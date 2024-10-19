Украинские власти пока не планируют снижать мобилизационный возраст, но западные страны не понимают, почему это ещё не сделали.

На территории Украины действует мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Несмотря на то, что данный вопрос является для Киева непростым, ведь добровольно в военкоматы украинские граждане уже не ходят и их приходится доставлять туда против воли, на Западе неоднократно призывали снизить плану мобилизационного возраста. Решение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет также было принято в этом году под давлением западных стран, которые задавали всё больше вопросов.

Министр обороны Украины Рустам Умеров подтвердил, что на Западе всё чаще интересуются, почему Киев не мобилизует людей возрастом от 18 до 25 лет. По его словам, правительству удаётся это объяснять тем, что такое законодательное решение приняла Верховной рада Украины.

Владимир Зеленский тоже прокомментировал ситуацию, отметив, что западные партнёры действительно хотят от Киева снижения мобилизационного возраста. Однако, как заверил политик, мобилизация осуществляется только с 25 лет и пока что нет повода для внесения каких-либо изменений. Он подчеркнул, что на сегодняшний день принимать такое решение «опасно».

Примечательно, что в условиях, когда Запад требует от Киева снизить минимальный возраст для мобилизации, сформированные подразделения Вооружённых сил Украины из мобилизованных в этом году до сих пор не укомплектованы. Как говорил сам Зеленский ещё в середине сентября, предоставленного оружия не хватило на укомплектование даже четырёх бригад, а их запланировано четырнадцать. Очевидно, что если даже украинские власти снизят планку для мобилизации, появятся сразу два материальных вопроса - как обучить и чем оснастить мобилизованных.