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Сложно спорить с тем, что в умелых руках графический дизайн способен выделить геймплейно незаурядный инди-проект среди его прямых конкурентов. Так, например, именно качественный визуал в стиле акварельного рисунка помог Gris (весьма посредственному платформеру) добиться признания и любви многих геймеров.

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Бывают и случаи, когда приятная глазу картинка помогает и без того хорошей игре достигнуть статуса отличной или же формирует определённый авторский стиль, кочующий из одного релиза в другой. Это характерно, например, для творений Supergiant Games. Наиболее же примечательным представляется роль визуального стиля как отличительной черты игр определённого жанра или направленности, независимо от студии-разработчика. О подобном феномене геометрически верных, "векторных" игр, сильно отличающихся от других представителей индустрии, мы сегодня и поговорим.

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Минималистичная геометрическая графика, применяемая некоторыми студиями как в 3D, так и в 2D-проектах, позволяет замаскировать графические недостатки и шероховатости, придает определённую комичность происходящему и дает разработчикам возможность шире раскрыть свой потенциал: когда всё вокруг состоит из геометрических фигур, на отрисовку уровней и дизайн персонажей не уходят лишние часы, а объекты самых разных цветов и форм всегда смотрятся органично благодаря единой стилизации.

Кроме того, большинство подобных проектов объединяет что-то большее — геймплейное разнообразие, особая любовь разработчиков и объём вложенных в них сил и стараний, ощутить которую можно лишь попробовав сыграть в них самостоятельно.

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WHAT THE GOLF?

Несмотря на название, WHAT THE GOLF? — дебютный проект крошечной студии Triband, доступный для покупки на большинстве актуальных платформ (Nintendo Switch, iOS, Windows, Linux, macOS) — вовсе не является симулятором гольфа.

Да, все уровни игры объединяет тот факт, что вам предстоит как-то взаимодействовать с мячом, лункой (не всегда) и, возможно, клюшкой. Тем не менее, проект является скорее демонстрацией нескончаемой фантазии своих создателей. Из уровня в уровень WHAT THE GOLF? становится только безумнее: вот вы забиваете корову в убегающую лунку, а вот уже вступаете в перестрелку с другими мячами в стиле SUPERHOT. Между тем, разработчики не чураются помещать вас то в 2D, то в 3D-пространство, выключать или усиливать гравитацию, вводя между тем всё новые и новые механики.

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Между уровнями вам также предстоит перемещаться в форме мяча по научному центру, попутно находя секреты и вступая в комичные диалоги с местными обитателями. Окружение, лишённое мелких деталей и стильная геометрическая графика нисколько не вредят игре — напротив, вместе с очаровательной музыкой, они создают подходящую атмосферу для игры в самый необычный гольф в вашей жизни.

На данный момент у игры "Очень положительные" отзывы в Steam и крайне позитивные рецензии от пользователей в App Store (что неудивительно, ведь WHAT THE GOLF? является, наверное, самой необычной игрой, доступной по подписке Apple Arcade), и если вы до сих пор не слышали об этом интересном проекте, я настоятельно рекомендую вам с ним ознакомиться.

Pikuniku

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На первый взгляд Pikuniku кажется классической японской игрой — уж больно похожи на традиционных маскотов компаний страны восходящего солнца разноцветные персонажи этого замечательного проекта. Однако внешность обманчива! Puzzle-платформер с необычным названием был разработан авторами небезызвестной серии Reigns из французско-британской студии Sectordub.

Под управление игрока попадает двуногий милый монстр Пику, которому предстоит общаться с жителями местного мира, помогать им справляться с повседневными трудностями, решать несложные, но занимательные головоломки, пройти на своих двоих порядочное количество шагов и даже раскрыть коррупционный заговор! Главной фишкой игры является необычное управление: дело в том, что у нашего протагониста из конечностей только ноги, а значит именно ими предстоит карабкаться, драться и даже рисовать.

Изюминкой Pikuniku является тонкое чувство юмора её создателей: серьёзные темы, затрагиваемые в процессе прохождения, подаются комически абсурдно, а в диалогах нередко проскакивают шутки, рассчитанные на разные возрастные категории. Тем не менее, Pikuniku остаётся весёлой, добродушной игрой, способной подарить самые разные впечатления.

