Вы знали, что FNW вышел в одно время с Super Meat Boy и уступал ему в оценках? Так началась эра инди



Ночное небо…Какое оно бывает красивое. Однако, нам, жителям городов его красоты редко доступны. Чаще всего мы видим самые яркие звезды, пару планет и Луну. Но если поехать за город, можно увидеть массу звезд и даже Млечный Путь.

С индустрией развлечений та же история. Чем дальше вы от привычного места обитания, тем больше интересных вещей вы найдете. Новая музыка, фильмы, книги, анимация и игры ждут вас, стоит только пойти по новой дороге поиска информации. Но многие люди никогда не будут ничего искать. Их вполне устраивает то, что есть.

Когда-то такими были и геймеры. Они играли лишь в популярные игры, которые у всех на слуху. Но сейчас довольно часто можно услышать от них мнение, что современные игры ужасны, а индустрия умирает. Поскольку я сам геймер, мне стало интересно, откуда такое мнение берется. И я стал искать по этой теме информацию.

Я пришел к выводу, что нелюбовь к новым играм рано или поздно появляется у любого геймера. Даже у меня такой период был. И геймер либо перерастет это и воспитывает в себе вкус к хорошим современным играм, либо будет избегать всего нового и искать оправдание для этого. И часто таким оправданием является, это искренняя вера в то, что игры стали хуже, а индустрия умирает.

Меня сильно расстроило причина, по которой люди не могут заново перестроить свой вкус. А причина проста. И она очень похожа на городское звездное небо, лишенное космических красот. Большая часть игроков играет в игры громкие и массовые. Преимущественно ААА-тайтлы, реже - хардкорные старые проекты. А поскольку подобные проекты разрабатываются долго, выходят редко и индустрия постоянно развивается, в какой-то момент любитель подобных игр их попросту лишается. Ведь понимание геймдизайна уже сменилось. Сюжеты создаются иначе. А команды разработчиков часто покидают ведущие специалисты. И создавать такие игры становится некому. И незачем. Они уступают место играм более современным.

И что же делать геймеру, на звездном небе которого горела всего пара ярких звезд? Может быть брать свой мощный “телескоп” и идти искать новые объекты звездного игрового мира? Познакомится с новыми жанрами, платформами? Увы, нет. Так поступают лишь немногие геймеры. Массовый же игрок вначале ищет доступные альтернативы, а затем начинает себя успокаивать. Новые игры не нравятся? Потому что они плохие. Не во что поиграть? Это индустрия умирает. И так далее и тому подобное.

Ему некому объяснить, что ААА-тайтлы это не вся игровая индустрия. Это лишь малая ее часть. 10%, не более. Есть другие игры, жанры, платформы. Почему не поискать что-нибудь стоящее там? Есть же масса других игр, почему бы не воспитать в себе любовь к разным играм? Неужели они тоже плохие? Так не бывает.

Даже если кто-то пытается объяснить, что с играми все нормально, он встречает стену непонимания. Диалог с геймером, чьи представления об индустрии находятся в плоскости “индустрия умирает” вести очень тяжело. Любой аргумент будет закидан “Голумами”, “Авенгерсами”, “Конкордами”, “Редфалами” и прочими “провалами”. Вот только какое отношение все эти игры имеют к состоянию индустрии? Что, раньше провалов не было? Было, и было куда больше. Многие культовые студии могли закрыться, но это не мешало им выпускать шедевры. Dead or Alive и Final Fantasy не дадут соврать. У Valve вообще сырой билд Half Life 2 украли и слили в сеть. И что? Как вообще на основе небольшого числа неудачных игр можно делать вывод о состоянии всей индустрии? Будто никогда не было Digital Homicide, Action 52 и Atari Jaguar.

А сколько есть нишевых тайтлов уровня ААА-игр? Сотни, если не тысячи. Одних визуальных новелл будет больше сотни. Но если смотреть на эти игры, то теория о том, что игровая индустрия умирает работать не будет. Поэтому успокоительный “Голум” всегда носится с собой многими сторонниками “погибающей игровой индустрии”. И неважно, что The Lord of the Rings: Gollum была попыткой издателя, который раньше подобные игры не выпускал, попасть в ААА-лигу. Кого волнуют такие мелочи, когда индустрия в опасности?

