превосходит большинство проектов с DOS, визуально близких к ней. Gato Roboto является примерной метроидванией и следует классическим канонам жанра: в ходе игры Кики открывает новые способности, позволяющие ей добираться в раннее недоступные места и побеждать ранее неуязвимых врагов.

Gato Roboto во многом вдохновлена такими играми как Metroid и Cave Story, и если вас не смущает графическая составляющая, то попробовать игру стоит как минимум за увлекательный геймплей и комичный, но от того не менее завораживающий сюжет. На данный момент проект доступен на платформах Nintendo Switch, Xbox One и Windows.

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Cats are Liquid - A Better Place

Избегая проектов про антропоморфных животных, вроде Cat Quest и Blacksad, которые не совсем вписываются в тематику сегодняшнего топа (всё-таки персонажи там во многом больше походят на людей, чем на братьев наших меньших), перейдем к увлекательному 2D-платформеру Cats Are Liquid, также вышедшему в 2019 году.





Название и стилистика игры во многом отталкиваются от популярного мема о том, что кошки — это на самом деле жидкость. В инди-проекте от Last Quarter Studios кошки, пользуясь своими "жидкими" свойствами, могут скользить, раскачиваться и стекать по стенам, преодолевая препятствия в виде шипов, снарядов и других враждебно настроенных геометрических фигур. Несмотря на свой небольшой бюджет, Cats Are Liquid, доступная для покупки как на ПК (macOS, Windows, Linux), так и на мобильных устройствах (Google Play, App Store), может порадовать динамичным геймплеем, простым управлением, приятным звуковым сопровождением и грамотным дизайном уровней.

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Кроме того, небольшое, но крепкое сообщество игры до сих пор строит новые теории относительно сюжета проекта, который многие находят мрачным, глубоким и необыкновенно запутанным для игры в подобной стилистике.

Okami

Вряд ли вы совсем ничего не слышали об Okami — одном из наиболее значимых проектов небезызвестного японского геймдизайнера Хидэки Камия, который до этого успел приложить руку к двум частям Resident Evil и культовой Devil May Cry. Выйдя в 2006 году для игровой консоли PlayStation, а позже обретя второе дыхание с релизом на Wii в 2008-м, игра покорила сердца сотен тысяч геймеров по всему миру.





Сюжет в игре переполнен отсылками на японскую культуру и мифологию. Главной героиней выступает синтоистская богиня Аматэрасу, которая, перевоплотившись в облик белого волка по имени Ширануи, стремится одержать верх над силами восьмиглавого демонического дракона Орочи, терроризирующего мирных жителей страны Ниппон. На своём пути Аматэрасу проходит через тяжелые испытания, сражается с демонами, решает головоломки и находит среди жителей восточного региона новых друзей.





У Okami есть несколько особенностей, на каждой из которой хочется остановиться отдельно. Для начала, вся графика в игре выполнена методом сэл-шейдинга в стилистике классической японской живописи. Это не только сильно влияет на атмосферу и погружение в игровой процесс, но и добавляет происходящему особой красочности и динамики. Другой существенной чертой проекта является необычное для игр в подобном жанре управление, лучше всего реализованное на консоли от Nintendo: в процессе прохождения вы можете использовать магию "Божественная кисть", которая позволяет рисовать на экране, что подчеркивает визуальную эстетику игры. Кисть можно применять как во время боя, так и в ходе выполнения особых квестов. Например, проведя линию, можно как нарисовать мост через реку, так и разрубить противника.

Несмотря на то, что Камия обычно работает над слэшерами, назвать Okami представителем этого жанра язык не поворачивается — слишком много в игре побочных активностей и диалогов, а непосредственно битвы с противниками не занимают большую часть игрового процесса. Пробовать игру рекомендуется всем, а в особенности тем, кто небезразличен к восточной культуре и творчеству Камии в частности. Тем более, что переиздание под названием Okami HD доступно на всех актуальных платформах.





Tokyo Jungle

Наверное, самым необычным эксклюзивом Playstation является вышедший в 2012 году проект от японской студии SIE Japan Studio, сочетающий в себе черты как классической восточной RPG, так и динамичного экшена и отличающийся от подобных проектов в первую очередь выбором сеттинга и протагонистов.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом Токио — на руинах некогда переполненного людьми мегаполиса игроку, в роли оленя, собаки или любого другого животного, предстоит бороться за выживание, формировать стаю из своих сородичей и заводить потомство. Выбор протеже (в сюжетном режиме он, впрочем, меняется несколько раз за игру) влечёт за собой серьёзные геймплейные последствия: хищники всегда нуждаются в свежем мясе, а травоядные — в свежей зелени, собаки постоянно норовят пометить территорию, а бегемот вряд ли сможет так же ловко скакать по крышам как, скажем, лев или тигр.

