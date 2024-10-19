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Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий

На первый взгляд она ничем не отличается от обычной «Волги», но это только до тех пор, пока не начнёшь рассматривать её внимательно.
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Советские граждане боялись КГБ, это было у них в крови. Одни боялись, потому что было что скрывать, другие — просто по инерции. Но даже самый спокойный житель Союза немного напрягся бы, если бы увидел в зеркале заднего вида такую «Волгу». Сегодня мы нашли настоящий эксклюзив — это «Волга», которая действительно служила в КГБ СССР. На первый взгляд она ничем не отличается от обычной «Волги», но это только до тех пор, пока не начнёшь рассматривать её внимательно. Под капотом у неё огромный V8 мощностью почти 200 лошадиных сил, автомат, замаскированный под механику, система спецсвязи и ещё миллион всяких деталей.

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Встречайте «Волгу», появление которой не предвещало ничего хорошего. Эта «Волга» называется ГАЗ-2425. Она была создана для того, чтобы сопровождать кортежи. Ещё была модификация ГАЗ-24-24 для наружного скрытого наблюдения. Задача этих автомобилей заключалась в том, чтобы быть максимально незаметными, насколько это возможно для машины того времени. А когда приходило время ускориться, она должна была сделать это быстро. Чтобы оставаться незаметными, эти автомобили, например, красили в бежевые или белые цвета, существовали модификации в кузове универсал или даже такси — всё это делалось для того, чтобы машина сливалась с окружением. Если человек, за которым велась слежка, всё-таки понимал, что этот автомобиль необычный, машину перекрашивали. Некоторые реставраторы рассказывали нам, что во время реставрации снимали с кузова до семи слоёв краски. Каждый этот слой скрывал проваленное задание. Однако владелец этой машины сообщил, что в основном такие ГАЗ-24 эксплуатировались в таком режиме, что до перекраски они, как правило, не доживали. Дело в том, что слишком мощные машины, которые работали 365 дней в году, быстро изнашивались.

А для того чтобы ускориться, под капотом этой машины стоит необычный V8.
Давайте поймём, за кем, собственно, этой машине в то время нужно было гоняться. Это Buick Riviera RS 1969 года, который дипломат привёз с собой в Москву.
Он имел под капотом 370 лошадиных сил — это было в 1969 году, за 15 лет до появления этой машины с 200 лошадиными силами, которыми мы восхищаемся. Он разгонялся до 200 километров в час и набирал первую сотню за 15 секунд. Вы не поверите, но эта «Волга» могла догнать его, потому что её разгон до сотни также составлял примерно 15 секунд. Максимальная скорость составляла 195 км/ч. Я с трудом представляю погоню на максимальной скорости на этих двух машинах, это могло быть слишком опасно. Но в разгоне до ста километров этот автомобиль не должен был уступать «Бьюику». Правда, тот «Бьюик» был 1969 года выпуска, а эта «Волга» — 1982-го, поэтому с её современниками было сложнее. Но об этом чуть позже. Ещё один конкурент — Holden EH 1963 года, который дипломат привёз в Москву в 1973 году.
Он имел под капотом скромные 75 лошадиных сил. Здесь даже обсуждать нечего. Ещё были «Жуки», которых было довольно много в СССР, но об этом даже смешно говорить.

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Под капотом этой «Волги» установлен двигатель от «Чайки» ГАЗ-13.
Итак, этот двигатель V8 объёмом 5,5 литра и мощностью 195 лошадиных сил. Напомню, что в стандартной 24-й «Волге» стояли четырёхцилиндровые двигатели мощностью 95 лошадиных сил. И несмотря на то, что подкапотное пространство ГАЗ-24 изначально планировалось для установки двигателей большего объёма, для V8 места здесь, конечно, было недостаточно. Поэтому пришлось немного «сжать» его и компактно разместить. Картеры стали менее глубокими — как картер двигателя, так и картер коробки передач, в результате чего изменились и щупы.

Поэтому вот вам лайфхак: если кто-то пытается продать вам «Волгу», якобы бывшую в КГБ, с V8 под капотом, вынимайте щуп автомата (да, здесь автомат) и смотрите, что на нём выбито. Это ГАЗ-2424, невероятная редкость, ведь таких машин было выпущено всего 1034 штуки, а в чёрном цвете — ещё меньше. Щуп двигателя, кстати, универсальный, на нём не выбито ничего.

