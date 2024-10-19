Одна такая батарея была развёрнута в Израиле.

Недавно в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки сообщили о принятом решении разместить в Израиле батарею американской системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которая будет обслуживаться американскими военнослужащими. Решение было принято для усиления израильской противоракетной обороны в условиях, когда трёхуровневая израильская противовоздушная оборона не справляется со всеми воздушными целями.

Член комитета по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана (иранский парламент) Вахид Ахмади заявил, что у Тегерана абсолютно точно имеется возможность для нанесения ударов по размещённой американскими силами противоракетной системе. Иранский чиновник предупредил, что если Израиль решит ответить на иранский массированный обстрел, система THAAD станет одной из целей Ирана.

THAAD являются дорогостоящими системами противоракетной обороны. Одна такая батарея состоит из трёх пусковых установок, командного центра и радиолокационной станции. Общая стоимость одной размещённой батареи составляет три миллиарда долларов, 600 миллионов долларов из которых уходят на радиолокационную станцию AN/TPY-2. На вооружении американской армии всего семь батарей THAAD.