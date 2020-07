Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Считается, что игры про зомби начались с игры Zombie Zombie для ZX Spectrum, вышедшей в 1984 году. В дальнейшем популярность этого жанра подогревалась многочисленными фильмами и комиксами. В результате появилась обширная коллекция видеоигр про зомби, и каждый год выходят новые представители этого жанра.

В данной подборке будет десять стареньких игр для слабых ПК, которые позволят окунуться в мир зомби каждому.





Land of the Dead: Road to Fiddler’s Green игра 2005 года на движке Unreal Engine 2.0 от студии Brainbox Games. Эта видеоигра понравилась 94% пользователей Google. Главный герой – фермер по имени Джек, пробирается из своей фермы до небоскреба Fiddler’s Green – места, где можно выжить.





Dead Rising игра вышла 2006 на Xbox и на ПК в 2016. Это приключенческий боевик от Capcom. Главный герой – журналист Френк Вест, попал в вымышленный город Вилламет, в огромный торговый центр, наполненный зараженными. Нужно спасать выживших, уничтожать зомби.





Left 4 Dead - игра 2008 года от Valve. Многопользовательская игра, которую можно пройти в одиночной компании, тогда остальными тремя выжившими членами команды будет управлять компьютер. По сюжету США охватила эпидемия неизвестного вируса, все люди превратились в зомби.





Left 4 Dead 2 - игра 2009 года от Valve. Эта видеоигра понравилась 97% пользователей Google. Как и в первой части, действие игры происходит в период после утечки неизвестного, зомбирующего людей, вируса, который привел к хаосу по всем США.





Dead Rising 2 – игра 2010 года от Capcom. Эта видеоигра понравилась 93% пользователей Google. События игры происходят в курортном городе Фортуна, через 5 лет после зомби-инцидента в Вилламете. Бывший чемпион по мотокроссу Чак Грин принимает участие в соревновании, как вдруг торговый центр заполняют зомби. Чак должен постоянно искать препарат Зомбрекс для дочери, иначе она превратится в зомби. В игре есть семь концовок, в зависимости от действий игрока.





Dead Rising 2: Off the Record игра 2011 года от Capcom. Эта видеоигра понравилась 95% пользователей Google. События происходят в тоже городе Фортуна, но главный герой теперь Френк Вест. Френк был укушен в первой части игры, и должен постоянно принимать Зомбрекс, чтобы оставаться человеком.





Dead Island – игра 2011 года от Techland. Эта видеоигра понравилась 93% пользователей Google. Герои игры являются туристами, которым пришлось столкнуться с ожившими мертвецами на отдыхе, на тропическом курорте The Royal Palms Resort в Папуа — Новой Гвинее. Игрокам предстоит узнать причину заражения и попытаться покинуть остров.





ZombiU – игра 2012 от Ubisoft для приставки Wii, портирована на ПК в 2015 году. Эта видеоигра понравилась 82% пользователей Google. Идея неплоха, только игра получилась слишком короткой. Задача – выжить в заполненном зомби Лондоне. В игре есть тихое спокойное убежище, куда нужно возвращаться, чтобы сложить лишние предметы, отдохнуть и получить новые задания.





The Walking Dead Season - эпизодическая игра по мотивам комикса Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы», вышедшая в 2012 году. Эта видеоигра понравилась 97% пользователей Google. Игра вошла в десятку апокалиптических игр всех времен по версии The Independent.





The Walking Dead Season 2 - продолжение первого сезона The Walking Dead, вышедшее в 2013 году. Эта видеоигра понравилась 97% пользователей Google. В конце сезона можно получить три концовки. Во втором сезоне герои из комикса «The Walking Dead» отсутствуют.