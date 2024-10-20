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vizir47
Активно реализуется строительство футуристического здания New Murabba в столице Саудовской Аравии
Грандиозный строительный план New Murabba по строительству в центре столицы Саудовской Аравии гигантского кубического сооружения Мукааб активно реализуется, предварительные земляные работы завершены на 86 %.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман известен своими экстравагантными инициативами, направленными на диверсификацию экономики страны, крупнейшего в мире экспортера сырой нефти, и превращение саудовского королевства в важнейший центр международного туризма и досуга.

Из его крупных проектов, пожалуй, одним из самых известных является впечатляющее строительство гигантского футуристического города Neom посреди пустыни. Это город, который может вместить миллион жителей, без автомобилей, «без дорог и с нулевым уровнем выбросов углекислого газа», - говорил о нем Мохаммед бен Салман, объявляя о проекте в 2021 году. Этот футуристический город должен быть украшен зеркалами посреди пустыни.

С учетом намерения Саудовской Аравии провести в стране Чемпионата мира по футболу 2034 года, был объявлен недавно еще один гигантский проект – строительство для проведения финала Чемпионата 2034 мегазоны  вместимостью 92 000 зрителей, а также футбольного поля на высоте 350 метров над землей.

Еще один грандиозный строительный план был заявлен 16 февраля 2023 года под названием New Murabba Development Co. по реконструкции столицы Эр-Рияда. В переводе с арабского Murabba (от араб. مربى‎) - это сладкое, популярное во многих регионах варенье, сладость. 

"Изюминкой" этого проекта является то, что прямо в центре города будет возвышаться гигантское кубическое сооружение  Мукааб (что в переводе означает куб), размеры которого могут вместить 20 известных всем небоскребов Эмпайр Стейт Билдинг.

 Здание будет расположено в новом районе столицы Эр-Рияд, где также будут построены школы, больницы и новый стадион на 45 000 мест. Ожидается, что в конечном итоге в этом районе будет проживать 400 000 жителей.

Земляные работы уже ведутся весьма активно, первые контракты на строительство самого здания будут заключены в следующем году. Согласно веб-сайту  этого проекта, строительство New Murabba нацелено на создание “крупнейшего в мире и современного центра города” в Эр-Рияде на беспрецедентном уровне. Колоссальное сооружение будет представлять собой не что иное, как сцену прямо из научного фильма и обещает поразительные футуристические удобства.

Этот проект уже начинает приобретать некоторые очертания, его строительство идет полным ходом. Так, согласно недавнему пресс-релизу, ответственная за этот проект компания PIF 14 октября объявила, что земляные работы в культовом районе строительства и прилегающих к нему территориях завершены на 86 %, перевезено более 10 миллионов кубометров земли. Это подчеркивает быстрые темпы строительства и твердое намерение создать крупнейший в мире современный центр города.

О монументальных масштабах этого проекта и ходе его строительства сказал Майкл Дайк, генеральный директор New Murabba:  “Результаты работы свидетельствуют о преданности делу и мастерстве нашей команды, а также о нашем стремлении создать туристический центр мирового класса, в котором приоритетными являются как инновации, так и безопасность строительных работ.  Мы гордимся прогрессом, достигнутым в New Murabba, и рады продолжать формировать будущее Эр-Рияда”.

В процессе земляных работ ежедневно задействовалось около 250 экскаваторов и более 400 единиц оборудования для эффективного ведения обширных земляных работ. Это также подчеркивает значительный масштаб уже осуществленных работ.

Как указывают строители, в New Murabba в ближайшие дни будет построен временный мост, который послужит важным элементом, соединяющим строительную площадку с пересечением дороги Короля Халида. Это соединение облегчит текущее строительство и позволит начать забивку свай в Мукаабе в ближайшие месяцы. Ожидается, что строительство моста только для земляных работ сократит количество передвижений грузовиков на дорогах общего пользования примерно на 800 000 единиц, что положительно скажется на окружающей инфраструктуре. Ежедневно на стройплощадке работают около 900 человек, и работы продвигаются быстрыми темпами, приближая конечную цель.

“Мы стремимся к устойчивому развитию, эффективному использованию ресурсов и позитивному влиянию на местную инфраструктуру. Более того, мы стремимся стать частью нового этапа городского развития в Эр-Рияде, Королевстве, и за его пределами”, - заключил Майкл Дайк, генеральный директор New Murabba.

#инновации #саудовская аравия #инновации в строительстве #new murabba
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