Другой интересный игровой аспект — система смены "поколений". В ходе игры вам придётся нередко спариваться с другими представителями вашего вида, после чего игра продолжится уже в следующем поколении — каждая особь живет непродолжительное количество времени. Детёнышам передаётся определённая часть навыков предка, но в чём-то они уже отличаются от своего родителя.

Основной фишкой игры стал, конечно, режим Survival, в котором забег кончаются смертью последнего члена стаи. При этом на разных локациях местного открытого мира обычно обитают представители строго определенных видов. Так, в канализации, словно следуя киношной традиции, притаилась стая аллигаторов, а дикие гориллы больше предпочитают обитать в настоящих городских джунглях.

Будучи эксклюзивом консолей от Sony, Tokyo Jungle представлена в двух версиях: полноценной — доступной, к сожалению, только для Playstation 3 (и на ПК через эмулятор) и Mobile — для портативной консоли Playstation Vita. "Мобильная" версия, к сожалению, сильно отличается от оригинала: 2D, изометрия и пошаговые бои придутся по душе далеко не каждому из ценителей оригинала.

В целом, Tokyo Jungle проект уникальный, и если вам по душе эстетика "зелёного постапокалипсиса", попробовать поиграть в него, конечно, стоит. Спешим, однако, предупредить, что в отличие от остальных игр в сегодняшнем списке, игра от SIE Japan Studio не гнушается насилием по отношению к животным с их же, впрочем, стороны, так что играть стоит только если вас не смущает подобное.

Shelter (1 и 2)

Последними проектами в нашей подборке станут сильные творения инди-разработчиков из студии Might and Delight, вышедшие в релиз в 2013 и 2015 годах соответственно. Обе игры похожи на ожившие картины в приятном геометрическом стиле и объединены основной идеей — в качестве главы стаи (барсуков в оригинале и рысей в сиквеле) игроку предстоит бороться за выживание на бескрайных лесных просторах.





Сосредоточимся на геймплейной составляющей первых двух частей. Несмотря на то, что оригинальная Shelter была по большей части линейной — игроку так или иначе предстоит провести маленьких барсучат из одной норы в другую — с точки зрения игрового процесса она не сильно отличается от своего продолжения. Для выживания, вам придётся охотиться, перемещаться из одного безопасного места в другое и воспитывать своё потомство.

Shelter 2 же шагнула куда дальше: окружение в игре стало более обширным, чем в оригинале, в связи с чем у игрока появилось гораздо больше свободы как для исследования, так и для охоты. Стали разнообразнее погодные условия: теперь природа может испытать игрока на прочность как холодными зимами, так и засушливыми летними периодами. Для игры была снова написана оригинальная музыка от Retro Family, а потрясающая визуальная часть, отличающаяся своим необычным стилем, обрела ещё более густую атмосферу и продвинутую систему освещения.





Стоит заметить, что в серии есть и триквел — Shelter 3, который, однако, несколько отходит от заданной концепции. Управлять стадом слонов совсем не так интересно, как милыми пушистыми зверьками, а опасности вроде пожаров и хищников, которые заставляют напрячься в дилогии, уже не кажутся столь пугающими. В отличие от первых двух высоко оценённых частей франшизы, Shelter 3 получил от игроков смешанные отзывы в Steam и оказался весьма посредственным продуктом, а потому про него мы говорить не будем.

Если же вы уже прошли все номерные части серии, обязательно обратите внимание на спин-офф 2016 года под названием Paws, основной темой которого выбрана дружба между медвежонком и одиноким рысёнком. Вернувшись к линейному повествованию, разработчики переосмыслили концепцию Shelter 2 и смогли подарить игрокам по-настоящему интересный и самобытный проект, пусть и в знакомых декорациях.





Итоги

Сложно сказать, что действительно качественных проектов, в которых роль главного героя отводится обыкновенным зверькам, много. Большая часть игр такого рода — это нишевые инди-релизы или обделённые вниманием японские тайтлы, оставшиеся на дисках для старых консолей. Тем не менее, с релизом Stray ситуация может сильно измениться, а о любви геймеров к нашим маленьким друзьям свидетельствуют хотя бы высокие оценки видеоигр из нашей подборки.

А в комментариях вы всегда можете рассказать о том, оформили ли вы предзаказ на грядущий проект от BlueTwelve Studio, а также поделиться своими мыслями о тенденции возвращения в индустрию зверьков в качестве протагонистов крупных релизов.