Впрочем, единственной проблемой проекта является его небольшая продолжительность — пробежать всю кампанию можно за три-четыре часа, а после прохождения основного сюжета, несмотря на наличие дополнительных квестов и спрятанных на уровнях коллекционных фигурок, заняться игроку толком нечем.

Однако на случай, если вы заскучали, в Pikuniku предусмотрен ещё и кооперативный режим, который геймплейно сильно отличается от одиночного. Вместе с напарником вам предстоит решить с десяток разных пространственных головоломок на закрытых уровнях, и хотя сам процесс разработки решения и реализации задуманного не занимает много времени, достижение финишной черты на каждой из локаций всегда радует.

В сухом остатке, проект Sectordub оставляет массу приятных впечатлений и заставляет интересоваться другими релизами от студии-разработчика. Если в играх вы цените хороший юмор, разнообразный геймплей с увлекательными мини-играми, эстетичное аудиовизуальное сопровождение и вас не смущает короткая продолжительность, то Pikuniku — это ваш выбор. На данный момент она доступна на платформах Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Stadia.





Untitled Goose Game

Выйдя в середине 2019 года, проект австралийской студии с оригинальным названием House House на какое-то время занял лидирующее место в новостной ленте игровых сообществ в социальных сетях. Во многом такое внимание было обусловлено оригинальным выбором протагониста — как не сложно догадаться из названия, главным героем игры выступает обычный белый гусь, в роли которого игроку предстоит всячески портить жизнь местным горожанам, воруя и перетаскивая предметы, открывая новые пути для продвижения по локации и просто громко гогоча.

С точки зрения игрового процесса, Untitled Goose Game в целом также является головоломкой, однако более оригинальной и изысканной. Попавший под управление игрока гусь может немного: махать крыльями, издавать соответствующие звуки и таскать в клюве небольшие предметы, а потому для решения задач часто приходится полагаться на оригинальность своего плана, на собственные скорость реакции и умение принимать правильные решения в кратчайшие сроки. Элементы песочницы и стелс-экшена способны неплохо разнообразить геймплей, а великолепное аудиальное сопровождение добавляет комичности в и без того несерьёзные ситуации.





Однако, как и в случае с Pikuniku, серьёзным изъяном игры является её малая продолжительность — среднее время прохождения Untitled Goose Game составляет около трёх часов, что делает покупку игры не такой привлекательной. Особенно учитывая тот факт, что кооперативный режим, который появился с очередным обновлением, в отличие от вышеупомянутого релиза не предлагает никакой новой геймплейной формулы.

Тем не менее, Untitled Goose Game остаётся отличным проектом, о покупке которого на Nintendo Switch (кроме неё, игра доступна на macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One) лично я совсем не жалею.





Sneaky Sasquatch

Sneaky Sasquatch — это инди-игра от канадской студии RAC7, состоящей из двух человек, в качестве главного героя которой выступает Сасквотч (бигфут, снежный человек). Из-за местных рейнджеров наш йети вынужден жить в безлюдной части палаточного лагеря. В роли одновременно милого и пугающего существа игрок должен найти спрятанное на локации сокровище и помешать местному антагонисту – бизнесмену мистеру Пембертону – купить национальный парк Долины йети.

В процессе прохождения вы воруете у местных отдыхающих еду и продукты, помогаете лесным обитателям, попадаете в разнообразные приключения и открываете секреты Долины йети, постепенно находя фрагменты карты сокровищ, которая приведёт вас к заветной цели.

Игровой процесс больше всего напоминает классические проекты в жанре стелс, однако несколько меняется по ходу продвижения по сюжету. В ходе игры придётся пройти несколько разнообразных мини-игр, а обитающие в лесу животные всегда рады подкинуть главному герою новые поручения, в ходе выполнения которых может понадобиться и отступить от привычной ходьбы на цыпочках, и, например, намеренно напугать парочку ни в чём не повинных туристов.

Больше всего проект впечатляет визуально — хотя он, как и другие игры в сегодняшней подборке, выполнен в простом геометрическом стиле, происходящее на экране может резко перейти в 2D-измерение, не выбивая при этом игрока из погружения.

