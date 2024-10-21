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Чем отличается горячий кошелёк от холодного, и где безопаснее и удобнее хранить криптовалюту

На первый взгляд кажется, что всё понятно и просто, но на самом деле тема вызывает множество вопросов, а информация полезна для прочтения для тех, кто намерен инвестировать к криптовалюты
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Сегодня всё больше людей знакомится с цифровыми активами. Криптовалюты стали популярны в 2021 году, а с тех пор получили признание ведущих финансовых организаций. Несколько крупных инвестиционных фондов в США владеет криптовалютой на миллиарды долларов, намереваясь расширить свой портфель за счёт альтернативных активов. Эксперты полагают, что криптовалюты продолжат становиться всё более популярными в плане проведения транзакций, а число пользователей в данном сегменте продолжит увеличиваться. Важным этапом стало появление возможности завести кошелёк любому пользователю мессенджера Telegram, а также рост активности пользователей в нескольких игровых проектах. Только благодаря виртуальным хомякам количество людей, получивших навыки торговли криптовалютами, увеличилось на несколько десятков миллионов. Сам проект оказался провальным с точки зрения надежд рядовых пользователей, но определённо полезен для индустрии. 

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Ну а поскольку всё больше людей интересуется темой криптовалют, то самое время разобраться в том, где и как хранить свои средства. Эксперты пишут, что существует несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Это: горячие и холодные кошельки. Прежде всего нужно понимать, что для конечного пользователя кошелёк ничем не отличается от банковского счёта, позволяя получить доступ к цифровым деньгам с теми или иными ограничениями. Поскольку степень принятия криптовалют и высокие комиссии за транзакции пока не позволяют использовать их для повседневных трат, то подобные активы гораздо лучше показывают себя в качестве инвестиционного портфеля. Не так важно, насколько быстро тот или иной человек планирует реализовать накопления, ведь это уже тема для другого материала. Если проводить различия с банковским счётом, то вместо денег на криптокошельке находятся приватные или публичные ключи, дающие доступ к записям о тех или иных активах на блокчейне.

Горячий кошелёк имеет постоянное подключение к интернету. Подобные кошельки могут существовать в виде мобильных приложений, настольных программ или веб-сервисов (с доступом к биржам). Это делает их удобными для быстрых транзакций, когда купить или продать активы можно за несколько секунд. Горячие кошельки считаются идеальными средствами для краткосрочных инвестиций, а также для торговли и покупки криптовалют. Их также активно используют трейдеры, совершающие сотни и даже тысячи транзакций в сутки. Но удобство и лёгкий доступ к активам имеет и обратную сторону медали, ведь горячий кошелёк всегда подключён к интернету, где может стать жертвой мошенников. Хакеры взламывают сервисы хранения криптовалют и даже биржи. Рядовые пользователи становятся жертвами фишинговых атак, а мошенники используют хитроумные схемы для получения доступа к чужим деньгам. Опасности таятся на каждом этапе получения и торговли, но всё это не останавливает миллионы людей по всей планете.

Холодные кошельки не обладают простотой получения доступа к средствам, но отличаются повышенной безопасностью. Такие кошельки не имеют подключения к сети, поэтому взлом их возможен только при прямом контакте с носителем. Холодные кошельки бывают двух видов: аппаратными и программными. В первом случае все данные об активах располагаются на носителе информации (например, на флэшке), тогда как во втором – находятся на компьютере или смартфоне в виде программы. Поскольку такие кошельки не подключены к интернету, возможность хакерских атак практически исключена. Колодные кошельки идеально подходят для долгосрочного хранения крупных сумм в криптовалюте, когда доступ к средствам требуется крайне редко. У холодных кошельков есть и свои минусы. Для доступа к средствам нужно использовать физическое устройство или подключать его к компьютеру, что требует больше времени. Ну а если пользователь забудет сложный пароль или потеряет само устройство с данными, то лишится и всех накоплений. Известно несколько громких случаев, когда потеря жёсткого диска приводила к тому, что инвестор лишался сотен миллионов долларов. 