Есть у этой машины и другие интересные детали. Например, самая дорогая запчасть — оригинальный увеличенный радиатор. Найти такой практически невозможно. Это не радиатор от «Чайки». Также здесь установлен фильтр радиопомех — устройство, которое блокирует наводки от двигателя, способные повлиять на работу спецсвязи, установленной в салоне. Но и это ещё не всё: здесь есть трамблёр, защищённый от ядерного взрыва, с экранированной проводкой. Понимаете? Если произойдёт ядерный взрыв, машина сможет продолжать работать. Это краткий экскурс в те времена, чтобы вы понимали, в каком мире тогда жили люди.


Они на полном серьёзе создавали экранированную проводку для свечей и трамблёра, чтобы она могла выжить в условиях ядерного взрыва. Аккумулятор в этой машине расположен с другой стороны — на обычной ГАЗ-24 он находится слева, там, где сейчас установлен вакуумный усилитель тормозов, который тоже пришлось перекомпоновать и изменить, чтобы он поместился и капот мог закрываться. Также, чтобы капот закрывался, с его центральной части убрали усилитель, чтобы «кастрюля» воздушного фильтра не мешала закрытию капота. Даже выштамповку под эту «кастрюлю» сделали, поскольку огромный V8 значительно утяжелял переднюю часть машины. Для того чтобы это не влияло на управляемость, установили утолщённые и укороченные пружины. Одна из их функций заключалась в том, чтобы автомобиль визуально имел такой же клиренс, как обычный ГАЗ-24, и его невозможно было опознать. Некоторые водители даже ставили дополнительные проставки под пружины, чтобы сделать автомобиль ещё жёстче.

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Что касается нагрузки на переднюю ось и развесовки, то, как рассказывали те, кто ездил на этих автомобилях, в багажник часто клали балласт. Иногда роль балласта выполняла спецсвязь, весившая 100-120 кг, а иногда туда помещали груз типа стальной плиты или другого тяжёлого предмета, чтобы выровнять развесовку. Особенно сложно было управлять такой машиной зимой, когда большинство автолюбителей оставляли свои машины дома и пересаживались на общественный транспорт из-за нечищеных дорог. Зимней резины по сути не было, а этой машине приходилось работать 365 дней в году. Представьте, что значит управлять заднеприводным автомобилем с 195 лошадиными силами на всесезонной резине, да ещё и в зимних условиях.

Стандартные тормоза на такой машине, конечно, не справились бы. Даже с двигателем на 95 лошадиных сил тормоза были не слишком эффективны, а с V8 это было бы тем более проблематично. Поэтому здесь установлены усиленные тормоза, другие колодки и барабаны из жаропрочного чугуна. Да, по кругу стоят барабанные тормоза, правда, с немного другой тормозной магистралью. Тем не менее, тормозить на этой машине было очень непросто.

Что интересно, на заводе ГАЗ обо всех этих доработках ничего не знали. Завод просто передавал автомобиль эксплуатанту — КГБ, а как машина дорабатывалась потом, никто не знал. Более того, секретность сохранялась вплоть до начала 90-х годов, когда в стране началась гласность. Тогда и начали всплывать подробности о том, что такие автомобили вообще существовали. До этого всё это было на уровне слухов и баек.

Байки вокруг этой машины ходили разные. Например, говорили, что для неё предусматривался так называемый передний номерной барабан - устройство, на котором могли быть закреплены несколько номеров, и кнопкой из салона водитель мог переключать нужный номер. Это, конечно, байка. Были лишь быстросъёмные номера, и владелец показал, как это выглядело. Номера действительно хранились в багажнике и менялись довольно быстро: один отщёлкнул, другой надел. Причём закрепить номер можно было только одним способом, чтобы не перепутать его вверх ногами и не выдать себя.

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Но почему же у этой машины всего одна выхлопная труба, если двигатель V8?

Спокойно, господа! Все это сделано для того, чтобы, как и в других деталях, замаскировать автомобиль под обычную 24-ку и не тревожить покой советских граждан. Трубы здесь действительно две, но они соединяются в одну перед задним мостом, и уже выходит одна выхлопная труба.

Теперь посмотрим на салон, который на первый взгляд выглядит как стандартный ГАЗ-24. Всё сделано так, как это обычно было у «Волг»: обычные дверные панели с интересным решением того времени — карманами для карт. На первый взгляд всё как в обычной «Волге», но только на первый взгляд.

