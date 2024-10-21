Core Ultra 9 285 показал одноядерный результат 3245 и многоядерный результат 20 078 в своем последнем появлении на Geekbench. Результаты были получены на материнской плате Gigabyte с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и Windows 11 Pro 64-bit.

Листинг указывает, что Core Ultra 9 285 - это 24-ядерный процессор, состоящий из 8 P-ядер и 16 E-ядер. Это тот же состав, что и у Core Ultra 9 285K. Аналогично количество потоков одинаково - 24 потока, поскольку Arrow Lake отказывается от Hyper Threading.

Согласно последним данным Geekbench, не-K Core Ultra 9 285 также имеет турбочастоту 5,6 ГГц. Если предположить, что это максимальная турбочастота (с помощью Thermal Velocity Boost), то мы увидим разницу в 100 МГц в максимальной скорости между Core Ultra 9 285 и Core Ultra 9 285K, последний из которых может разгоняться до 5,7 ГГц.

Однако на самом деле эти два чипа разделяет отсутствие разблокированного множителя в не-K-модели и гораздо более низкий TDP - Core Ultra 9 285 имеет TDP 65 Вт, тогда как Core Ultra 9 285K выходит с TDP 125 Вт (и максимальной турбомощностью 250 Вт).

Если мы добавим результаты в график результатов Geekbench, вот как выглядит Core Ultra 9 285:

Это не так уж и плохо. Одноядерный результат немного выше, чем у Core i9-14900K, опережая процессор последнего поколения примерно на 0,43%. Между тем многоядерный результат всего на 2,78% ниже. Имейте в виду, что Core i9-14900K - это ЦП с TDP 125 Вт, поэтому у него значительное преимущество в мощности.

Geekbench ведет список средних баллов для различных ЦП, и согласно базе данных, Core i9-14900 имеет с 2902 одноядерными баллами и 17 484 многоядерными баллами.

Если судить по этим результатам, Core Ultra 9 285 набрал на 11,8% больше в одноядерном тесте (3245 против 2902) и на 14,84% больше в многоядерном тесте (20 078 против 17 484). Это определенно весомые достижения. И это только со стороны Intel. Если рассматривать линейку AMD, то Core Ultra 9 285 находится между Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X, по крайней мере в этом тесте.