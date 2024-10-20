Кандидат в президенты предлагает ввести 60-процентные пошлины против товаров из Китая, что сразу же отразится на потребительском рынке

С приближением выборов в США и учитывая реакцию рынков на возможное возвращение Трампа, активизировались обсуждения его экономического плана. Одним из направлений его политики, способной оказать влияние на различные рынки, является введение высоких тарифов, что может негативно сказаться на потребителях. По мнению Трампа это должно поддержать внутреннее производство и продажи товаров, уменьшая зависимость от зарубежных поставок. Хотя это может способствовать росту промышленности, в конечном итоге потребители ощутят на себе последствия, как указывает отчет CTA.

Тарифный план подразумевает 10-процентные пошлины на импорт из всех стран, кроме Китая, и 60-процентные на китайские товары. Для сектора потребительской электроники это создает серьезные проблемы, поскольку Китай занимает значительную долю на американском рынке компьютерной техники. Исследования TRW и CTA показывают, что наибольшее влияние окажется на такие устройства, как мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, умные устройства, игровые консоли и компьютерные аксессуары.

В целом, новые тарифы приведут к значительному повышению цен для американских потребителей: ноутбуки и планшеты — на 46%, игровые приставки — на 40%, смартфоны — на 26%.

Исследование также указывает на то, что фиксированная пошлина в 60% на весь импорт из Китая, скорее всего, станет причиной перемещения производств в другие страны, а не в США.

С момента прихода Дональда Трампа в администрацию и введения новых пошлин, в США наблюдается резкий рост цен на потребительскую технику, что не только препятствует их внедрению на рынок, но и может оттолкнуть производителей от заинтересованности в регионе, что в конечном итоге окажется невыгодным для экономики Соединенных Штатов. Хотя эксперты по-разному оценивают влияние введенных пошлин, они единогласно сходятся во мнении, что это негативно скажется на интересе потребителей к покупкам, что, в свою очередь, может затруднить развитие бизнеса.

Недавние сообщения о введении пошлин на продукцию GPU всплыли на поверхности, когда возникли предположения, что администрация Байдена может возобновить тарифы, действовавшие в эпоху Трампа. Эти тарифы предусматривали 25% дополнительный налог на GPU, импортируемые из Китая. Однако, это решение так и не было реализовано и, скорее всего, было отложено. Тем не менее, существует возможность, что если Дональд Трамп вновь победит на выборах в США, американский рынок может ощутить рост цен на высокотехнологичную аппаратуру.