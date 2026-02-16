Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Обновление KB5077181 для Windows 11 исправляет чёрные экраны на видеокартах NVIDIA и другие проблемы
Падение производительности, артефакты и т.п.

Компания Microsoft исправила недавние проблемы Windows 11 в обновлении KB5077181, подтвердили журналисты Windows Latest по итогам собственного тестирования. В частности, обновление устраняет причины появления чёрного экрана и сбоев на системах с видеокартами NVIDIA, проблемы с производительностью в играх, а также зависания и сбои процессов explorer.exe файлового менеджера «Проводник» и оболочки Windows 11. С этими и другими проблемами пользователи столкнулись после январских обновлений.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Может быть интересно

Кроме этого, KB5077181 исправляет 58 проблем с безопасностью, включая уязвимость, позволяющую использовать «Блокнот» для удалённого выполнения кода, а также внедряет новые функции для тестирования, включая возможность продолжения работы на ПК после смартфона.

Обновление KB5077181 является обязательным, поэтому оно должно загрузиться и установиться автоматически. Однако сроки доступности обновления и активации исправлений, входящих в его состав, могут отличаться для пользователей в зависимости от конфигурации компьютера и программного обеспечения, отметили в Windows Latest. Специалисты пока не обнаружили каких-либо серьёзных проблем в новом обновлении и рекомендуют его к установке.

#nvidia #игры #windows 11 #обновление
Источник: windowslatest.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
4
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
1
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
25
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+

Популярные статьи

Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
19
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
9
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
3
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
7

Сейчас обсуждают

Roditch
18:46
Если Youtube считает, что пользователь находится в Российской Федерации, то рекламы нет даже без блокировщика.
Пользователи YouTube с блокировщиками рекламы перестали видеть комментарии
MATE---
18:46
> кривой архив исходного кода Godot 2.1.6 Stable. Архив является простым TAR, когда по расширению это должен быть TAR/XZ. Это не кривой архив, это просто архив без сжатия. .tar.xz - это два архива, о...
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
Henry Morgan
18:46
Он на свалке другой нашел как и этот ПК
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Ian Murdock
18:45
Его вентилятор уже давно сгорел
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Henry Morgan
18:45
Понимаю. Вентилятор уже горит, а он все набрасывает и набрасывает....
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Ian Murdock
18:44
А ты думаешь он не понимает, что пытается набросить на вентилятор?
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Родион Вестов
18:43
Выражение вынуть бананы из ушей обретает новый смысл)
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Henry Morgan
18:41
Ну что сказать… «объективное тестирование» получилось примерно на уровне «завёл трактор на солярке и удивился, что он едет лучше, чем на воде». Сравнивается нативный DirectX 9 в Windows с запуском че...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Ian Murdock
18:35
У него круглогодично
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
corsi
18:32
40 р/кг, осенью 25-30 была.
РИА Новости: Россия вошла в топ-5 мировых производителей картофеля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter