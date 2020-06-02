Цифровой тестер для батарей

Цифровой тестер батареек, который сможет четко определить напряжение. Присутствует возможность не только измерять напряжение батарейки, но и аккумуляторов разных типоразмеров. По сборке неплох, прочный пластик, без треска, батарейка устанавливается в плотную, что очень радует, исходные показания без погрешностей. Универсальный инструмент одним словом. Посмотреть товар

Цена 265,84 руб.

Проводные игровые наушники со съемным микрофоном

Игровые наушники, которые полностью вас изолируют от внешних факторов, ведь эти наушники имеют большие и удобные мягкие чаши, благодаря которым кроме исходящего звука ничего не слышно. Они плотно сидят на голове и подстраиваются под абсолютно любой размер головы. Звук у них четкий и объемный с чувственными басами, так что звук вас приятно удивит. Микрофон у них съемный, так что при необходимости его можно и снять, так же можно и снять все провода.

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Мощный повер банк

Цена 3 929,63 руб.

Внешний аккумулятор на 40 000 ма.ч, поддерживает быструю зарядку, мощность устройства 18 ватт. Предусматривает порты для зарядки типа usb и micro. Есть светодиодные индикаторы. Размер 15 на 7 см. Работает от сети 220 вольт. Вес изделия 500 грамм. Можно брать в дорогу, на работу. Универсально подойдет для всех типов устройств.

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Цена 2 246,01 - 2 392,51 руб.

Кассетный плеер Walkman

Плеер был такой же мечтой, как и остальные вещи. Данная модель позволяет прослушивать кассеты, но она не похожа на старые модели. Но есть и плюс - у плеера есть возможность подключаться к пк или ноутбуку и оцифровать старые кассетные записи.

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Цена 1 177,68 руб.

Настенные часы

Перед Вами прикольные настенные часы от Китайского бренда The Vinyl Clock. Они имеют очень оригинальный дизайн. Вместо привычных цифр здесь используются математические формулы. Выглядят очень прикольно - как будто написано мелом на доске. Такие часы будут отличным подарком для учителей математики, людей, работающих в сфере инженерии, IT и т.д. Посмотреть товар

Цена 1 214,12 - 2 894,16 руб.

Цифровой токоизмерительный прибор

Прибор сочетает в себе практически все функции мультиметра: можно измерить силу тока, его напряжение, сопротивление и выполнить «прозвонку», также есть возможность измерить частоту, емкость элемента и определить температуру. Очень удобная вещь, если вы частенько занимаетесь ремонтом электротехники. Посмотреть товар

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Сабвуфер для BMW

Цена 1 273,43 - 2 159,55 руб.

Сабвуфер устанавливаемый под сиденье автомобиля. Производитель автомобилей из Баварии очень любит использовать такое решение в своих моделях. Данный сабвуфер как раз подойдет к таким автомобилям, но его можно установить и в любой другой авто. Посмотреть товар

Цена 18 207,48 руб.