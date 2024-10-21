Согласно заявлению, опубликованному правительством Великобритании 20 октября 2024 года, самолеты Королевских военно-воздушных сил (RAF) будут оснащаться новаторской лазерной системой самозащиты после 100 % успешных испытаний в боевых условиях. Усовершенствованная система была протестирована на испытательном полигоне Видсель в Швеции, где она успешно нейтрализовала одновременно несколько ракет с инфракрасной системой самонаведения, продемонстрировав значительный прогресс в технологии противовоздушной обороны.

Как указывают британские СМИ, система лазерного вооружения предназначена для установки на различные самолеты британских Королевских военно-воздушных сил, включая разведывательный Shadow R2 и Airbus Military A400M.

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Отмечается, что эта возможность имеет решающее значение для быстрого обнаружения и уничтожения ракетных угроз, обеспечивая жизненно важную защиту самолетов и их экипажей. Технология является частью совместных усилий ряда компаний и организаций, в том числе Leonardo, Thales и Лаборатории оборонной науки и технологий Министерства обороны (DSTL). Система обеспечивает быстрое и точное реагирование на ракетные угрозы, предоставляет возможность одновременного отслеживания и нейтрализации нескольких угроз. Система обладает высокой эффективностью против современных ракет, которые становятся все более совершенными в плане возможностей отслеживания и наведения на цель. Она предназначена для использования на различных типах военных самолетов, включая транспортные самолеты, вертолеты и даже небольшие самолеты для сбора разведывательной информации.

По сообщениям британских военных экспертов, производительность системы высока и она может противостоять ракетным угрозам быстрее, чем требуется для прочтения одного предложения. Это разработанное в Великобритании решение обеспечивает лучшую в своем классе защиту и полную оперативную независимость для Министерства обороны Великобритании, а также значительный экспортный потенциал для международных заказчиков.

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Сообщается, что во время боевых испытаний этой системы присутствовали высокопоставленные военные чиновники из нескольких стран НАТО, что подчеркивает интерес к этой передовой системе обороны, которая может стать важнейшим активом Королевских ВВС и военно-воздушных сил других стран, повышая безопасность пилотов и самолетов во все более напряженном воздушном пространстве.

В основе системы лежит возможность предупреждения об угрозах Elix-IR от Thales, которая использует сложные алгоритмы для фильтрации фонового шума и быстрой идентификации фактических запусков ракет. Эта технология позволяет отслеживать и классифицировать только достоверные угрозы, сводя к минимуму количество ложных тревог. Как только ракета обнаружена, в действие вступает инфракрасная система противодействия Leonardo Miysis, отслеживающая ракету и использующая высокоточный лазер для подавления помех, чтобы нейтрализовать угрозу.

Elix-IR компании Thales - это усовершенствованная система предупреждения об угрозах, предназначенная для обнаружения и отслеживания ракет с инфракрасным наведением, которые представляют значительную угрозу для военных самолетов. Используя сложные алгоритмы, Elix-IR отфильтровывает ложные тревоги, что позволяет ей отслеживать, классифицировать и определять приоритеты нескольких ракетных угроз одновременно. Система обеспечивает раннее предупреждение экипажа воздушного судна, обнаруживая тепловые признаки ракет при запуске, что дает самолету решающее преимущество во времени для принятия контрмер.

Как только обнаруживается угроза, Elix-IR посылает сигнал тревоги дополнительным защитным системам, таким как Miysis DIRCM Leonardo, которые затем применяют контрмеры, в частности, лазерные помехи, чтобы нейтрализовать ракету до того, как она достигнет самолета. Система Elix-IR обладает высокой чувствительностью, быстродействием и предназначена для работы в сложных условиях, что делает ее жизненно важным компонентом современных систем противовоздушной обороны. Она особенно подходит для защиты различных военных платформ, включая скоростные реактивные самолеты, вертолеты и большие транспортные самолеты, обеспечивая комплексную защиту от широкого спектра инфракрасных ракетных угроз.

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Система Miysis от Leonardo - это система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM), предназначенная для защиты самолетов от ракет с инфракрасным наведением. Система Miysis DIRCM работает путем обнаружения приближающейся ракеты, а затем с помощью высокоточной лазерной системы постановки помех выводит из строя систему наведения ракеты, эффективно "ослепляя" ее и заставляя отклоняться от курса в сторону от самолета.

Начальник отдела обеспечения живучести в воздухе Министерства обороны Марк Элсон сказал: «Британская система защиты является кульминацией детального понимания Министерством обороны меняющихся угроз, а также многолетних инвестиций в науку и технологии в рамках Dstl. Это стало результатом совместных разработок наших коммерческих партнеров в области развития через команду Pellonia. Конструкция системы обладает гибкостью, позволяющей защитить платформы сейчас и в будущем, обеспечивая долгосрочное оперативное преимущество Великобритании и нашим союзникам. Это стало возможным благодаря разработке Spiral, которая предоставляет такие возможности, как система подавления сигналов помех, разработанная Министерством обороны, и препятствует наведению ракетной угрозы. Исследовательская программа Dstl и партнерские отношения, такие как в рамках Pellonia, способствуют экономическому росту Великобритании, обеспечивая 700 рабочих мест в Thales в Глазго и 1250 должностей специалистов в Leonardo в Эдинбурге, поддерживая как местную, так и национальную экономику».

Как сообщают СМИ Великобритании, эта разработка представляет собой важный шаг вперед в развитии оборонного потенциала королевства, и планируется интегрировать систему в широкий спектр самолетов Королевских ВВС.