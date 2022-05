За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Игры призваны увлекать, впечатлять и погружать в реальность, сильно отличающуюся от обыденной. В наше время трудно представить игру AAA-класса, не включающую в себя работу экспертов в десятках различных областей, от технической инженерии и разработки движка до маркетинга и журналистики. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько знаний конкретных экспертов вложено в те или иные игровые проекты?

Например, в играх с открытым миром нетрудно встретить сотни, если не тысячи различных построек и зданий, спроектированных или тщательно перенесённых из реального мира 3D-дизайнерами и архитекторами. Сегодня хочется почтить труд всех людей, благодаря которым игровые миры выглядят так потрясающе и вспомнить самые впечатляющие постройки в истории видеоигр.

Замок принцессы Пич — Super Mario

Впервые появившись ещё в оригинальной Super Mario Bros. как маркеры, обозначающие конец уровня, замки стали привычными и знакомыми строениями для всей серии игр об усатом водопроводчике. Однако по-настоящему культовый статус получил Замок принцессы Пич или Грибной замок, впервые представленный в Super Mario 64, первой трёхмерной игре в серии.

Как в оригинальной Super Mario 64, так и в версии игры для Nintendo DS, Замок принцессы выступает в роли хаба и одновременно начального уровня игры, откуда игрок добирается в другие локации и куда он возвращается в поисках секретов и открывшихся проходов.

Кроме того, игрок мог в любой момент зайти вовнутрь и исследовать комнаты внутри замка, некоторые из которых позволяли сыграть в мини-игру или вели на другую локацию, а с помощью пушки, находящейся во дворе, без труда можно было попасть на крышу здания, на которой притаился Йоши.

Особая любовь геймеров к локации вынудила Nintendo добавить обновлённую её версию в Super Mario Odyssey, один из самых продаваемых эксклюзивов Nintendo Switch. Выступая в качестве бонусного уровня для игроков, которые прошли приключение от начала до конца, он предложил им новые мини-игры, спрятанные в комнатах дворца, а также обширную площадь для исследования.

Цитадель — Half-Life 2

Появившаяся в Half-Life 2 монументальная база Альянса особенно запомнилась игрокам своими гигантскими размерами. И хотя модель Цитадели в игре не отражает реального масштаба строения, предполагаемого разработчиками, в 2004 уходящая в облачное небо башня поражала своими габаритами.

Цитадель, почти всегда оставаясь на горизонте, меняла свой облик от "спокойного" в начале Half Life 2 до "состояния тревоги", закрывая открытые до этого части армированными пластинами, но открывая при этом другие проходы. В ходе событий Half-Life 2: Episode One игрок посещает нижние уровни Цитадели, а центральная и верхняя части башни открываются Гордону в конце прохождения самой Half-Life 2.

И хотя в Episode One Гордон уничтожил реактор Цитадели, тем самым вызвав её уничтожение, строение вновь предстало перед игроками в приквеле, Half-Life: Alyx, в своём ещё недостроенном, но от того не менее потрясающем, состоянии.





Нотр-Дам-де-Пари — Assassin's Creed Unity

Около трёх лет назад весь мир потрясла новость об ужасном пожаре в знаменитом Соборе Парижской Богоматери. Здание Собора очень сильно пострадало от случившегося, а в сети начали ходить слухи о том, что реставраторы якобы воспользуются наработками Ubisoft, а именно 3D-моделью строения, созданной для Assassin's Creed Unity, действия которой развернулись в Париже XVIII века.





Конечно, вся эта история со спасением видеоиграми Собора оказалась всего лишь выдумкой журналистов, о чём высказался Максим Дюран, историк и проектировщик, работавший над игрой: "Мы воссоздавали Нотр-Дам с большими художественными допущениями... Не думаю, что реконструкторы могут заинтересоваться нашей моделью."





Тем не менее, как и многие другие строения, представленные в играх серии Assassin's Creed, Собор поражает своим правдоподобием и высокой детализацией. Благодаря труду десятков экспертов, задействованных в работе, у Ubisoft получилось настолько достоверно, пусть и с некоторыми допущениями, воссоздать легендарный Собор, что неподготовленный зритель вряд ли отличит от оригинала как внешний облик, так и интерьеры игрового Нотр-Дама.