Давайте отвлечемся от ААА-игр. Как там дела с играми поменьше? С АА-играми все относительно хорошо - их хватает в Steam и на каждом фестивале “Играм быть” можно найти 2-3 интересных игры. Их могло бы быть побольше, но похоже просто нет идей, которые бы могли стать АА-играми. Можно копнуть глубже и пройтись по нишам.

Вот скажите мне, как обстоят дела с ритм-играми? Они все уже умерли, или кто-то еще постукивает пэдами в такт музыке? Удивительно, но ритм-игры живут как и раньше. Еще и на ПК с консолей приходят.

А как там жанр тактических шутеров? Расцвел десятком прекрасных игр, успевай играть. Может быть стратегии вымерли? Нет, выходят каждый год. Шутеры от первого лица? Их вообще так много выходит, что уже не удивляешься, что некоторые из них не знаешь.

Может быть киберпанк-игры плохие? Да нет, их полно и все хорошие. Просто если вы слышали только о Cyberpunk 2077, вам будет казаться, что все плохо. Вышла Keylocker, Mullet Mad Jack, Sanabi, The Great Rebellion, Deadlink. Да и старые киберпанк игры типа Exapunks все еще актуальны, потому что не устарели. Параллельно развивается техно-нуар. Shadows of Doubt, Let Bions Be Bygones, Minds Beneath Us, Lacuna. Хорошие ли это игры? Да. Но если вам не нравится их жанр и визуал, то это не проблема этих игр. И так можно рассмотреть любой жанр. Игр хватит везде, кроме совсем уж экзотических и редких жанров.

Остались лишь ААА-игры. Тут все правда плохо. Но не потому что индустрия умирает. Посмотрите на мобильные игры - у них все в порядке. Посмотрите на японские игры. Тоже хорошо. Сломался исключительно западный ААА-геймдев. И сломался он по ряду причин, о которых многие игроки и критики говорили годами. Смена поколения разработчиков, влияние извне, огромные бюджеты, полное игнорирование интересов и пожеланий геймеров. Но знаете что удивительно?

Многие люди всю свою жизнь играют в игры и никогда не играли в эти самые ААА-игры. И это нормально. Потому что ААА-игры перестали быть актуальными еще в нулевых. Последний год, когда ААА-игры что-то значили для индустрии - 2013. А после индустрия изменилась и выбора стало больше. Инди игры стали конкурировать с играми крупных компаний на равных. Онлайн игры стали громче о себе заявлять и скромный онлайн в 10 тысяч игроков для CS:Sourse и CoD остался в прошлом. А потом геймеры дружно переключились на игры-сервисы и баттл-рояли. А ведь еще в 2010 Super Meat Boy на один бал опережал оценки Fallout: New Vegas у многих изданий. Уже тогда было понятно, куда идет индустрия.

Сегодня гейминг вообще другой - у многих геймеров нет ни ПК, ни консоли. Это геймеры нового поколения. Они играют на телефонах и планшетах, знать не знают о каких-то “Голумах” и умирающих индустриях. Их любимые игры это что-то китайские и японское, с элементом гачи. В их любимых играх герои бок о бок сражаются с персонажами популярных аниме и манги. Им даром не нужны ни Alan Wake 2, ни Baldur's Gate 3, ни какой-то очередной проект от крупной компании. Если они захотят сюжета, они почитают Fate/stay Night, Steins;Gate или даже “Бесконечное лето”. Хардкорный геймплей они найдут в Strinova и Pubg. Еще более хардкорный в OSU и Geometry Dash. Могут ли они сказать, что индустрия умирает? Конечно нет. У них попросту нет для этого причин.

Вот и выходит, что мертвая игровая индустрия существует лишь в умах геймеров, которые не привыкли к новым играм, не открыли для себя новые жанры и не научились ценить геймплей без многомиллионной графики. При этом они имеют доступ к неограниченному числу игр, но часто сами ограничивают себя в выборе, придумывая различные ограничения. Пиксельный треш - даром не надо! Анимешные игры - в это не играем! Игра онлайновая? Туда ни ногой! Игра малоизвестная? Ну точно треш! Как вообще во все это можно играть? С таким подходом игровая индустрия действительно будет казаться мертвой.

