Wrath of the Lich King Classic получит дату выхода в сентябре
Когда The Burning Crusade выходила для WoW Classic, в ранней рекламе в Интернете появилась утечка информации о дате выхода. Аналогичная ситуация произошла и с игрой Wrath of the Lich King, которая, судя по всему, выйдет в сентябре.
В этом году команды World of Warcraft очень заняты. Мы не только получим следующее крупное расширение WoW, Dragonflight, в праздничный сезон, но и поклонники WoW Classic также получат расширение Wrath of the Lich King. Как сообщает WoWHead, вчера на сайте WoW Classic появилось изображение с надписью "Король-лич возвращается 26 сентября 2022 года".
Позже изображение было удалено с сайта, поскольку оно еще не должно было быть обнародовано. Учитывая утечку, мы можем ожидать официального объявления от Blizzard в ближайшее время, чтобы подтвердить дату выхода игры.
Вспоминая "золотой век" WoW, многие фанаты дают разные ответы. Кто-то предпочитает базовую, ванильную игру, кто-то запомнил The Burning Crusade, а для многих игроков Wrath of the Lich King стал лучшим расширением. Поскольку WoW Classic теперь охватывает все три этих временных периода, возможно, Blizzard еще долго не будет выпускать классические дополнения.
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