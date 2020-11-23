Интересные товары с Aliexpress: наушники Samsung Buds, смартфон realme 6 и другое
Индикатор напряжения батареи
Удобная и отличная сигнализация, которая позволяет определить показатели напряжения и сообщить о низком уровне заряда, напряжения. Стоит она совсем не дорога, а в хозяйстве такой точно пригодиться. Определенно любому хозяину гаджета в наши дни такая штука пойдет на пользу.
Цена $1.40
Наушники Samsung Galaxy
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Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live с защитой от влаги и сенсорным управлением имеют встроенный микрофон и функцию шумоподавления. Подключаются к мобильному устройству при помощи технологии Bluetooth 5.0. Работают в режиме ожидания до 21 часа и до 6 часов в режиме разговора. Кроме того, наушники поддерживают быструю и беспроводную зарядку.
Цена $24.99 - 29.99
Смартфон realme 6 8+128 ГБ
Сегодня телефон продается за 18900 рублей, но уже завтра он может обойтись в 15890 рублей. Но нужно использовать купон и промокод (их будет всего 100 штук). Комплектация стандартная: телефон, чехол, зарядка. По функциональности, смартфон почти не уступает топовым смартфонам. Единственное, что может огорчить это яркость дисплея при солнечной погоде.
Цена $240.17
Видеокамера Ordro
Интересная экшн-камера с дужкой, благодаря которой её можно повесить на уровне глаз и вести видеосъемку от первого лица. Т.е. куда будет направлена ваша голова, туда будет направлен и объектив камеры. Очень удобное решение и руки не будут заняты.
Чтобы флешка заработала в камере, её нужно отформатировать на компьютере в FAT32 любой программой, потому что в самой windows по умолчанию нет такой возможности. Потом вставить флешку в камеру и соединиться с камерой по wi-fi через приложение OD Cam. В настройках приложения отформатировать флешку, только тогда она будет восприниматься камерой без проблем. Это лучшее, что может на сегодня предложить рынок для велосипедистов и мотоциклистов. Видео в 4К 60FPS достаточно, чтобы можно было разглядеть номера на машинах после съёмки.
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Цена $168.99 - 216.95
Смарт-розетка SMATRUL
Розетка с голосовым управлением умеет синхронизироваться с системами умного дома. Включать и выключать её можно удаленно в мобильном приложении Smart Life, для этого розетку сначала придется подключить к домашней WiFi-сети.
В приложении можно настроить расписание работы, установить таймер и посмотреть данные по расходам электроэнергии. Пластик качественный, габариты сравнительно компактные. В тихой комнате иногда слышны щелчки реле.
Цена $9.19
Напольные весы SDARISB
Весы напольные для взвешивания. На цифровом дисплее отображается масса тела, а также доля воды, мышц и жира. Конструкция прибора металлическая с пластиковым покрытием имеет четыре точки опоры которые можно размещать на горизонтальной поверхности.
Максимальная нагрузка составляет 150 кг. Устройство Отметь беспроводной канал Bluetooth для управления весами с мобильного приложения вашего смартфона.
Цена $22.73 - 26.92
Складной карманный нож Bohler M390
Общая длина: 165 мм. Длина клинка: 76 мм. Ширина клинка: 20 мм. Материал клинка: сталь M390. Твердость стали: 59 HRC. Материал рукояти: железное дерево. Вес 73,7 г. Материал ножен: кожа вола.
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Цена $25.73 - 92.96
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