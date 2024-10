Цель инициативы заключается в разработке открытых стандартов для кластеров ИИ и дата-центров, в которых размещаются такие системы. Предполагается, что Open Systems for AI поможет повысить эффективность и устойчивость ИИ-платформ, а также обеспечит возможность формирования цепочек поставок оборудования от нескольких производителей.

Проект Open Systems for AI был анонсирован в январе 2024 года. Инициатива привлекла внимание крупнейших технологических компаний, включая Intel, Microsoft, Google, Meta, NVIDIA, AMD, Arm, Ampere, Samsung, Seagate, SuperMicro, Dell и Broadcom. Основная цель этого проекта — разработка открытых стандартов для кластеров ИИ и дата-центров, в которых размещаются такие системы.

Проект направлен на повышение эффективности и устойчивости ИИ-платформ. Это особенно важно для тех компаний, которые используют масштабируемые ИИ-инфраструктуры, требующие надежного и производительного оборудования. Открытые стандарты позволяют создать многоуровневую цепочку поставок с участием нескольких производителей, что снижает зависимость от одного поставщика и увеличивает конкуренцию на рынке.

NVIDIA — один из ключевых участников проекта Open Systems for AI. Компания предоставит спецификации электромеханической конструкции своих суперускорителей GB200 NVL72. Это включает в себя архитектуру стоек и системы жидкостного охлаждения, а также механические компоненты вычислительных и коммутационных лотков.

Кроме того, NVIDIA значительно расширит поддержку стандартов OCP в своей сетевой инфраструктуре Spectrum-X. В частности, речь идёт о совместимости с такими стандартами, как OCP Switch Abstraction Interface (SAI) и Software for Open Networking in the Cloud (SONiC). Эти стандарты обеспечивают возможность адаптивной маршрутизации и управления перегрузками, что значительно улучшает производительность Ethernet-соединений в масштабируемых инфраструктурах ИИ.

В планах компании также разработка адаптеров ConnectX-8 SuperNIC, которые будут поддерживать стандарты OCP 3.0. Ожидается, что они появятся на рынке в 2025 году и станут важным элементом инфраструктуры будущего.

Meta также активно участвует в инициативе Open Systems for AI, предоставляя свою собственную архитектуру Catalina AI Rack. Это система, специально разработанная для создания высокоплотных ИИ-систем с поддержкой GB200. Благодаря этой архитектуре, проект OCP сможет внедрять новые решения, направленные на создание более устойчивой и инновационной экосистемы ИИ.