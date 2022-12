За десятилетия своего существования серия игр Lara Croft Tomb Raider имела множество обличий, Крофт играла в самых разных жанрах, включая кооперативные изометрические шутеры. Изначально анонсированные в 2021 году игры Lara Croft and the Guardian of Light (2010) и Lara Croft and the Temple of Osiris (2014) должны выйти на Nintendo Switch в этом году, а теперь их релиз намечен на 2023 год.

Недавно компания Feral Interactive, занимающаяся портированием видеоигр, провела в Twitter сессию вопросов и ответов, где в ответ на вопрос одного из фанатов "Над какими следующими играми для Switch вы работаете? " студия ответила: "Lara Croft and The Temple of Osiris / Lara Croft and the Guardian of Light".

Когда Feral Interactive уточнила, когда владельцы Switch смогут получить эти игры, она заявила, что "Lara Croft and the Guardian of Light/Temple of Osiris появятся на Nintendo Switch в 2023 году. Мы с нетерпением ждем новых подробностей в новом году! ".

Как уже упоминалось, обе эти игры изначально планировалось выпустить на Switch в 2022 году, при этом причины задержки не назывались (хотя, возможно, это было связано с продажей Square Enix IP). Тем не менее, когда игра Lara Croft and The Temple of Osiris / Lara Croft and the Guardian of Light наконец появится на Switch, она может впервые выйти на физическом носителе. Feral Interactive заявила: "Мы, конечно, рассмотрим такую возможность, но пока ничего не решено. Больше новостей будет в следующем году".

Lara Croft and The Temple of Osiris / Lara Croft and the Guardian of Light, возможно, и не самая большая игра во франшизе, но, тем не менее, отрадно видеть, что игра Tomb Raider в любой форме появится на платформе Nintendo - даже если это займет больше времени, чем ожидалось.