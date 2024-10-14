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Bublik1
Исследователи выяснили, что ИИ (ChatGPT) не обладает логическим мышлением и сильно уступает людям
Умные алгоритмы не способны решать самые простые задачи, если в них появляется незнакомая им переменная

Целый ряд авторитетных людей заявляет, что умные алгоритмы изменят мир сильнее, чем любая другая технология до этого. Дженсен Хуанг уверен, что ИИ решит все проблемы человечества, тогда как Илон Маск указывает на опасности, которые таит в себе бесконтрольное освоение технологий. Ну а поскольку глава Tesla не намерен отдавать подобные технологии кому попало, то он лично намерен создать самые продвинутый алгоритм, который будет максимально дружелюбен к человеку. В недавнем интервью глава NVIDIA отметил, что происходящие сегодня в области ИИ изменения не имеют никакой связи с пузырём доткомов. По его словам, команда зелёных совершает настоящую революцию в области вычислений, а инвестиции в будущее сделают нашу технику действительно «умной». 

Дженсен Хуанг остановился на проблемах с Законом Мура. Он полагает, что высказанная много лет назад теорема потеряла актуальность. Если Закон Мура и будет существовать, то точно не в том виде, как мы его знали до этого. Основатель NVIDIA пока не готов сказать, как всё это будет работать, но уверен, что без указанных выше инвестиций никак не обойтись. Человечеству потребуется заменить оборудование в центрах обработки данных, а на всё это нужно потратить не менее 1 триллиона долларов. Судя по всему, дядюшка Хуанг намерен выступить в качестве того, кто всё это железо на рынок поставит, скромно умалчивая о роли NVIDIA во всём это пиршестве безумия. Дженсен Хуанг привёл пример того, насколько быстрыми могут быть изменения в области перехода на облачные вычисления при помощи высокопроизводительных графических ускорителей. Он напомнил, что Илон Маск купил у него 100 000 графических ускорителей H200. Оказывается, команда xAI смогла менее, чем за 20 дней подключить такое немыслимое количество оборудования и запустить его в работу. Дженсен Хуанг полагает, что никому другому это было бы не под силу и ещё раз подчёркивает, что умные технология позволят человечеству выйти на совершенно новый технологический этап. 

Не исключено, что именно так и произойдёт, но пока есть все основания полагать, что действующим ИИ придётся ещё очень долго совершенствоваться, пока они станут действительно умными. Любопытное исследование провели специалисты компании Apple. Там изучили возможности действующих коммерческих систем на основе больших языковых моделей не только с точки зрения выдачи связного текста, но и в контексте устойчивости и способности к мышлению. Выяснилось, что всё очень плохо, ведь даже ChatGPT демонстрирует крайне примитивные способности. Алгоритм не способен решать простые задачи, если требуется включить в них самые очевидные переменные, а значит не обладает логическим мышлением и сталкивается с проблемами во время формулирования выводов. В качестве примера ИИ получит простую задачу, в которой нужно было выяснить, сколько фруктов мальчик собрал за несколько дней. Требовалось умножить первую цифру на два, поскольку именно это сказано в условии задачи, но включение в задачу отвлекающей переменной сделало её решение невозможным. Речь шла о плодах киви, которые в первый день были собраны в количество 44 штук, тогда как во второй день – 58 штук, а последующие два дня ровно в 2 раза больше, чем во второй день. Приписка к условию гласила, что 5 киви, собранных в последний день, были несколько меньше среднего размера для таких фруктов. Любой школьник бы понял, что условие выступает в качестве отвлекающего манёвра, но только не ChatGPT.

Очевидно, что размер не влияет на количество, но логическое мышление машинам не знакомо, ведь они пытаются решать задачи на основании ранее полученной информации и действуют шаблонно. Это также означает, что ни о каком творческом процессе речь не идёт, а когда ИИ начнёт думать, сказать сложно. Эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы машины научились хотя бы задаткам логического мышления, потребуется увеличить базу знаний, но не исключено, что даже в этом случае умные алгоритмы не будут дотягивать до уровня примитивного мышления. Исследователи не исключают, что в какой-то момент развитие технологий приблизит ИИ к прорыву, но пока для решения насущных задач приходится прибегать к уловкам. Если вы пытались общаться с жителями других стран при помощи электронного переводчика в смартфоне, то примерно понимаете, о чём идёт речь. Несмотря на свою продвинутость данная технология не способна правильно интерпретировать сложные фразы. Именно поэтому приходится сокращать предложения, делая их максимально простыми и понятными. Именно так эксперты рекомендуют поступать во время работы с умными алгоритмами. Для ChatGPT требуется формулировать простые запросы, а со временем станет ясно, насколько сложные и правильные ответы способен давать ИИ. Нужно минимизировать участие дополнительной информации, ведь даже самая простая переменная в условии способна поставить в тупик любой актуальный алгоритм. 

#chatgpt #интересное #исследования
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