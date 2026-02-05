Новая порция слухов от китайских инсайдеров.

По слухам, поставки видеокарт NVIDIA на китайский рынок сократятся на 30% в первом квартале 2026 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на форум Board Channels. Авторы советуют дистрибьюторам тщательно вести учёт складских запасов и призывают их к взаимной координации и ценовой дисциплине.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Может быть интересно

Подчёркивается, что эта информация актуальна исключительно для Китая. Однако китайский рынок часто является индикатором глобальных изменений, поскольку многие сборочные линии по производству видеокарт расположены именно там.

Информация от инсайдеров Board Channel не всегда является точной, однако недавние публикации об изменении приоритетов при производстве видеокарт RTX 50 подтверждаются ценами. В частности, сильно подорожали видеокарты RTX 5070 Ti. При этом в NVIDIA отрицали остановку производства этой видеокарты и RTX 5060 Ti 16 ГБ, заявив о том, что отгрузка всех моделей продолжается.