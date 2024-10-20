На видео также подтверждается, что видеокарта питается только одним кабелем.

В ближайшее время Nvidia готовится выпустить свою новую серию видеокарт - GeForce RTX 50, основанную на архитектуре Blackwell. Ожидается, что первые модели серии RTX 50, включая флагманские видеокарты RTX 5090 и RTX 5080, будут представлены на выставке Consumer Electronics Show (CES 2025) в январе следующего года. Новая серия видеокарт будет изготовлена по 3-нм техпроцессу, что заметно отличается от текущей серии RTX 40, которая использует 4-нм техпроцесс от TSMC. Архитектура Blackwell, ранее использовавшаяся в ИИ-ускорителях для суперкомпьютеров, обещает значительный прорыв в обработке данных, инженерном моделировании, квантовых вычислениях и работе генеративного ИИ. По утечкам, RTX 5090 может предложить прирост производительности до 50% по сравнению с RTX 4090, хотя это будет сопровождаться значительным ростом энергопотребления. Видеокарта, вероятно, будет оснащена 32 ГБ памяти GDDR7 на 512-битной шине, хотя эти детали ещё окончательно не подтверждены.

Интересно, что производство некоторых моделей RTX 5090 уже началось на заводах в Индонезии. Это связано с ограничениями на экспорт высокопроизводительных видеокарт в Китай, введёнными контролем за экспортом чипов США. Утечка видео, размещённая на китайской платформе BiliBili, показывает первые экземпляры RTX 5090, проходящие тестирование на заводе. Видео также опровергает предыдущие слухи о необходимости двух 16-контактных кабелей для питания видеокарты, поскольку на видео видно, что видеокарта питается только одним кабелем.

Помимо RTX 5090 и RTX 5080, ожидается выпуск других моделей, включая RTX 5070 и RTX 5060. RTX 5070 получит 12 ГБ памяти и 192-битный интерфейс с пропускной способностью до 672 ГБ/с. RTX 5060 и RTX 5060 Ti планируются к выпуску в марте 2025 года, а RTX 5050, вероятно, появится не раньше апреля 2025 года. Новые видеокарты серии RTX 50 будут поддерживать PCI-Express 5.0 и разъемы DisplayPort 2.1, что обеспечит удвоенную пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и поддержку более высоких разрешений, включая 8K при 60 Гц и 4K при 240 Гц.

( P. S. Как раз то самое Опубликованное видео).