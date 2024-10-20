Новинке не помешало отсутствие гиперпоточности.

В первой половине октября компания Intel анонсировала своё новое поколение настольных процессоров серии Core Ultra 200S, раскрыв подробности о своей стратегии и поделившись результатами тестов в ряде приложений, благодаря чему стало понятно, что основной упор производитель сделал не на существенное повышение производительности, а на эффективность.

Источник фото: NotebookCheck/Intel China

Конечно, несмотря на отсутствие гиперпоточности, новинка демонстрирует неплохие результаты на фоне своих предшественников — в частности, флагманская модель, Intel Core Ultra 9 285K, в неофициальных тестах CPU-Z и Blender заметно превзошла Core i9-14900KS и Core i9-14900K, сообщает издание NotebookCheck.

В многопоточном тесте CPU-Z процессор Intel Core Ultra 9 285K с результатом 18 964 балла обогнал Core i9-14900KS на 13% и был быстрее Core i9-14900K на 15%. Отмечается, что температура CPU во время тестирования превысила 100°C, что намекает на перегрев, хотя процессор и смог достичь максимальной тактовой частоты 5.5 ГГц на P-ядрах и 4.6 ГГц на E-ядрах. Также в процессе теста использовалась материнская плата ASRock Z890 с двумя модулями ОЗУ DDR5-5600 по 16 ГБ.

Источник фото: NotebookCheck/CPU-Z Validator

В Blender флагман серии Core Ultra 200S превзошёл своего предшественника, Core i9-14900K, на 14%, хотя и уступил конкуренту — AMD Ryzen 9 9950X был быстрее на 7%. К сожалению, информации о материнской плате и конфигурации оперативной памяти в данном случае предоставлено не было.