Global_Chronicles
WCCFTech: Инвестор обвинил создателя игры Ashes of Creation в мошенничестве на $140 млн
Издание WCCFTech рассказало об интервью с инвестором Ashes of Creation Джейсоном Караманисом. Он утверждает, что основатель Intrepid Studios Стивен Шариф на протяжении девяти лет систематически обманывал инвесторов, присвоил около 140 миллионов долларов и довел компанию до банкротства.

В начале февраля студия Intrepid Studios объявила о банкротстве — менее чем через два месяца после выхода Ashes of Creation в ранний доступ Steam. Теперь один из главных инвесторов проекта, 57-летний Джейсон Караманис (Jason Caramanis), в интервью ютуберу NefasQS рассказал, что, по его мнению, стояло за крахом. Как пишет WCCFTech, Караманис утверждает: основатель компании Стивен Шариф (Steven Sharif) на протяжении девяти лет систематически обманывал инвесторов.

 

Изображение издания WCCFTech

Караманис утверждает, что потерял 12,5 миллиона долларов собственных денег. Но главная цифра совсем другая: по его данным, Шариф собрал с инвесторов около 140 миллионов, включая средства Kickstarter, кредиты и частные вливания. Самый крупный вкладчик — некий Роберт Доусон, который с 2022 по 2025 год перевел студии 80 миллионов.

При этом, как заявляет Караманис, Шариф ни разу не вложил в компанию ни копейки личных средств, хотя публично рассказывал, что инвестировал от 30 до 60 миллионов. Вместо этого он и его партнер Джон Мур, числившийся финдиректором, стабильно получали по 500 тысяч долларов в год зарплаты.

Инвесторы годами не могли добиться от Шарифа финансовой отчетности. Ни бухгалтерских книг, ни налоговых деклараций, ни файлов QuickBooks — ничего. Обещанное место в совете директоров оказалось фикцией: заседания просто не проводились.

Особняк в Калифорнии, откуда Шариф вел стримы о разработке, изначально арендовали, а когда выкупили — первоначальный взнос внесли из средств компании. В 2024-м дом чуть не забрали банки, и инвесторам снова пришлось помогать Шарифу, добавив еще 2 миллиона.


К тому времени финансовое положение студии стало критическим. Ежемесячные расходы превышали 2,5 миллиона долларов, а доходы от внутриигровых покупок составляли всего 150–200 тысяч. Компания регулярно задерживала зарплаты и откладывала обещанные сотрудникам бонусы.

В декабре 2025 года SADA Systems, поставщик облачных услуг, подала иск на 852 тысячи долларов за неоплаченные услуги Google Cloud Platform. Счет оставался неоплаченным с сентября 2022 года, а в апреле 2025-го сервисы отключили из-за долгов. На Reddit Шариф назвал этот иск «мелочью», заявив, что 800 тысяч — это недельные операционные расходы студии. Через несколько недель компания прекратила существование.

В январе 2026-го Доусон, вложивший 80 миллионов, предложил план реструктуризации: сократить штат, провести новый раунд инвестиций, а Шарифу оставить долю, привязанную к результатам. Шариф отказался. Вместо этого, по словам Караманиса, он забрал через банк 3,7 миллиона выручки от продаж в Steam, предназначавшихся на зарплату, и пустил их на погашение кредита, обеспеченного своим домом. Деньги сотрудникам платить стало нечем.

Среди пострадавших — пожилая пара Том и Бетани Алказины, которым за 70. Они вложили в игру 2 миллиона — все свои сбережения. По словам Караманиса, они уже никогда не оправятся от этого удара.

Теперь права на интеллектуальную собственность Ashes of Creation, скорее всего, отойдут Доусону. Грядут суды. Сам Караманис утверждает, что располагает 380 страницами переписки, контрактами и финансовыми документами, доказывающими мошенничество. Шариф пока хранит молчание, лишь 31 января написал в Discord, что ушел в отставку, потому что «не мог этически согласиться с указаниями совета директоров».

#мошенничество #wccftech #ashes of creation #intrepid studios #jason caramanis #steven sharif #джейсон караманис #стивен шариф
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Дима
19:31
Кого ты слуханул. найди набором Месхистрим 1, и до зоо, она везде. У неё все жанры почитай ниже ответ link1p
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
19:23
Найди МЕСХИСТРИМ 270 в ВК, ютубе т.д. например послушай "солнышко в руках" а там по таймкодам посмотри. Она везде, у нее более 270 роликов. сейчас все разбросано В репертуаре более 2000 песен на разны...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Димасик
18:47
Ну да, система стабильно год работала и тут нате вам!)
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter