Кризис оперативной памяти и чипов флеш-памяти заставляет потребителей даже в богатых странах переходить в режим экономии

Оперативная память за полгода подорожала настолько, что комплект даже среднего объёма может стоить дороже, чем ещё недавно стоил приличный ноутбук. При таком развитии событий большая часть покупателей начинает неизбежно искать способы сэкономить на покупке ноутбука. Одним из таких способов является приобретение бывшего в употреблении устройства. Этот метод уже взяли на вооружение потребители не только в бедных странах, но и в европейских.

Издание The Register ссылается на статистику от Context, которая показывает увеличение объёма продаж восстановленных ноутбуков в последнем квартале 2025 года на 7% в пяти крупнейших по объёму продаж европейских странах. В первую очередь покупатели смотрят на бюджетные ноутбуки, которые уже были в употреблении. В 40% случаев они выбирали модели из ценового диапазона 200-300 евро. 23% покупателей готовы были раскошелиться на покупку по цене 300-400 евро. В этой ценовой категории рост спроса за год составил 15%.

Может быть интересно

Изображение: uk.pcmag.com

Активнее остальных вторичный рынок осваивают британские покупатели. Продажи ноутбуков с рук за 2025 год в Великобритании выросли вдвое, что дало возможность отнять лидерство у Германии.

Покупка восстановленных ноутбуков скоро может стать более выгодной, поскольку в июле все продаваемые в Евросоюзе устройства обязаны будут отвечать заданным критериям ремонтопригодности. Это должно сделать запчасти для них более доступными, избавляя от необходимости приобретать новый ноутбук. Это позволит немного сократить объём электронных отходов, которые сейчас создаются в пять раз быстрее, чем перерабатываются.