Вот, например, возьмём рычаг коробки передач. Он выглядит как рычаг механической коробки ГАЗ-24, но на самом деле это трёхступенчатый автомат. Рычаг движется в одной плоскости: вперёд — задний ход, посередине — нейтраль, дальше — движение, и ещё дальше — пониженная передача. Поскольку здесь нет никаких маркировок, советские граждане ничего бы не заподозрили. Если бы маркировки были, это выглядело бы подозрительно. Здесь установлен блокиратор стартера: машину невозможно завести ни в каком положении, кроме нейтрали.

И вот, вы спросите: если это автомат, почему здесь три педали? Педаль, имитирующая сцепление, на самом деле соединена с педалью тормоза. Таким образом, здесь две педали, как и должно быть у автомобиля с автоматической коробкой.

Панель ГАЗ-24 изначально была спроектирована симметричной, чтобы машина могла поставляться на рынки с правосторонним движением. Все приборы можно было легко переставить направо вместе с рулевой колонкой.
Кстати, рулевая колонка здесь также немного изменена, поскольку двигатель отличается от стандартного. На приборной панели мы видим показания температуры воды, одометр (с пробегом в 29 тысяч километров), ленточный спидометр, размеченный до 180 км/ч, который, вероятно, лежал в отсечке, когда машина ехала на максимальной скорости, а также показания давления масла и часы — всё, что нужно советскому гражданину. Здесь у нас установлен небольшой штатный радиоприёмник.

А это система спецсвязи, которая называется «Алтай». «Алтай» — это такая система спецсвязи, своего рода первая мобильная сеть, но для «своих». Ею могли пользоваться только номенклатурные работники, сотрудники управлений, департаментов и другие привилегированные лица. Со временем количество абонентов возросло и достигло 100 тысяч человек. Если не ошибаюсь, система работала в 200 городах России. Однако потом её постепенно свернули, и на смену пришла сотовая связь. Так что, по сути, сотовая связь в СССР существовала задолго до её массового распространения, просто пользовались ей только определённые люди.

Поскольку не было базовых станций и распределительных вышек, «Алтай» функционировал через большие антенны. Например, такая антенна была установлена на вышке на Котельнической набережной, и через неё в Москве можно было связаться с абонентом напрямую, без участия оператора. В отличие от Японии, где существовала похожая система, но работавшая через операторов, здесь связь была более продвинутой — прямо как сегодня, когда мы звоним напрямую.

Среди других систем в машине была так называемая «отсечка» (некоторые водители называли её «отмашкой»). Эта система тумблеров, расположенных слева, позволяла по-разному переключать свет передних фар: можно было погасить правую фару, левую или обе одновременно. Это использовалось для двух целей. Во-первых, если вас хотел остановить инспектор ГАИ, вы могли включить «отмашку» — мол, «я на задании, не трогай». И инспектор вас не задерживал. Своего рода негласный сигнал, что автомобиль выполняет важную миссию.

Вторая функция «отмашки» заключалась в том, чтобы прикинуться мотоциклом. Представьте, что вы ночью преследуете какого-то подозрительного дипломата. Включили правую фару — в зеркале заднего вида ему кажется, что это мотоцикл. Повернули за угол — включили левую фару, и дипломату может показаться, что это другой мотоцикл. Странно, но эта система действительно могла помочь в таких преследованиях. Конечно, днём всё было понятно — это просто «Волга» с выключенными фарами.

Машина 1982 года. К тому моменту уже появилось множество иномарок, с которыми этой «Волге» было тяжело тягаться. Иностранцы, видевшие такие автомобили, конечно, потешались над ними. Эта машина, по сути, становилась всё более устаревшей и нелепо выглядела к 1988 году. Появились BMW, Mercedes, Audi и другие американские автомобили, которые могли легко уехать от неё. Но «Волги» продолжали использоваться на вооружении долгие годы.

Несмотря на то, как к ней относились иностранцы, для советского человека ГАЗ-24 оставалась пределом мечтаний. Пусть в такую машину не хотелось попасть, особенно на заднее сиденье, но для советского человека этот автомобиль был верхом роскоши, символом успеха и признания.

На этом всё. Огромное спасибо за то, что дочитали до конца!

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