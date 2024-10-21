Данная технология может исключить участие человека в основных процессах обучения

В современном мире искусственный интеллект охватывает все сферы жизни. Большинство ведущих технологических корпораций начали активно внедрять ИИ, либо создавая собственные модели, либо интегрируя сторонние разработки в свои продукты и функции. Например, компания Meta* (Запрещенная на территории России экстремистская организация) представила свою новейшую модель ИИ под названием Self-Taught Evaluator, предназначенную для самостоятельной оценки и обучения других ИИ-систем.

Одной из основных трудностей в разработке ИИ-моделей являются финансовые затраты. В условиях нынешнего рынка необходимы значительные инвестиции, чтобы догнать конкурентов и занять выгодные позиции. Разработчики применяют метод, известный как «Обучение с подкреплением на основе отзывов человека», который включает человеческое участие в процессе обучения. Такие вмешательства могут затягивать сроки разработки. Тем не менее, новая модель Self-Taught Evaluator от Meta стремится устранить эту необходимость.

Модель Self-Taught Evaluator от Meta способна не только оценивать, но и обучать другие ИИ-системы. Для осуществления этой задачи Self-Taught Evaluator применяет метод «цепочки мыслей», который ранее использовал OpenAI в своих моделях. Этот подход заключается в разбиении сложных задач на более простые логические этапы, что способствует получению более точных результатов в таких сложных областях, как наука, программирование и математика.

В действительности, Meta разработала Self-Taught Evaluator, опираясь на метод цепочки мыслей. В качестве обучающих данных они использовали исключительно информацию, созданную искусственным интеллектом.

ИИ, который способен самостоятельно обучаться и проверять свои достижения без участия человека, может показаться фантастической идеей из фильма. Однако недавние достижения указывают на то, что мы можем быть ближе к этому, чем думали. Специалисты в области ИИ уверены, что внедрение таких моделей в различных сферах значительно уменьшит необходимость человечества в их контроле.