Падение производительности, артефакты и т.п.

Компания Microsoft исправила недавние проблемы Windows 11 в обновлении KB5077181, подтвердили журналисты Windows Latest по итогам собственного тестирования. В частности, обновление устраняет причины появления чёрного экрана и сбоев на системах с видеокартами NVIDIA, проблемы с производительностью в играх, а также зависания и сбои процессов explorer.exe файлового менеджера «Проводник» и оболочки Windows 11. С этими и другими проблемами пользователи столкнулись после январских обновлений.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Может быть интересно

Кроме этого, KB5077181 исправляет 58 проблем с безопасностью, включая уязвимость, позволяющую использовать «Блокнот» для удалённого выполнения кода, а также внедряет новые функции для тестирования, включая возможность продолжения работы на ПК после смартфона.

Обновление KB5077181 является обязательным, поэтому оно должно загрузиться и установиться автоматически. Однако сроки доступности обновления и активации исправлений, входящих в его состав, могут отличаться для пользователей в зависимости от конфигурации компьютера и программного обеспечения, отметили в Windows Latest. Специалисты пока не обнаружили каких-либо серьёзных проблем в новом обновлении и рекомендуют его к установке.