Сейчас игр настолько много, что ты часто не замечаешь их релиз. Я вот очень грустил из-за закрытия The Showdown Effect. И лишь сегодня обнаружил, что игру перезапустили. Как игровая индустрия может умирать, если хороших игр много, а игр вообще столько, даже попробовать их не хватает времени?

Роль блогеров в “похоронах индустрии”

Отчасти веру в том, что индустрия умерла и хороших игр больше нет, поддерживают игровые блогеры. И тут нужно понимать, как вообще устроен игровой блоггинг сегодня. Это больше не место для тех, кому есть что рассказать об играх, поделиться мнением и рассказать о своем видении индустрии. Это преимущественно место для тех, кто обсуждает инфоповоды и когда их не хватает - берет в оборот классические, “золотые темы” для игровых блогеров, которые уже лет 10 не меняются. “Продажные критики”, “смерть одиночных игр” и все в этом духе. Никаких откровений или чего-то нового вы здесь не услышите.

Игровые блогеры обычно не разрабатывают игр и не разбираются в геймдизайне. Они не знают историю видеоигр и не понимают, как работает индустрия. Их знания поверхностны, вкусы часто остались где-то в 2000х. Почти всех их объединяет любовь к старым ААА-играм, яростная нелюбовь к инди, онлайн-играм и играм-сервисам. Проще говоря, их представления о игровой индустрии не имеют ничего общего с тем, что в ней действительно происходит. По их мнению, если в ближайший месяц не выйдет Fallout: New Vegas 2 - индустрия обречена. Prey недооценен. А Valve жадная до денег корпорация, которая не хочет выпускать Portal 3.

Им невозможно объяснить, что поколения разработчиков и игроков изменились, представления о геймдизайне и нарративе - тоже. Что инди-игры куда более востребованы игроками, чем очередная банальная ААА-игра, коих и так выходит достаточно. Но даже если блогер и понял это, перестанет ли он делать видео по “золотым темам”? Конечно нет, эти темы приносят просмотры. Поэтому даже если игровая индустрия внезапно начнет выпускать невероятно качественные и интересные игры в немыслимых количествах, у блогеров индустрия все еще будет умирать.

Самое смешное, что прямо сейчас это происходит с аниме-блоггингом. Последние три года аниме индустрия находится на пике. Выходит безумно большое количество хороших аниме самых разных жанров. Даже у хардкорных анимешников не хватает времени смотреть все это аниме. Но у аниме блогеров прямо сейчас аниме индустрия умирает, стагнирует, деградирует и все очень плохо. Каждый прорывной и интересный тайтл объявляется провалом. И каждое новое качественное аниме поливается совсем не водой. Старое аниме лучше нового. И так далее.

Я могу дать один совет. Вместо того, чтобы смотреть все эти видео от “всёпропальщиков”, лучше посмотрите подборки новых, интересных и недооцененных игр. Это куда интереснее, полезнее и реально помогает найти что-то новое.

Какой можно сделать вывод?

А вывод простой - с играми и индустрией все хорошо. Она ровно такая же, как в 80-е, 90-е и нулевые. Выходят хорошие игры, выходят средние игры и выходит полный треш. Какие-то компании работают очень плохо, а какие-то создают прекрасные игры. Ничего не поменялось. Рисунки созвездий на небе тоже не поменялись. Но чтобы их разглядеть - нужен чистый воздух. И тогда даже яркий свет Луны не помешает. Просто игроки не хотят приложить усилия, чтобы найти для себя что-то новое. Они подобны астрономам-любителям, что купив дорогой телескоп, не хотят идти с ним за город. И остаются без звездного неба.

Когда кто-то говорит, что современные игры ужасны, игровая индустрия умирает и играть больше не во что, он с огромной вероятностью имеет в виду игры крупных игровых компаний, которые не занимают и 10% современных игр. Какими бы громкими и популярными не были эти игры, они не являются всей индустрией и не отражают ее состояние. Весь этот ААА-геймдев и популярные онлайн-игры всего ли малая часть огромной, чудовищно массивной игровой индустрии, которая не просто содержит тысячи игр разных жанров, но и постоянно создает что-то новое.