Каэр Морхен — The Witcher

И оригинальный "Ведьмак", и его наиболее известное продолжение в виде третьей части так или иначе начинаются в Каэр Морхене — неприступной ведьмачьей крепости школы волка, где Геральт из Ривии, вместе с игроком, вспоминает о важнейших навыках для ведьмака.

Конечно, в оригинальной игре внутренняя часть замка доступна для более детального изучения, однако настолько красивым, как он представлен в The Witcher 3, Каэр Морхен не представляется игроку больше ни в одной другой игре серии. Расположенный высоко в горах и окруженный нетронутой природой, он символизирует спокойствие и отрешенность ведьмаков от проблем обычных людей.

Величественная и неприступная крепость запоминается игрокам и вдохновляет как геймеров-фотографов, так и художников-пейзажистов, стремящихся запечатлеть замок во всём его великолепии.





Скайхолд — Dragon Age: Inquisition

Древний эльфийский замок, служащий базой Инквизитора и его команды в третьей части культовой РПГ, действительно потрясает. Больше всего впечатляет внутренний двор и сады замка — легко заплутать, в первый раз гуляя по закоулкам локации, служащей игровым хабом, настолько внушителен Скайхолд.

И хотя сама игра получила смешанные оценки от критиков, на красоты местных замков, в особенности, Скайхолда, обратили внимание почти все игроки.

Проходя Dragon Age: Inquisition, по-настоящему проникаешься привязанностью к этому месту: сидя на троне, расположенном в главном дворце крепости, Инквизитор принимает важные решения, наказывает или милует людей; в другом помещение вы с командой за военным столом планируете будущие действия своей армии; в садах у дворца — нежитесь под солнышком со своей внутриигровой фавориткой.





Лаки 38 — Fallout: New Vegas

Из фэнтезийного эпика перенесёмся в постапокалиптическую Калифорнию, представленную в Fallout: New Vegas. Первое, что видит игрок, только начавший игру — это внушительную башню-казино в центре Нового Вегаса, огни которой видны из любой части Мохавской пустоши. Самое высокое здание в игре поражает не столько своими размерами — в сравнении с той же Цитаделью башня 38 вовсе не велика — а тем, как сильно она отличается от строений, наполняющих переживший ядерную войну мир Fallout.

Выступая своеобразным символом могущества мистера Хауса, таинственного владельца и единоличного правителя Стрипа — уцелевшей части Вегаса — Лаки 38 одновременно пугает и манит к себе. Закрытое для обычных посетителей казино играет важную роль в событиях игры, а главный герой — Курьер — даже получает люксовый номер в башне.

Стоит ли говорить о том, какой прекрасный вид на выжженную ядерную пустошь открывается из верхних этажей Казино? Смотря на мир глазами Роберта Эдвина Хауса, сверху-вниз, поневоле проникаешься его идеями о необходимости единоличного контроля за жителями города и всей пустоши.

Замок Вольфенштейн — Wolfenstein

Трудно представить себе сегодняшнюю статью без замка, в честь которого названа одна из самых известных видеоигровых серий всех времён. Меняясь от части к части, замок Вольфенштейн оставался внушительной нацистской крепостью в горной местности Германии.

Лучше всего замок показан в Return to Castle Wolfenstein и Wolfenstein: The Old Blood, где игроку приходится самостоятельно исследовать мрачные коридоры монструозного сооружения. В обоих играх рядом располагается немецкая деревня Падерборн, откуда открывается самый лучший вид на крепость, а к стенам сооружения протянута канатная дорога, с помощью которой Уильям Джозеф Бласковиц — главный герой серии — покидает злополучное место.





Итоги

Независимо от того, про какую игру мы говорим, неизменным остаётся одно — некоторые строения в видеоиграх выглядят настолько реалистично и внушительно, что могут посоревноваться в красоте с реальными замками и поместьями. Для создания подобных творений виртуального искусства, однако, разработчикам приходится привлекать немало специалистов и людей с действительно хорошим воображением, а потому встречаются они нечасто.

Нам удалось вспомнить только 7 строений, действительно поражающих игроков и надолго остающихся в памяти. Возможно, вы, воспользовавшись своим игровым опытом, сможете дополнить наш список и упомянуть в комментариях не менее завораживающие результаты труда игровых архитекторов.