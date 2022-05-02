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Square Enix сохранит лишь несколько западных игр, включая Life is Strange и Just Cause

Square Enix Holdings Co., Ltd — японский разработчик и издатель компьютерных игр, а также их дистрибьютор
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На этой неделе Square Enix попала в заголовки газет после продажи значительной части своих западных студий разработки и ценных IP, таких как Tomb Raider и Deus Ex. Однако японский издатель не собирается полностью отказываться от западных игр. Из того, что мы знаем на данный момент, Square Enix сохранит за собой Just Cause, Life is Strange и Outriders.

Embracer Group приобретает Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal, а также права на Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и еще до 50 игр "каталога". Однако Square Enix не собирается полностью отказываться от западных игр: издательство сохранит за собой права на Outriders, Life is Strange и Just Cause, планируя выпустить новые игры для каждой серии.
В пресс-релизе Square Enix подтвердила это, сказав: "В дальнейшем функция разработки компании будет состоять из студий в Японии, Square Enix External Studios и Square Enix Collective. Зарубежные студии компании продолжат издавать такие франшизы, как Just Cause, Outriders и Life is Strange".
Нам еще предстоит ознакомиться со всем списком игр, переходящих к Embracer, но в него могут входить лицензированные игры от Square Enix для Marvel, такие как The Avengers и Guardians of the Galaxy, а также неактуальные IP, такие как Sleeping Dogs. Однако, по всей вероятности, это будет означать конец Marvel"s Avengers и отказ от прямого продолжения Guardians of the Galaxy, если только не будет заключено новое соглашение с Marvel.
Учитывая, что за высокобюджетными западными играми Square Enix обычно следовало заявление о том, что продажи игры не оправдали ожиданий, вполне вероятно, что эти студии будут процветать под новым владельцем. Недавно Square Enix также отпустила Hitman и IO Interactive. После этой перестановки IO только положительно отозвалась о результатах работы над новыми играми Hitman и даже расширяется, чтобы взяться за дополнительные проекты, включая игру про Джеймса Бонда.
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