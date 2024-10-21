Каждый наушник весит 5 г и его удобно носить в течение длительного времени.

Amazfit представила новые открытые наушники Amazfit Up, главной особенностью которых является клипсовая конструкция, которая позволяет ушному каналу оставаться открытым, обеспечивая пользователю возможность слышать окружающие звуки.

Интегрированный в наушники ИИ-алгоритм, снижает фоновый шум и значительно улучшает четкость разговоров, обеспечивая хорошую слышимость даже в шумных условиях, таких как городские улицы или кафе.

Вес каждого наушника составляет 5 граммов, что способствует комфортному ношению даже в течение многих часов, идеально подходя для тех, кто часто использует их в дороге или во время работы. Защита по стандарту IP54 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги.

Поддержка Bluetooth 5.3 и функция Multipoint позволяют легко переключаться между двумя устройствами, не теряя при этом качества соединения.

С батареей, которая обеспечивает до 6 часов работы на одной зарядке, и дополнительными 24 часами от зарядного кейса, Amazfit Up подходят для длительных поездок или активного использования на протяжении всего дня. Быстрая зарядка через USB-C всего за 2 часа позволяет быстро восстановить работу наушников.

Наушники выполнены в стильном черном цвете с текстурированной поверхностью и оснащены физической кнопкой, которая позволяет удобно управлять воспроизведением музыки, телефонными вызовами и голосовыми помощниками.