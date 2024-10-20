На материалах можно разглядеть достаточно габаритную видеокарту с дизайном, который еще не был представлен на рынке

Похоже, что наконец появилась возможность увидеть первый образец флагманской видеокарты серии RTX 50 от NVIDIA, и хотя изображения остаются неясными, он выглядит довольно правдоподобно.

В обсуждениях на платформе Chiphell представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, которая, судя по всему, находится на этапе тестирования. Видео, загруженное на Bilibili с завода по производству графических чипов, предоставляет внешний вид предстоящей новинки от NVIDIA.

Примечательно, что данный завод ощутимо использует лазейки в американских санкциях — в описании видео упоминается, что объект в Индонезии служит для отправки графических процессоров RTX 4090 в Китай, и аналогичная ситуация ожидает GeForce RTX 5090 от NVIDIA.

Вероятность того, что графический процессор на представленных изображениях не является настоящим NVIDIA GeForce RTX 5090, весьма мала, поскольку на рынке нет аналогичного дизайна. ZOTAC первой продемонстрировала утечку информации о RTX 4090 перед официальным релизом, когда первый кастомный вариант был зафиксирован на одном из ее заводов в сентябре 2022 года.

При детальном анализе изображений можно заметить логотип ZOTAC, расположенный на вентиляторных лопастях, что указывает на серьезные проблемы в цепочке поставок и соблюдении условий NDA. На картинке графический процессор выглядит очень крупным, имеет трехслотовую конструкцию с тремя вентиляторами и питается от одного 12 В-2x6 разъема.

Будет любопытно увидеть, подтвердится ли информация, когда пройдет официальный запуск. Ожидается, что NVIDIA представит серию GeForce RTX 50 Blackwell на выставке CES 2025.