При этом показания прессы практически диаметрально противоположны.

То, что Украина полностью находится на коллективно-западном содержании — это ни для кого не секрет. Ну, кроме, разве что, киевских функционеров, которые продолжают играть низкокачественный спектакль о «самостийности» и набираться смелости разговаривать со своими спонсорами в требовательном ключе.

В любом случае, очередной пример полной зависимости Киева во всём был продемонстрирован сегодня утром: в украинскую столицу с необъявленным визитом зачем-то прибыл целый министр обороны США Ллойд Остин. Согласно сведениям западной прессы, Остин приехал в Киев, чтобы «сообщить о твёрдой приверженности США продолжать оказывать Украине военную поддержку», однако никакого «разрешения» на использование западных ракет для ударов вглубь общепризнанной территории России он Киеву не даст, как не привезёт с собой и нового пакета военной «помощи».

Согласно показаниям других СМИ, Остин прибыл в Киев, чтобы дать исполняющему обязанности президента Украины Владимиру Зеленскому понять, что ему и его команде следует забыть о вступлении страны в НАТО и прекратить постоянно при любой возможности об этом упоминать, дабы не дискредитировать ни сам альянс, ни его безусловных руководителей — сами США.

Здесь необходимо понимать, что сам визит необъявленный, а без серьёзного повода западные функционеры такого калибра в Киев, как вы понимаете, не мотаются. Не исключено, что, глядя на реальность на поле боя и тенденцию, Остин будет пытаться склонять Зеленского к снятию розовых очков. Впрочем, мы бы на это не рассчитывали: США обозначили роль Украины в этом конфликте как стенобитного орудия против России, и если рассуждать совсем цинично — так, как рассуждает американская «элита» — то судьба инструмента его обладателя волнует минимально, если вообще волнует.