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Помимо разделения на горячие и холодные, криптокошельки существует градация по признаку контроля за приватными ключами. Напомним, приватный ключ представляет – это основа безопасности, а значит компания, владеющая приватным ключом, имеет полный доступ к активам своих клиентов. Кастодиальные кошельки – это сервисы, в рамках которых приватные ключи хранятся у сторонней организации (биржа). Это очень удобно, поскольку самому пользователю не приходится беспокоиться о безопасности ключей. Биржи имеют высокую степень защищённости, но не всегда благосклонны к своим клиентам. Так, компания способна ограничить доступ к средствам того или иного пользователя на основании собственных правил или под давлением правоохранительных органов. Жители РФ уже прочувствовали на себе недостатки Кастодиальных кошельков, а сами средства были изъяты из-за американских санкций. Некастодиальные кошельки отличаются тем, что здесь приватные ключи хранятся на носителе самого владельца (компьютер, программа, флэшка). Это даёт в руки пользователя больше контроля, но также несёт опасности в ходе взломов. Такой вариант подходит не всем, поскольку восстановить ключи после утери доступа к ним невозможно. Горячи кошельки удобны и просты в использовании, тогда как холодные надёжны и безопасны. У каждого из них есть свои особенности, поэтому мы рассмотрим проблему выбора того или иного варианта. 

Прежде всего эксперты советуют обращать внимание на безопасность. Например, наличие шифрования, возможность создания резервных копий и восстановления доступа. Немаловажно убедиться в том, что кошелёк поддерживает нужную криптовалюту, а иначе перевести туда средства окажется невозможно. Кошелёк обязан быть удобным. Новичкам нужен интуитивный интерфейс, тогда как профессионалам требуется максимальное удобство работы с активами. Немаловажна и репутация, а значит нужно как следует ознакомиться с отзывами рядовых пользователей. Ну и было бы неплохо обратить внимание на комиссии, ведь в некоторых случаях эта статья расходов оказывает крайне негативное влияние на опыт проведения транзакций. Давайте рассмотрим несколько примеров популярных горячих и холодных кошельков. 

Горячие:

  • MetaMask. Облает простым интерфейсом и хорошо подходит для торговли и хранения активов в блокчейне Ethereum. Удобен для взаимодействия с децентрализованными приложениями и подходит для пользователей, интересующихся миром децентрализованных финансов (DeFi).
  • Trust Wallet. Представляет собой официальный кошелёк Binance, который поддерживает множество криптовалют и даже NFT. Отличный выбор для тех, кто ищет универсальный инструмент для управления своими активами.
  • Coinbase Wallet. Простой кошелёк для управления активами, находящимися на бирже Coinbase. Предлагает высокий уровень безопасности и удобные функции для торговли и хранения криптовалют.
  • Exodus может похвастать интересным дизайном и простотой работы. Он поддерживает более 100 криптовалют и предлагает встроенные обменные функции.

Холодные:

  • Ledger. Самый настоящий лидер рынка аппаратных кошельков. Модели Ledger Nano S и Nano X обеспечивают высокий уровень безопасности и поддержку большого количества криптовалют. Они удобны в использовании и совместимы с мобильными устройствами.
  • Trezor. Речь об одном из первых производителе аппаратных кошельков. Обладает высокой безопасностью, предлагает простой интерфейс и поддержку множества криптовалют, а также функции двухфакторной аутентификации.
  • CoolWallet. Кошелёк в виде пластиковой карты. Доступ к нему можно получить из мобильного приложения, а сам он поддерживает множество криптовалют, предлагая мобильность и безопасность. Существуют и другие кошельки, но суть водится к способу использования. Профессионалы часто предпочитают хранить средства на горячих и холодных кошельках, получая лучшее из двух миров. 
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