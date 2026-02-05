В настоящее время европейские страны НАТО занимаются пересмотром своих внешнеполитических стратегий.

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением о том, что Европе и Финляндии следует осознать происходящие изменения в Соединённых Штатах. По его словам, идеология, которая лежит в основе внешней политики администрации Дональда Трампа, не соответствует «собственным ценностям» Европы. Об этом сообщает Reuters.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: © Global Look Press

В течение последних недель европейские страны-члены Североатлантического альянса, включая Финляндию, активно пересматривают свои внешнеполитические стратегии. Этот процесс был инициирован после того, как в начале года американский президент Дональд Трамп (Donald John Trump) в начале года вывел напряженность в отношениях со своими союзниками на пиковый уровень из-за Гренландии, которая находится под суверенитетом Дании.

В ходе своего выступления перед парламентариями Финляндии Стубб сообщил, что государство намерено актуализировать свои внешнеполитические и доктрины безопасности, с тем чтобы они соответствовали актуальным реалиям международной обстановки.

"Мы должны честно признать, что Соединенные Штаты переживают перемены. Меняется и их подход к союзникам, а также методы проведения внешней политики", – сказал он.

Тем не менее, финский лидер охарактеризовал Соединённые Штаты как «значимого партнёра».

Как отмечает агентство Reuters, Стубб стремится наладить тесные взаимоотношения с Трампом с целью заручиться его поддержкой по вопросам, касающимся Украины, а также для обеспечения безопасности Финляндии как государства, граничащего с Россией.

"Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям", – сказал Стубб.

В качестве примера политик привёл ситуацию, когда США нарушают сложившийся мировой порядок, действуя вне рамок международных институтов и стремясь принизить роль Европы.

Судя по заявлению Стубба, можно предположить, что в Европе начинают осознавать происходящее, однако, к сожалению, уже слишком поздно что-либо изменить. Время упущено.

Президент Финляндии заметил, что Соединённые Штаты недооценивают значение Европы. В какой-то степени он прав, поскольку европейские страны, похоже, утратили былую значимость в международной геополитической сфере.