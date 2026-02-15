Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Астрономы объяснили таинственное 200-дневное затемнение на 97% звезды в созвездии Единорога
Издание SciTechDaily рассказывает о необычном астрономическом открытии. Астрономы выяснила причину аномального затемнения звезды ASASSN-24fw, которая потеряла 97% яркости почти на год.

Примерно в 3200 световых годах от Земли, в созвездии Единорога, находится звезда ASASSN-24fw. Она привлекла внимание астрономов необычным поведением: светило практически погасло и не возвращалось в норму больше девяти месяцев. Такое случается впервые — обычно затемнения длятся несколько дней.

 

Художественное изображение коричневого карлика, очень похожего на ASASSN-24fw (Credit : NASA/JPL-Caltech)

За обработку данных взялась группа под руководством Саранга Шаха (Sarang Shah) из индийского Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики. Ученые проверили несколько версий: от облаков пыли до прохождения крупной планеты по диску звезды. Ни одна не объясняла продолжительность затмения.

Разгадка нашлась, когда астрономы построили модель объекта, проходящего перед звездой. Это оказался массивный компаньон — как минимум в три раза тяжелее Юпитера. По массе он балансирует на границе между газовыми гигантами и коричневыми карликами. Последние часто называют «несостоявшимися звездами»: они недостаточно массивны, чтобы запустить термоядерные реакции, но слишком тяжелы, чтобы считаться планетами.

Художественное изображение коричневого карлика с кольцами (Credit: NASA/Jonathan Holden)

Главная особенность этого объекта — кольца. Они тянутся от него на 0,17 астрономической единицы. В пересчете на привычные мерки это около 25 миллионов километров — половина расстояния от Солнца до Меркурия. По сути, перед звездой проходила гигантская тарелка из пыли и обломков.

Падение яркости происходило поэтапно. Сначала звезду закрывали разреженные внешние участки колец — блеск падал постепенно. Когда перед диском светила оказались плотные внутренние области, наступило резкое затемнение, которое и зафиксировали приборы.

Попутно выяснилось еще несколько деталей. Вокруг самой звезды сохранились остатки околозвездной среды — возможно, следы древних столкновений планет. Для объекта возрастом больше миллиарда лет это необычно. А по соседству обнаружился красный карлик.

Теперь астрономы намерены подключить к наблюдениям телескоп в Чили и космическую обсерваторию Джеймса Уэбба. Кольца таких размеров увидеть напрямую почти невозможно, но звезда, которую они закрывают, служит идеальным источником света для изучения их структуры.

#scitechdaily #коричневый карлик #asassn-24fw #затемнение звезды
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

europhase
00:03
Ты хотел сказать - говнари. Найтвиш, и вся эта последующая шляпа для псевдоэкспертов, которые за всю жизнь выучили 10 мнейстримовых групп и считают Рамштайн - индастриалом, а Металлику - трэшем.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Андрей Трубников
23:04
То же самое. Обновление поставилось без проблем. Проблемы только у горе оптимизаторов, которые начитались советов Васянов из интернетов или ставят васянские сборки.
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
Dockers
23:01
Всё верно, возраст 14 миллиардов лет, но расстояние уже 50 миллиардов лет, так как вселенная расширяется
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
Андрей Трубников
22:56
Как мало тебе для счастья надо, однако... Уже давно установлен startallback и панель задач перемещается.
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Андрей Трубников
22:51
Поставилось. Работает.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Андрей Трубников
22:50
Глаза протри. Сравни номер патча у тебя и в новости.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
K0nst4nt1n
22:49
Димка, сам слушай свою попсу. Здесь ценители нормальной музыки собрались.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Андрей Романов
22:43
( Растягивая топливо на триллионы лет) а разве возраст нашей вселенной не 14 миллиардов лет это как понять! :-)
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
lighteon
21:44
8800 это больше про Ageia PhysX, наверное, чем про запуск старых игр)
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
lighteon
21:42
Позже их закосплеит ATI/AMD и сделает то же самое с HD 2900...
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
