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Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается

А между тем требования к видеокартам постоянно увеличиваются, но получить доступ к 4К могут лишь немногие геймеры.
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Если сравнить качество графики в играх, вышедших 20 лет назад с новинками, доступными сегодня на прилавках, то может показаться, что мы стали свидетелями самой настоящей революции. Персонажи изменились до неузнаваемости, а качество графики поражает воображение. А между тем, если немного изучить данную тему, то всё становится не так очевидно. 

Так, если попытаться сравнить The Witcher 3: Wild Hunt с одной из новых РПГ, вышедших в 2024 году, то никакого прорыва уже не ощущается. Согласимся, что Horizon Forbidden West на ПК выглядит лучше, чем The Witcher 3: Wild Hunt, вот только последняя вышла в 2015 году, ну а это между играми целых 9 лет инноваций. За это время многие студии рассказывали о скором приходе так называемого Next Gen, но глядя на указанные выше игры можно сделать вывод, что дальше разговоров дело не зашло. 

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А между тем, если отмотать время назад, изучив популярные РПГ 2000-х годов, то графика там кажется намного менее привлекательной, чем в The Witcher 3: Wild Hunt. Некоторые геймеры полагают, что во всём виноваты ленивые разработчики, которые не хотят выполнять свою работу качественно, но на самом деле причина лежит в области медленного прироста производительности современных компьютеров. Для начала следует помнить, что рядовые геймеры не покупают дорогие процессоры и видеокарты. 

Массовый сегмент представлен решениями уровня GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 5600, ну а здесь наблюдаются системные проблемы. Так, GeForce RTX 3060 стала лишь немногим быстрее GeForce RTX 2060, тогда как GeForce RTX 4060 прибавила не больше 10%. Следует помнить, что прибавку удастся заметить только в случае создания близких к идеальным условиям, а значит потребуется процессор за 60 тысяч рублей и дороже. В итоге мы видим, что реальной прибавки между несколькими поколениями настольной графики нет, а всё это не может не оказывать влияния на разработчиков видеоигр. 

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В момент выхода серии GeForce RTX 20 трассировка лучей казалась просто невероятной, но геймеры быстро поняли, что воспользоваться преимуществами такой технологией могут лишь владельцы самых дорогих видеокарт. Понимание этого пришло к разработчикам ещё раньше, а сегодня акцент на волшебные лучи в играх становится всё менее заметным. Некоторые разработчики данную технологию и вовсе игнорируют, но это уже не так важно, ведь качество графики остановилось вместе с приростом быстродействия в массовом сегменте настольной графики. К сожалению, без роста системных требований не обойтись. 

Например, в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ни одна видеокарта не даёт в 4K@60 fps на максималках, хотя в этой игре вообще нет трассировки лучей. Indiana Jones and the Great Circle выйдет только 9 декабря, но системные требования к ней грозят поставить на колени 90% всех игровых систем. Играть с трассировкой и вовсе невозможно, не говоря уже о сильно раздутых требованиях к количеству оперативной памяти и процессору. Эксперты пишут, что виной всему NVIDIA, которая перенесла релиз настольной графики следующего поколения на 2025 год. Отчасти эксперты правы, но перед нами системный кризис, ведь находящиеся сегодня в продаже видеокарты слишком медленные и не стоят тех денег, которые за них просят. 

Долгое время, примерно каждые два года видеокарты во всех ценовых сегментах прибавляли минимум 50% скорости по сравнению с предыдущим поколением. Иногда наблюдались и более значительные прорывы, ну а по сравнению с GeForce RTX 2060 актуальная GeForce RTX 4060 демонстрирует 25% рост в оптимальных условиях и не больше 10% на массовых компьютерах. Если бы никаких замедлений с ростом производительности не было бы, то GeForce RTX 4060 стала бы примерно на 225% быстрее GeForce RTX 2060. В этом случае видеокарта за 300 долларов генерировала бы такое же количество фреймрейта, что и GeForce RTX 4080, что позволила бы геймерам запускать требовательные новинки без оглядки на растущие системные требования. Но сегодня, самая популярная видеокарта в рознице, уже не способна тянуть новинки в 1080р на максимальных графических настройках. Разработчики всё чаще советуют включать технологию масштабирования, но всё идёт к тому, что игровая отрасль находится в самом настоящем тупике. 

Ситуация такова, что разрабатывать графику нового поколения нет никакого смысла, ведь игры с такими возможностями не тянет ни один компьютер. Это приводит к ограничению потенциала современных технологий, а игровые движки, которым прочили настоящую революцию, подтягиваются до уровня предшественников и не могут дать ничего нового. Попытки выйти из тупика заметны, ведь некоторые разработчики идут на риски. Указанные выше S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Indiana Jones and the Great Circle ощутимо требовательнее большинства игр, но проблема лишь в том, что визуальная составляющая новинок станет доступна нескольким процентам энтузиастов.

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Не так давно в прессе писали, что сегодня геймеры предпочитают смотреть ролики с прохождением игр, отказываясь от излюбленных привычек. Не исключено, что причина таких изменений кроется в том, что у людей нет денег на видеокарту за 1000 долларов, которая даст то же качество картинки, что доступно популярным блогерам. Если это так, то со временем продажи видеоигр начнут снижаться на всех платформах, а особенно пострадают персональные компьютеры. Остаётся надеться на то, что NVIDIA возьмёт себя в руки. 

Сегодня Дженсен Хуанг получает достаточно прибыли, поэтому может себе позволить порадовать любителей видеоигр. Пока слухи на этот счёт носят противоречивый характер. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5060 будет примерно равна GeForce RTX 4060, но дешевле на 50 долларов. Если это действительно так, то графика следующего поколения нам будет ещё долго недоступна, поскольку интегрировать новые технологии в игры нет никакого смысла.

Простой пример, авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl планировали дать геймерам продвинутую систему ИИ, отвечающую за действия неигровых персонажей. Вот только возможности современных процессоров и видеокарт не позволяют реализовать стабильную работу такой технологии. 

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