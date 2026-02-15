Издание SciTechDaily рассказывает о необычном астрономическом открытии. Астрономы выяснила причину аномального затемнения звезды ASASSN-24fw, которая потеряла 97% яркости почти на год.

Примерно в 3200 световых годах от Земли, в созвездии Единорога, находится звезда ASASSN-24fw. Она привлекла внимание астрономов необычным поведением: светило практически погасло и не возвращалось в норму больше девяти месяцев. Такое случается впервые — обычно затемнения длятся несколько дней.

Может быть интересно

Художественное изображение коричневого карлика, очень похожего на ASASSN-24fw (Credit : NASA/JPL-Caltech)

За обработку данных взялась группа под руководством Саранга Шаха (Sarang Shah) из индийского Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики. Ученые проверили несколько версий: от облаков пыли до прохождения крупной планеты по диску звезды. Ни одна не объясняла продолжительность затмения.

Разгадка нашлась, когда астрономы построили модель объекта, проходящего перед звездой. Это оказался массивный компаньон — как минимум в три раза тяжелее Юпитера. По массе он балансирует на границе между газовыми гигантами и коричневыми карликами. Последние часто называют «несостоявшимися звездами»: они недостаточно массивны, чтобы запустить термоядерные реакции, но слишком тяжелы, чтобы считаться планетами.

Художественное изображение коричневого карлика с кольцами (Credit: NASA/Jonathan Holden)

Главная особенность этого объекта — кольца. Они тянутся от него на 0,17 астрономической единицы. В пересчете на привычные мерки это около 25 миллионов километров — половина расстояния от Солнца до Меркурия. По сути, перед звездой проходила гигантская тарелка из пыли и обломков.

Падение яркости происходило поэтапно. Сначала звезду закрывали разреженные внешние участки колец — блеск падал постепенно. Когда перед диском светила оказались плотные внутренние области, наступило резкое затемнение, которое и зафиксировали приборы.

Попутно выяснилось еще несколько деталей. Вокруг самой звезды сохранились остатки околозвездной среды — возможно, следы древних столкновений планет. Для объекта возрастом больше миллиарда лет это необычно. А по соседству обнаружился красный карлик.

Теперь астрономы намерены подключить к наблюдениям телескоп в Чили и космическую обсерваторию Джеймса Уэбба. Кольца таких размеров увидеть напрямую почти невозможно, но звезда, которую они закрывают, служит идеальным источником света для изучения их структуры.