К сожалению, на данный момент игра доступна только на iOS, tvOS и macOS в составе Apple Arcade, однако, если вы уже являетесь пользователем этой подписки, то попробовать проект действительно стоит – за высокий для мобильной игры уровень иммерсивности и возможность отвлечься от происходящего в мире, Sneaky Sasquatch была официально признана игрой 2020 года в Apple Arcade.





Down in Bermuda

Вышедший в сентябре 2019 года проект от австралийской студии Yak & co, наиболее известной по игре Agent A: A Puzzle in Disguise, остался в русскоязычном игровом сегменте практически незамеченным. Головоломка, в которой в роли потерпевшего крушение лётчика вам предстоит решать разнообразные логические задачки, чтобы убраться со злополучных островов, расположенных где-то в бермудском треугольнике, несколько отличается от остальных игр в нашем списке: здесь гораздо большее внимание уделяется непосредственно геймплею, а комичность происходящего подчёркивает лишь аудиовизуальный дизайн, над которым, стоит сказать, поработали на славу.





Тем не менее, Down in Bermuda способна покорить любителей пораскинуть мозгами своим изяществом, разнообразием предлагаемых задач и векторной эстетикой. Каждый из островов, на который попадает успевший состариться горе-лётчик, рассказывает свою историю, в ходе которой вы помогаете жителям и находите ресурсы для того, чтобы перейти к следующей локации.

Игра изначально вышла в Apple Arcade и лучше всего управляется, конечно, с сенсорного экрана: с помощью лёгких движений пальцев вы можете вертеть, приближать и отдалять сцену в поиске кликабельных объектов. Тем не менее, при желании вы вполне можете попробовать игру и на платформах Xbox One, Windows, iOS, tvOS и macOS (тем более на игру нередко делают скидки вплоть до 90%).





Конечно, если вы не фанат вдумчивого и размеренного геймплея, то Down in Bermuda вряд ли сильно вам понравится, однако пройти её вполне можно всего за один вечер — среднее время прохождения проекта составляет всего два часа.





Игры, достойные упоминания

Несмотря на то, что стоящих игр, применяющих векторную графику в наши дни не так много, есть целый ряд проектов, о которых хочется упомянуть, не вдаваясь в детальное описание игрового процесса или рассуждение о достоинствах тех или иных дизайнерских решений разработчиков. Такие игры могут не совсем соответствовать заявленным в начале статьи требованиям или несколько отличаться от остальных графически, однако играть в них определённо стоит!





Moving Out, 2020



Совместное детище SMG Studio и Devm Games, позволяющее почувствовать себя профессиональным грузчиком. Игра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows и предлагает необычный, основанный на физическом взаимодействии с окружением геймплей. Проще говоря, таскать и выносить чужие вещи ещё никогда не было так весело — особенно в кооперативе!





Snipperclips, 2017

Один из стартовых эксклюзивов Nintendo Switch, завязанный на совместном решении двухмерных головоломок. Нарезая бумажные фигурки персонажей друг друга как только вздумается, игроки (от двух до четырёх) продвигаются по локациям и выполняют различные задания, вроде попадания баскетбольным мячом в корзину или достижения пика небольшой горы.

Игра появилась на свет в качестве прототипа на Adobe Flash, однако представители большой N заинтересовались проектом и сделали его одним из систем-селлеров своей грядущей гибридной консоли. Получив крайне хорошие отзывы от игроков и прессы, разработчики выпустили дополненное переиздание, Snipperclips Plus, в виде которого он на сегодняшний день и представлен в магазине Nintendo.





LocoRoco, 2006





Разработанная и изданная японской компанией SCE Japan Studio для PSP, LocoRoco быстро завоевала популярность по всему миру. В ходе прохождения, игроку предстояло по восемь уровней в каждом из пяти миров, цель на каждом из которых оставалась неизменной: достигнуть финишной черты на локации. Лёгкий игровой процесс, весёлая атмосфера и минималистичная графика привлекли игроков, и в 2017 году игра получила переиздание для Playstation 4 — LocoRoco Remastered.





Итоги

В сегодняшней статье собраны лишь те проекты, в которые играл я сам, и которые действительно пришлись мне по вкусу, однако если хоть одна игра из этой подборки смогла заинтересовать вас, значит моя цель выполнена. Играли ли вы в какую-нибудь из упомянутых игр и остались ли ей довольны? Как вы относитесь к векторной графике в видеоиграх в целом? Обязательно напишите об этом в комментариях!