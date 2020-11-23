Удобная и отличная сигнализация, которая позволяет определить показатели напряжения и сообщить о низком уровне заряда, напряжения. Стоит она совсем не дорога, а в хозяйстве такой точно пригодиться. Определенно любому хозяину гаджета в наши дни такая штука пойдет на пользу.

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Цена $1.40

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Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live с защитой от влаги и сенсорным управлением имеют встроенный микрофон и функцию шумоподавления. Подключаются к мобильному устройству при помощи технологии Bluetooth 5.0. Работают в режиме ожидания до 21 часа и до 6 часов в режиме разговора. Кроме того, наушники поддерживают быструю и беспроводную зарядку.

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Цена $24.99 - 29.99

Сегодня телефон продается за 18900 рублей, но уже завтра он может обойтись в 15890 рублей. Но нужно использовать купон и промокод (их будет всего 100 штук). Комплектация стандартная: телефон, чехол, зарядка. По функциональности, смартфон почти не уступает топовым смартфонам. Единственное, что может огорчить это яркость дисплея при солнечной погоде.

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Цена $240.17

Интересная экшн-камера с дужкой, благодаря которой её можно повесить на уровне глаз и вести видеосъемку от первого лица. Т.е. куда будет направлена ваша голова, туда будет направлен и объектив камеры. Очень удобное решение и руки не будут заняты.

Чтобы флешка заработала в камере, её нужно отформатировать на компьютере в FAT32 любой программой, потому что в самой windows по умолчанию нет такой возможности. Потом вставить флешку в камеру и соединиться с камерой по wi-fi через приложение OD Cam. В настройках приложения отформатировать флешку, только тогда она будет восприниматься камерой без проблем. Это лучшее, что может на сегодня предложить рынок для велосипедистов и мотоциклистов. Видео в 4К 60FPS достаточно, чтобы можно было разглядеть номера на машинах после съёмки.

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Цена $168.99 - 216.95

Розетка с голосовым управлением умеет синхронизироваться с системами умного дома. Включать и выключать её можно удаленно в мобильном приложении Smart Life, для этого розетку сначала придется подключить к домашней WiFi-сети.

В приложении можно настроить расписание работы, установить таймер и посмотреть данные по расходам электроэнергии. Пластик качественный, габариты сравнительно компактные. В тихой комнате иногда слышны щелчки реле.

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Цена $9.19

Весы напольные для взвешивания. На цифровом дисплее отображается масса тела, а также доля воды, мышц и жира. Конструкция прибора металлическая с пластиковым покрытием имеет четыре точки опоры которые можно размещать на горизонтальной поверхности.

Максимальная нагрузка составляет 150 кг. Устройство Отметь беспроводной канал Bluetooth для управления весами с мобильного приложения вашего смартфона.

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Цена $22.73 - 26.92

Общая длина: 165 мм. Длина клинка: 76 мм. Ширина клинка: 20 мм. Материал клинка: сталь M390. Твердость стали: 59 HRC. Материал рукояти: железное дерево. Вес 73,7 г. Материал ножен: кожа вола.

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Цена $25.73 - 92.96