Square Enix сохранит лишь несколько западных игр, включая Life is Strange и Just Cause
На этой неделе Square Enix попала в заголовки газет после продажи значительной части своих западных студий разработки и ценных IP, таких как Tomb Raider и Deus Ex. Однако японский издатель не собирается полностью отказываться от западных игр. Из того, что мы знаем на данный момент, Square Enix сохранит за собой Just Cause, Life is Strange и Outriders.
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