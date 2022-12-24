Несколько игр про Лару Крофт появятся на Nintendo Switch в 2023 году
За десятилетия своего существования серия игр Lara Croft Tomb Raider имела множество обличий, Крофт играла в самых разных жанрах, включая кооперативные изометрические шутеры. Изначально анонсированные в 2021 году игры Lara Croft and the Guardian of Light (2010) и Lara Croft and the Temple of Osiris (2014) должны выйти на Nintendo Switch в этом году, а теперь их релиз намечен на 2023 год.
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