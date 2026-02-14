Сайт Конференция
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP

В комплект к достаточно шустрому для ретро системы Athlon 64 было желание раздобыть видеокарту "пошустрей"...
Протестированные ранее в блоге видеокарты Geforce 3 и Radeon 9550 сложно назвать пределом мечтаний для ретро сборки. Тем более, что ее сердцем является Athlon 64 3000+ на ядре Venice и как подчеркнули некоторые читатели - в нее можно поставить видеокарту и по шустрей. Найденная ранее Geforce FX 5500 не порадовала уровнем быстродействия и кое-что осталось за кадром. Карта была не стабильная, в редких сценах наблюдалась ползущая геометрия моделей. Сцены были редкие, поэтому видеокарта была больше рабочая, чем не рабочая. Так в поисках видеокарты нашлась Geforce 6600 от Leadtek. Карта выводила картинку и не улетала в синьку при воспроизведении видео, что было признаком отсутствия серьезных неисправностей.

Но позже спустя ряд тестов было выявлено, что Geforce 6600 повторяет судьбу FX 5500, только здесь все было веселее. На тестовом конфиге с S-478 и SIS чипсетом видеокарта вела себя крайне нестабильно, но на устаревшем драйвере с платформой на S-754 и Via чипсетом графические проблемы снизились до минимум, что позволило сделать хоть какие-то замеры для теста.

Тестовые стенд №1

  • Процессор: Athlon 64 3000+ (ADA3000AIK4BX);
  • Кулер: Боксовый кулер AMD;
  • Материнская плата: EPOX EP-8HMMI-A;
  • Оперативная память: 2х512 Мб Samsung PC-3200;
  • Видеокарта: Leadtek Winfast A6600 TD 128 Мб;
  • Звуковая карта: Creative SB0060 (Sound Blaster Live! 5.1)
  • Жесткий диск: SATA II Hitachi HDS721616PLA380 160Гб;
  • Блок питания: FSP ATX-350PNR;
  • Операционная система: Windows XP SP3 Home Edition;
  • Драйвера видеокарты: ForceWare 93.71.

Фото тестовой конфигурации на S-754

Тестовые стенд №2

  • Процессор: Pentium 4 2,66 ГГц (SL6PE).
  • Кулер: подобный BOX кулеру.
  • Материнская плата: Gigabyte GA-8SIMLH v3.2.
  • Оперативная память: 2х512 Мб Samsung PC-3200.
  • Видеокарта: Gigabyte GV-R955128D (Radeon 9550 128 Мб).
  • Звуковая карта: Creative SB0060 (Sound Blaster Live! 5.1).
  • Жесткий диск: IDE Seagate ST380011A 80 Гб.
  • Блок питания: FSP ATX-350PNR.
  • Операционная система: Windows XP SP3 Home Edition.
  • Драйвера видеокарты: Catalyst 9.3.

Нестабильной героиней данного материала стала слегка разогнанная версия Geforce 6600 от Leadtek.

Фото видеокарты Leadtek Winfast A6600 TD 128 Мб

Видеокарта оснащена переходным мостом HSI, который позволяет GPU PCI-E версии работать в AGP шине.

Скриншот утилиты GPU-Z снятый

У данной версии лишь видеопамять слегка разогнана на 10%. Что не сильно существенно. Однако видеокарта имеет проблемы с графическим чипом, который работает на стоковых частотах. Система охлаждения при этом не изношена и кулер вращается на полной скорости. Что послужило причиной полуотвального состояния графического чипа - неизвестно.

Тестирование

Подобно предыдущему материалу - методика тестирования сохраняется. И сверять результаты мы будем с разогнанным вариантом Radeon 9550.

В тесте 3D Mark 2001SE стоковая полурабочая 6600 быстрее на 25% разогнанной Radeon 9550 (9600).

В 3D Mark 03 эта разница увеличивается до ~ 30%. На этом заканчиваем тестовую сессию 3D-бенчмарков и переходим к игровым тестам.

В Quake 3 разница достигает ~ 31%, повторяя результат того, что видели в 3D Mark 03.

В этой игре разница достигает внушительных 86%. Периодически во время прохождения теста наблюдались графические артефакты.

В Думе разница не такая сокрушительная, но и не маленькая ~ 47%.

В игре по похождения красной гавайской рубашки разница снижается до 12%.

В очередном боевике, где нужно гоняться за потерявшейся где-то женщиной разница составляет ~ 16% в пользу фаворита Geforce.

В F.E.A.R. разница увеличивается до 66%. На этом игровые тесты подходят к кону.

Заключение

В среднем сбойная видеокарта показала результат на 39% лучший, чем самая быстрая AGP видеокарта в разгоне имеющаяся в данный момент на руках. Разница более чем очевидна, но будь карта стабильная - ее бы можно было использовать как основную, хоть и с рядом оговорок по обратной совместимости со старыми играми не в лучшую сторону. Но так по прежнему ведущими картами в моих ретро-сборках остаются Geforce 3 и Radeon X600 Pro для материнской платы с PCI-E для S-754...

Теги

amd nvidia geforce athlon 64 agp 6600
